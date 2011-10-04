Возбуждено дело по факту перестрелки на рынке в Тюмени

В Тюмени следственными органами возбуждено уголовное дело по факту перестрелки на территории овощного рынка «Кольцо», повлекшей гибель гражданина Азербайджана.

Вечером 3 октября в областную больницу № 2 был доставлен уроженец Азербайджана с черепно-мозговой травмой, от которой он скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.

По данным следствия, вечером 3 октября на территории овощного рынка «Кольцо» по улице Московский Тракт Тюмени между работником рынка и водителем-дальнобойщиком произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.

К выяснению отношений двух мужчин присоединились ещё несколько человек. Началась перестрелка, в результате которой один работник рынка получил смертельное ранение головы и скончался в больнице, два потерпевших находятся в реанимации, а ещё двое госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

В ходе следственно-оперативных мероприятий участники конфликта установлены и доставлены в правоохранительные органы. Принимаются меры к задержанию ещё одного участника перестрелки. На месте происшествия обнаружены и изъяты два охотничьих карабина «Сайга» и «Вепрь», травматический пистолет и три ножа.