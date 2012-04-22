Больше двух тысяч тонн нефти пролилось на берег Баренцева моря после аварии

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22 апреля 2012, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта noilco.ru

Около 2,2 тыс. тонн нефти, по предварительным расчетам, разлилось на берег Баренцева моря в Ненецком автономном округе Архангельской области в результате пятничной аварии на месторождении им. Требса и Титова у посёлка Варандей.

"В результате аварии на поверхность могло пролиться около 2,2 тыс. тонн нефти. Объемы разлива составляли 400 кубометров в сутки или порядка 800-900 тонн. Сам разлив действовал около 2,5 суток", - сообщил источник в окружной администрации в воскресенье, передает Интерфакс.

Подтверждения данной информации из официальных источников нет.

Разлитую из-за аварии на месторождении Требса нефть временно складируют в специальном хранилище.

"Для временного складирования разлитой нефти будет построен специальный амбар. Затем от амбара планируется построить отвод, который позволит подать нефть в систему нефтепроводов", - сказал собеседник агентства в МЧС по Архангельской области и НАО.

Напомним, в минувшую пятницу в 17:20 мск при проведении работ на территории месторождения имени Романа Требса и Анатолия Титова в районе рабочего поселка Варандей произошел выброс водонефтегазовой эмульсии. Для устранения аварии было привлечено 68 единиц техники и 120 человек. Около 6:35 мск воскресенья открытый фонтан удалось заглушить.