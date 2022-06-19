Мистический народ андрофагов до сих пор представляет собой загадку истории

Аргументы Недели → История 13+

19 июня 2022, 11:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: оk.ru

В своих древних записях легендарный историк Геродот упоминает странный и загадочный народ, известный под именем Андрофаги.

Он помещает их намного севернее областей Скифии и Сарматии. Отмечается, что они жили в области между племенами невров и меланхленов, то есть примерно в верховьях Днепра. Но к какой именно группе относилось это таинственное племя - никто не знает. Некоторые отождествляют их с праславянами или балтами. Хотя присутствует и теория угро-финского происхождения данного племени. Север будущей России и Балтики - в целом загадочная территория нашей планеты. История практически ничего не знает о цивилизациях, существующих задолго до нашей эры. Вполне вероятно, здесь могли жить не только люди с родоплеменым строем, но и обладатели достаточно широкого уровня познаний. Например, в греческой мифологии говорилось о легендарной земле Гиперборея, где «никогда не бывало зимы» и о неких счастливых людях. Но андрофаги к таковым, явно не относились. Поэтому называть их гиперборейцами - весьма неразумно. Возможно, они ближе всего, к балтам, чем кому-либо еще.​

Так кто же такие андрофаги? И самое главное - почему их название скорее отталкивает, чем привлекает? Все дело в том, что с греческого языка слово «андрофаги» переводится - «людоеды». Многим племенам, обитавшим в верховьях Днепра и за пределами реки, приписывается невероятная отсталость в уровне развития. Говорится, что они ходили без одежды, практиковали кровавые ритуалы и даже практиковали каннибализм. Хотя при этом, скифы упоминали, что они обращались к правителям андрофагов за помощью, чтобы те прислали им свои дружины для борьбы с Персией. Едва ли цивилизованные и мудрые скифы стали бы иметь дело с людоедами. Скорее всего под людоедством, здесь, подразумевается чрезмерная агрессивность. А может, греки просто использовали свои снобистские принципы. Известно, что греки, как и римляне, считали все народы, живущие вокруг них, варварами и дикарями. Потому они могли придумывать, различные, легенды. И андрофаги были просто презрительным греческим наименованием народов, живших за пределами Днепра и выше.​