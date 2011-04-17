В Краснокаменске по факту поджога помещений колонии возбуждено дело

//Происшествия

17 апреля 2011, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

В воскресенье 17 апреля около 3 часов ночи по местному времени в городе Краснокаменске в исправительной колонии № 10 группа осужденных, используя заранее приготовленные факелы, совершила поджог нескольких помещений колонии.

В сообщении Следственного Комитета, поступившем в "Аргументы.ру", говорится, что в результате возгорания выгорели жилые корпуса, ряд хозяйственных и административных зданий и помещений колонии. В 8 часов 20 минут пожар был ликвидирован, в его тушении, кроме сотрудников МЧС, принимала участие часть осужденных. Пострадавших среди спецконтингента и личного состава учреждения нет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).



По версии следствия, в массовых беспорядках на территории колонии участвовали около 30 осужденных. Проводится осмотр места происшествия, ведутся допросы, в течение суток подозреваемые в организации поджога будут задержаны.