В Чечне столкнулись две легковушки, погибли 2 человека

//Происшествия

17 апреля 2012, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей в результате которого погибли два человека. Инцидент произошел в Грозном. Столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Mercedes.



Два человека погибли, еще двое участников ДТП были госпитализированы. Удар был настолько сильный, что "Жигули" отбросило на обочину дороги, передает РИА Новости. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшей аварии.