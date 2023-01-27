Они шептали на ухо вождям

Аргументы Недели → История 13+

27 января 2023, 12:41 Михаил Смиренский,

Судьба человеческая – самое безжалостное из того, чем снабдила каждого человека природа хотя бы потому, что люди за долгие годы эволюции перестали ощущать глубинный ужас казалось простой поговорки «от судьбы не уйдешь». А ведь и впрямь – не уйдешь!

Мог ли Никита Хрущев, подхватывая из бессильных рук Сталина жезл абсолютной власти предвидеть – с каким позором его самого нынешняя челядь через десять лет выкинет на улицу? А всемогущий людоед Берия и помыслить не мог о том, что именно Хрущев, плясавший перед ним когда-то гопака, станет его главным могильщиком. Да разве только они одни?

Ваш билетик, пожалуйста!

«Человек-легенда» Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года в тогда еще российском городке Гура-Кальвария близ Варшавы в бедной еврейской семье. Родители – ортодоксы были строги со своими детьми (кроме Вольфа в семье было еще трое сыновей).

Отец мальчика хотел видеть сына в духовном звании раввина, чему будущий маг отчаянно противился. Тогда отец прибегнул к простой хитрости: за небольшие деньги он нанял местного бродягу, который на улице подойдя к мальчишке, сообщил тому, что слышал «небесный глас», который предсказал, что мальчик обязательно должен стать духовником. То ли дар Мессинга в тот миг не раскрылся полностью, то ли еще что, но маленький Вольф «гласу небесному» поверил.

Два года Мессинг исправно зубрил Тору в местной школе при синагоге, пока случайно не столкнулся на улице с тем самым «посланником небес», который клянчил у горожан денег на опохмелку. Детский обман раскрылся. Оскорбленный Вольф решил не только уйти из школы, но и не возвращаться в отчий дом к отцу-обманщику. Так началась пожизненная эпопея будущего великого то ли мага, то ли гениального шарлатана Мессинга.

На городском вокзале юноша забился в вагон поезда, шедшего в Берлин. Билета конечно у нищего Вольфа не было. Судьба стала сразу испытывать его на стойкость: вскоре в поезд сели контролеры, один из которых попросил Мессинга показать литеру. Как потом вспоминал сам маг, он протянул тому чистый листок бумаги, мысленно велев контролеру увидеть в обрывке именно билет. И чудо свершилось: тот в задумчивости прокомпостировал чистый листок и прошел дальше.

Был ли такой случай в реальной биографии Мессинга проверить невозможно, как впрочем и массу других знаковых ситуаций, в которых якобы участвовал уже известный телепат и гипнотизер, но факт остается фактом: Вольф Мессинг несколько раз встречался со Сталиным, был нештатным советником Лаврентия Берии, стал личным врагом Гитлера, предсказав в конце 30-х годов тому неизбежную гибель и крах III рейха, если тот нападет на СССР: для простого смертного – более чем достаточно!

В 1939 году немецкие войска вошли в Польшу. Гестапо по приказу фюрера бросило все силы на розыск именно Вольфа Мессинга, но тот уже успел нелегально перебраться в СССР, где был представлен главе Белоруссии Пантелеймону Пономаренко, а уж тот, поверивший в дар юного мага, доложил о нем и Сталину. Так, оставшись в личном списке врагов Гитлера, Мессинг, сам того не ожидая, попал в ближайший круг другого кровавого диктатора – Иосифа Сталина. Как уже много позже, на исходе жизни рассказывал сам Вольф Григорьевич, ощущение внутреннего ужаса от общения с диктатором жило в нем постоянно даже после смерти Сталина в 1953 году. Значит, много чего страшного нашептал магу его внутренний голос об «отце всех народов»!

В 1940 году Мессинг давал свои представления в Минске. На открытие сезона приехало все руководство Белоруссии во главе с Пономаренко. Концерт имел оглушительный успех и через пару дней к Вольфу Григорьевичу пришли два человека в кожаных регланках: «Вас ждут» - коротко сказали прорицателю. Тот, понимая с кем имеет дело, не спорил. Машина привезла их на вокзал, где в отдельном тупике под охраной вооруженных людей отдельно стоял пульмановский бронированный вагон. Мессинга попросили подняться. В коридоре вагона, отделанного красным деревом, прорицателя ожидал …сам Сталин!

Об этой встрече Мессинг тоже не раз упоминал гораздо позже…

- … «Самое интересное при этом» - говорил он, - «то, что кульминацией этой эпохальной встречи для меня стал не факт личного общения с вождем, но…шикарная отделка его салона, так отличавшаяся от того вагона, где я ехал когда-то зайцем и заставил контролера поверить в то, что имею билет!»

Разговор с диктатором длился долго. Сталина интересовало – нападет ли Гитлер на СССР и если «да», то каков будет финал. Мессинг ответил так, как говорил ему «глас небесный» и так, как виделось лишь ему. Вождь слушал внимательно и остался беседой доволен. Во всяком случае, то, что Мессинга из салона-люкс не привезли в одиночку на Лубянке этот факт доказывает – очень убедительно. Судьба, однако…

Вас ждет товарищ Берия

Люди, умудрившиеся понравится Сталину, тут же волею верховной челяди сразу попадали в разряд «небожителей». Естественно, в том реестре оказался и Вольф Мессинг. И не просто в списке «любимчиков вождя», но еще как и человека, которого своим соратником сразу сделал…Лаврентий Берия!

Глава НКВД, пригласивший Мессинга на беседу, решил «убить двух зайцев»: поручить прорицателю предупреждать его, самого Берию о возможных неприятностях и следить за мыслями вождя. Затея, конечно смертельно опасная: в идеологически инфицированном СССР «от любви до ненависти» было гораздо меньше, чем один шаг – лишь щелчок курка. Но Мессинг согласился: очевидно, его внутренний голос сказал, что другого выхода у того просто нет. Так началось еще одна, самая тайная жизнь Вольфа Мессинга.

Ему были открыты двери всех театров и домов культуры СССР! Ставки гастролей устанавливались лишь те, которые называл сам маг! Везде – аншлаги, почет, овации и прочие мыслимые блага. Сам же Берия от этой сделки получал гораздо большую выгоду: он узнавал о потаенных желаниях вождя и, конечно, успевал красиво обеспечить их более чем успешное выполнение, чем вызывал звериную ненависть других чиновников. Но тут снова свое слово сказала судьба: в 1945 году Берию вождь отодвинул от руководства НКВД. Его верных ставленников: Меркулова, Кобулова, Деканозова, Влодзимерского тоже отправили за ворота силовых структур. Вскоре в Грузии заполыхали …менгрельское дело, «дело врачей», нашелся компромат и на самого Берию, которого сменил бывший ученик Виктор Абакумов.

Знал ли Вольф Мессинг о грядущих бедах его пока еще всесильного шефа? Не мог не знать, если согласиться с пророческим даром мага! Но если знал, почему не упредил босса? Наверное потому, что знал – откуда именно в сторону Берии и его ставленников дует опасный сквозняк. Даже если не знал детально всех мрачных мыслей вождя, то мог легко их просчитать. Потому и промолчал. Потому и уцелел сам. А вот молодому сменщику Берии Виктору Абакумову повезло гораздо меньше.

Магия или злая воля?

Принявший руководство МГБ Виктор Абакумов был зятем… другого знаменитого не менее Мессинга прорицателя и оракула СССР Николая Смирнова, известного и зрителям, и его кураторам под псевдонимом «Орнальдо».

Обновленец Абакумов был ярким жизнелюбом: получив в личное пользование МГБ, сразу обустроил себе в центре Москвы квартиру в 300 м², выгнав из бывшей коммуналки аж 16 семей! Его жена получила звание капитана госбезопасности со всеми сопутствующими благами, даже отдаленно не понимая, что вообще такое – эта самая «госбезопасность»? В общем, всё как «партия велела».

Историки спецслужб до сих пор спорят, как один маг Орнальдо смог буквально переиграть другого чародея Мессинга? И случайно ли Вольф Григорьевич молча и безропотно сдал свои позиции? Думается, этот спор будет бесконечен, так как многие сведения о кремлёвских ясновидящих до сих пор засекречены, но сам Мессинг и не думал мириться с падением с Олимпа. Уже в 1951 году Абакумов был внезапно снят с поста, арестован, пытаем, а затем в 1954 году – расстрелян! Ни пассы его тестя Орнальдо, ни связи не спасли генерала от трагичного финала. Сам Николай Смирнов ушел из жизни в 1958 году, до того успев побыть штатным гипнотизером в силовых структурах СССР. Дорога к былой славе для Вольфа Мессинга вновь была открыта!

P.S. А была ли магия?

После того, как новый генсек КПСС Хрущёв по людоедской традиции быстро поставил к стенке Лаврентия Берию, о Мессинге на Старой площади стали забывать. Как вспоминал Вольф Григорьевич, к его самого большой радости!

Маг и прорицатель порвал с политикой, позволяя себе до смерти в 1974 году заниматься лишь концертной деятельностью, что давало ему средства для проживания. Иногда соглашался на интервью, умело обходя «неудобные» вопросы, избегал общаться с иностранной прессой. Была ли эта осмотрительность «голосом небесным» или просто Мессинг как проницательный человек хорошо знал повадки своих недавних покровителей и их нынешних сменщиков, остаётся по сей день тайной великого Мессинга.