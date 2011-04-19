Брат смертницы Шариповой уничтожен в Дагестане

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19 апреля 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В понедельник в Дагестане в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, одним из них оказался двоюродный брат смертницы Марьям Шариповой, взорвавшейся год назад на столичной станции метро "Лубянка", пишет газета "Коммерсант".



"Ко вчерашнему вечеру следователям удалось предварительно опознать лишь еще одного убитого. Им оказался двоюродный брат смертницы Марьям Шариповой, уроженец и житель Балахани Магомед Адалаев", - пишет издание во вторник.