Племена Марсов сопротивлялись Риму вплоть до самой «классической эпохи»

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30 июня 2022, 14:42 Александр Крохмаль, Журналист

Так уж сложилось, что Древний Рим стал повелителем мира, благодаря чистой случайности. Захвати его галльские племена к концу 5 века до н.э. или какие-нибудь сабеллы, «Вечный город» никогда бы не стал властителем большей части суши. Никто бы не содрогался пред упоминанием мощи его легионов. Римляне на своём веку сумели сдержать немало осад и вторжений. Вплоть до начала 1-го века до н.э. жители Лацио сталкивались с разного рода угрозами. И лишь к началу новой эры их удалось полностью преодолеть. Могучие легионы Юлия Цезаря и доблестные воины Октавиана сделали империю той, которую стали бояться и уважать все окрестные правители, даже те, кто обитал в отдалённых землях.

Но внутреннее сопротивление Риму не утихало вплоть до конца Союзнической войны 88 года до нашей эры. Против «Вечного города» активно выступали местные италийцы. Легионам приходилось сражаться на собственных территориях даже больше, чем на других землях. Самниты и марсы не желали покоряться римлянам. Но если первые всё же пали под ударами римского гладиуса, то марсы сохраняли злобу на своих соседей ещё очень долго. Поначалу марсы не были столь цивилизованы, как остальные народы Италии. Поклонялись они змеям, что породило множество легенд о таинственных заклинателях. Как и самниты, они считались наиболее воинственным племенем. И это не удивительно. Ведь их название происходит от имени Марса, бога войны, италийского аналога Ареса.

Земли марсов перешли под контроль Рима ближе к концу 4-го века до нашей эры. Их территории находились в нагорьях Средней Италии, а точнее – в регионе Фуцинского озера. Говорили они, как правило, на собственном диалекте языка умбров. До Союзнической войны пребывали в мире с Римом. Римская аристократия спокойно сотрудничала с местными нобилями. Не было зафиксировано никакой серьёзной дискриминации. Но в Союзническую войну всё изменилось. Тогда марсы восстали против римской власти, и едва не вернули «Вечный город» к событиям Самнитских войн. Римская республика, воспрянувшая духом во времена Пунических войн, оказалась на грани краха. Италикам удалось собрать до 200 000 воинов против легионов Рима. По тем временам, это была титаническая армия.

Причиной возникшего конфликта стал отказ римского сената предоставить права римского гражданства италийцам по законопроекту, внедрённому трибуном Друзом-младшим. Италийцы (в частности марсы) были недовольны ещё и тем, что большое число воинов для многочисленных войн Рима набиралось именно в их землях. Иными словами, римляне использовали их в своих целях, как хотели. Войны велись практически постоянно, а италики продолжали гибнуть во славу сенаторов «Вечного города». Вскоре дело дошло до открытого восстания полисов. Центрами мятежа стали города Корфиний и Бовиан. К повстанцам быстро присоединились не только знатные италийцы, но и городская беднота.

Однако при этом, значительное число городов и колоний сохраняло верность Риму. Восстания происходили в основном в центральной Италии. Большинство этрусканского населения и умбров не поддержали мятеж. Но римляне, как всегда, преуспели. Им удалось расколоть восставшие области и сокрушить их войска. Силы италийского военачальника Луция Клуенция были уничтожены. Известный римский полководец Луций Корнеллий Сулла штурмом взял город Помпеи. Затем были взяты другие восставшие города, включая и Бовиан, где находился центр сопротивления. Гней Помпей Страбон успешно провёл кампанию в землях марсов, которых принудил к миру. Более эти суровые люди не поднимали войска против сынов Ромула и Рема.

Уже в середине 88 года до н.э. сопротивление марсов и остальных италийцев было сломлено. Закончилось всё безоговорочным поражением восстания, но это не означало полное неисполнение требований мятежников. Римляне всё же даровали гражданство всем италийцам, но при этом, приписали их к 8 новым округам (трибам), а не ко всем 35. Это всё так же не давало никакого серьёзного политического влияния. Историки считают, что Союзническая война, спровоцированная марсами, ещё больше ускорила процесс латинизации Италии. Позднее в Римской Италии уже не было серьёзных «национальных» восстаний.