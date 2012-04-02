ЮТэйр организует рейс на место авиакатастрофы под Тюменью

Авиакомпания "ЮТэйр" организует чартерный рейс для родственников пассажиров самолета, разбившегося под Тюменью. Об этом сообщается на сайте компании. Также на сайте опубликован список 11 выживших.



"Для родственников пассажиров, летевших рейсом номер 120 по маршруту Тюмень-Сургут, ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair Aviation) 2 апреля 2012 года, в 14 часов (время местное) организовывает чартерный рейс для вылета к месту трагедии. Необходимые места можно забронировать по телефонам горячей линии: 8-800-100-0808, (3462) 770-399", - говорится в сообщении.

Сбор пассажиров пройдет в представительстве авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Сургута. В аэропорт необходимо прибыть за 2 часа до времени вылета, при себе нужно иметь паспорт.

Ранее «АН» сообщали имена 10 выживших. Авиакомпания сообщает имена 11 пострадавших пассажиров. Один из доставленных в больницу пассажиров не может назвать свою фамилию.

Имена выживших:

Аверченко Анастасия Геннадьевна

Акиньшин Александр Вадимович

Игнатьев Николай

Павлинский Руслан Борисович

Рябков Иван Иванович

Баженов Камил Юрьевич

Рубанко Вячеслав Геннадьевич

Быковский Дмитрий Владимирович

Коровин Алексей Николаевич

Сидоров Кирилл Александрович

Пейль Константин Викторович.



