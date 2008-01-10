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Памяти буквы Ѣ

90 лет назад в стране начали вводить новое правописание

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИНЪ ]

Памяти буквы Ѣ

«Декретъ о введенiи»

 ЭТО объявление я нашел в газетных подшивках 1918 года. Публиковалось 30 марта – через три месяца после провозглашения новой орфографии.

 «Декретъ о введеніи новаго правописанія» – так назывался документ, положивший начало переменам. Подзаголовок: «Изъ Собранія Узаконеній и Распоряженій Рабочаго и Крестьянскаго Правительства отъ 30 декабря 1917 г.». Все, как видите, еще по старым нормам. Кстати, и объявление, с которого начали, тоже шло с «ятями», «і» и «ъ» на конце (но почему не воспроизвел его буквально – объясню ниже). Потом какое-то время газеты ставили одну заметку по старой орфографии, рядом другую – по новой. Не такое это простое дело – враз отказаться от правил, использовавшихся веками.

 Схожий пример. После Октября мы, как известно, поправили не только орфографию. Изменилась и система мер и весов: на смену аршинам и пудам пришли метры и килограммы. Но народ долго путался. И в 1921 г. всерьез обсуждался проект: аршин как единица длины пусть станет равным метру, но именуется по-старому – аршином. Крестьянам будет психологически легче приспособиться.

 С «трудностями перехода» на новую грамматику, однако, управились быстро. «Ять» и «фиту» просто перестали употреблять. Сложнее было с «ъ». По декрету эта буква еще разрешалась в качестве разделительного знака («съемка»). Но разные подковыристые граждане, печатая у част­ников свои брошюрки и объявления, все равно норовили воткнуть «ъ» в конце слова – эдакое мелкое диссидентство. Тогда было велено в качестве разделителя употреблять апостроф («с’емка»). По типографиям прошлись патрули, выгребая контрреволюционную литеру из наборных касс.

 На первый взгляд – бред. У новой власти проблем выше крыши: Деникин–Колчак, голод, все кувырком. А она с буквами воюет. Но это – сегодняшними глазами. В тогдашней системе координат насильственная реформа орфографии выглядела деянием вполне нормальным. Все кувырком? Однако в такой период и лучше проводить реформы. Старая Россия уходит в небытие. На ее месте строится совсем другая цивилизация. Чем меньше напоминаний о прошлом – тем лучше. А тут при написании любой бумажки надо собственной рукой выводить архаические, сохраняемые из уважения к древним традициям значки. Прочь, окаянные! Наркомпрос Луначарский закидывал удочки, чтобы не то что «ять» отменить – вообще на латинскую письменность перейти. Новые поколения будут ближе к Западу. Сегодня кажется революционной блажью, но тогда, учтите, полстраны не знало грамоты. А неграмотному что за разница, какой алфавит учить – кириллицу или латиницу?

История борьбы

 НЕ БУДЕМ все валить на советскую власть. Разговоры о реформе орфографии шли с 1904 года. Временное правительство утвердило новое правописание, да не успело реализовать замысел. Большевики лишь подхватили эстафету и большевистскими методами довели дело до конца. Но те, кто красных ненавидел, им и это лыко воткнул в строку. Бунин, Цветаева, Пришвин, Алданов, Шмелев очень жестко отзывались о «кривописании» (выражение Шмелева). У Ивана Ильина, так почитаемого нынешними державниками, есть статья «О наших орфографических ранах». Для него это были именно раны. Ильин писал, что язык обеднен, утеряно значение многих слов («мир» – как отсутствие войны, и «мiр» – как Вселенная, людская общность), не звучат многие золотые рифмы русской поэзии, красота которых была именно в отмененных декретом окончаниях (вместо «ея» стало «ее»)...

 Но и контраргументы найдутся. О количестве неграмотных в тогдашней России уже говорилось. Этих людей надо было научить хотя бы: «мы не рабы» складывать. А так пришлось бы им заучивать еще кучу дополнительных написаний типа «бѣлый, бѣдный, блѣдный бѣс». «Фита» вообще употреблялась редко. Наконец – экономия! Меньше букв – короче строка, меньше расход бумаги, краски. Писатель Л. Успенский подсчитал: в дореволюционном издании «Войны и мира» «ъ» в конце слов занимали 70 страниц! Если брать книгоиздательскую отрасль в целом, то «в царской России ежегодно печаталось около 8,5 млн. страниц» одних только этих твердых знаков.

Точки над «i». И над «ё»

 СЛЕДУЮЩИЙ, опубликованный через десять месяцев (13.10.1918 г.), декрет Совнаркома окончательно утвердил новую орфографию как обязательную для всей печати и для школьного обучения. Негосударственных газет уже не осталось, так что спорить (и назло употреблять крамольные буквы) было некому. С тех пор мы согласно декрету и пишем. Последующие поправки, уточнения – тема особого разговора. Но кое-что вспомним.

 Отмененную «і» неожиданно вспомнили в конце 1920-х. Довод тот же, что при отмене «ъ» – с «i» короче строчки, экономятся место и краска. Опробовали на нескольких многотиражках. Действітельно – смотріте, выходіло короче. Впрочем, не прижилось.

 А вот «ъ» в качестве разделительного знака в 1938-м вернули.

 Буква «ё» быстро исчезла из обихода. Но историк Г. Костырченко пишет в книге «Тайная политика Сталина», однажды в 1942-м, «при очередном просмотре материалов, подготовленных к публикации в «Правде», у Сталина возникла причуда проставить точки над «ё». Благоволение вождя к третируемой литере не осталось незамеченным. На другой день в «Правде» появилась передовица с целым набором «ё» в заголовке и тексте. Аппарат Агитпропа немедленно занялся разработкой специального постановления о восстановлении употребления буквы «ё». Интересно, что сегодня «ё» прин­ципиально пишут как раз ярост­ный сокрушитель сталинизма А. Солженицын и еще, говорят, ульяновское начальство. В этом городе букве «ё» поставило памятник.

Как состав воздуха

 НАВЕРНОЕ, защитники старой орфографии правы: что-то важное с ее уходом мы потеряли. Хотя мало кто сегодня скажет – что именно. Это как рассказы стариков: мол, раньше сам воздух был иной, легче дышалось. Да, наверное. Но мы-то росли в том, что есть. Свыклись. В лес попадаешь – голова с непривычки болит. «Яти» и «фиты» ушли безвозвратно. Потому и не воспроизвел объявление в тогдашнем написании – нужных букв просто нет на клавиатуре компьютера.

 Правда, филологи отмечают: упраздненные в 1918-м буквы ныне как графический элемент используют в заголовках некоторые издания. Подчеркивается солидность, связь с традициями прошлого. Пример: «Коммерсантъ».

 Или: «Аргументы неделі».

СПРАВКА «АН»

Буквы, которые мы потеряли

 Ѣ – «ять». Заменена на «е».
 Ѳ – «фита». Заменена на «ф».
 Ъ – твердый знак в конце слова. В 1938-м «ъ» был возвращен как разделитель внутри слова.
 Ё – «ё». Объявлена желательной, но не обязательной.
 i – «и-десятиричное». Заменена на «и».

 Реформа 1918 г. вводила также новые нормы правописания ряда приставок, окончаний, указывала, какие слова писать слитно, какие – раздельно.

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