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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Хлопок бытового газа произошел в Сергиевом Посаде, разрушена стена дома

4 октября 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, утром в четверг хлопок бытового газа без последующего горения произошел в подмосковном Сергиевом Посаде в двухэтажном кирпичном доме по улице Кирова.
 
"В 11.05  04.10.2012 г. от заявителя в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о хлопке бытового газа без последующего горения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.
 
Произошло разрушение стены с торца дома, выбиты стекла, уточнили в МЧС, при взрыве пострадала одна женщина, она госпитализирована.
ЕП