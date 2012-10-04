Хлопок бытового газа произошел в Сергиевом Посаде, разрушена стена дома

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4 октября 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, утром в четверг хлопок бытового газа без последующего горения произошел в подмосковном Сергиевом Посаде в двухэтажном кирпичном доме по улице Кирова.

"В 11.05 04.10.2012 г. от заявителя в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о хлопке бытового газа без последующего горения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

Произошло разрушение стены с торца дома, выбиты стекла, уточнили в МЧС, при взрыве пострадала одна женщина, она госпитализирована.