Генподрядчик обрушившегося здания связался с властями

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17 апреля 2012, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный подрядчик строительных работ, проводившихся в обрушившемся в ночь на вторник здании на юге Москвы, вышел на связь с властями. Об этом сообщил префект ЮАО Георгий Смолеевский.



Строящееся шестиэтажное здание обрушилось 17 апреля примерно в 01.30 на территории опытно-экспериментального завода "Грейфер" на юге Москвы. В результате, по данным Следственного комитета (СК) РФ, погиб один человек, еще 10 пострадали. По данным Мосгосстройнадзора, в здании велись ремонтные работы, однако собственники объекта - закрытый паевой фонд недвижимости (ЗПИФН) "Горизонт" и ООО "Управляющая компания "Инвест Сити" - не оформили ордер на ремонт кровли и фасада.

По словам префекта Южного округа Москвы, интересы генподрядчика строительных работ на обрушившемся здании представляет адвокат.

"Генподрядчик появился, адвокат его приехал. Будем разбираться", - сказал он, не уточнив названия строительной компании – подрядчика, сообщает РИА Новости.

Ранее зампредседателя Мосгосстройнадзора Сергей Мироненко выразил возмущение бездействием компаний, занимавшихся строительными работами в рухнувшем здании, сразу после чрезвычайного происшествия. По его словам, собственник здания или представитель компании должны были прибыть на место происшествия и подсказать, с чего начинать разбор завалов, однако на площадке завода "Грейдер" они так и не появились.



