Кино и немцы

Аргументы Недели → История 13+

21 июля 2022, 17:16

В Советском Союзе кино по праву считалось одним из важнейших видов искусств. Массово лишенные дефицитных телевизоров и неведомых видеомагнитофонов люди охотно шли в кинотеатры.



После войны в 1949 году брянский горисполком решает сделать горожанам подарок: построить новый кинотеатр на 500 зрительских мест на месте сносимого собора. В послевоенном Союзе все строительные работы в основном делали пленные немецкие солдаты, среди которых было немало квалифицированных строителей. Строили немцы качественно и добротно, что отмечали многочисленные приемные комиссии.



Ощутимым минусом той поры была острая нехватка дефицитных стройматериалов, цемента, арматуры и железобетонных перекрытий. В силу необходимости местные архитекторы принимают решение железобетонные перекрытия заменить… деревянными. Конечно, на время, конечно не навсегда. Новостройку по традиции тех лет необходимо было пустить в эксплуатацию аккурат к 5 декабря – Дню сталинской Конституции. Революционная спешка, авральная работа пленных немецких каменщиков, лютование конвоя сделали свое дело: ленточку нового кинотеатра с традиционным названием «Октябрь» брянские власти перерезали аккурат 4 декабря 1949 года.



Традиционные «упрощения» проекта должны были по законам и физики, и простой логики когда-то печально о себе напомнить, что и случилось 25 апреля 1959 года. В тот день по воспоминаниям очевидцев в кинотеатре шел фильм «Сорока-воровка». Билеты были полностью раскуплены заранее, билетёрам пришлось даже установить в зале несколько дополнительных стульев для т.н. «своих» зрителей. В середине сеанса один из героев фильма по сценарию в порыве гнева с грохотом разбивает зеркало. Одновременно с грохотом на головы запаниковавших зрителей в абсолютной темноте с потолка кинотеатра начали сыпаться куски штукатурки и того самого деревянного перекрытия, которым когда-то спешно «на время» заменили необходимый железобетонный крепеж.



Через мгновение на сидевших в зале людей рухнула и огромная помпезная люстра, выворачивая за собой из стен обломки массивных деревянных балок. Центр зала, где располагались наиболее дорогие места, которые были полностью заполнены, мгновенно оказался погребенным под тяжеленной грудой рухнувшего потолка. Началась паника. Плакали дети. Отчаянно кричали раненые. Из-под завалов неслись стоны и мольбы покалеченных людей. Воздух наполнился густой угольной пылью (выяснилось, что на чердаке «Октября» давно хранился толстый слой шлака). Многие уцелевшие под рухнувшим потолком, задохнулись именно от этой пыли. Сразу в зале погибли 46 человек, пострадали и были госпитализированы 123 зрителя.



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