40 лет назад аргентинские футболисты покинули Англию из-за войны за Фолклендские острова

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22 апреля 2022, 22:17

Диктатура Галтьери в Аргентине унесла тысячи жизней. Хотя на самом деле число загубленных неофашистским строем могло быть куда больше, чем отмечают хроники. Во времена Фолклендской войны, мир едва не подошёл к прямой угрозе масштабного противостояния стран. Но всё обошлось, благодаря эффективным действиям британской армии и «железной руке» Маргарет Тэтчер. К тому же именно Фолклендская война стала окончательным крахом режима Галтьери и последующим переходом к полной демократизации Аргентины. Но что тогда чувствовали футболисты и другие спортсмены, игравшие за воюющие государства? Об этом стоит порассуждать отдельно и особенно затронуть тему двух футбольных «маэстро».



За событиями на юге Атлантики тщательно следили Освальдо Ардилес и Рикардо Вилья. Оба аргентинцы, и будущие чемпионы сборной своей страны. Но к тому моменту они уже несколько лет играли за «Тоттенхем». В 1978 году они выиграли домашний чемпионат мира, и главный тренер лондонцев Беркиншоу так восхитился двумя ребятами, что сразу после финала позвал к себе. В итоге получилась отличная сделка. За одного Ардилеса «Уракан» получил 300 тысяч фунтов. Аргентинцы в английском футболе вообще считались лучшими из лучших. Полузащитники Ардилес и Вилья не только получили хорошие контракты, но и стали лидерами «Тоттенхема».



Оба этих отважных парня прекрасно владели английским и желали остаться в новой лиге на очень долгий срок. Через год после переезда Ардилеса признали лучшим игроком чемпионата Англии. В 1981 году он вместе с Вильей выиграл кубок страны. Трофей аргентинцам вручал не кто-нибудь, а сама королева Елизавета. Но к 82-му году всё изменилось, и далеко не к лучшему. 3 апреля того же года всего через сутки после начала Фолклендского противостояния Ардилес вышел на поле против «Лестера». Это стало его последней встречей за английский клуб в том сезоне. Начало войны превратилось для футболистов в настоящую трагедию.



Латиноамериканцев в «Тоттенхеме» начали освистывать со стадионов. Свои же решили оказать им поддержку. Был вывешен баннер с соответствующими надписями – «Аргентина хочет сохранить Фолклендские острова, а мы сохраним Осси (прозвище Ардилеса)». Сам же Освальдо переживал сильнее любого соратника-футболиста. «Страна, в которой я родился, воюет с той страной, что меня усыновила», - признавался он общественности.



Вскоре Ардилесу пришлось вернуться, чтобы сыграть за сборную; вернуться на родину, захваченную диктаторским режимом Галтьери. Но отъезд его резко раскритиковали. Противники посчитали, что он уехал из Лондона в знак протеста. Другие же говорили, что это было сделано из-за безопасности. При этом, сам футболист диктатуру Галтьери не поддерживал. Ардилес всё же захотел вернуться в Лондон обратно, однако въезд туда уже закрыли. Но контракт его ещё действовал, и потому он отправился в аренду в «ПСЖ».



Судьба Рикардо Вильи сложилась по-другому. В 1982 году в сборную полузащитник не поехал, зато отказался выходить на поле в финале Кубка Англии. В 1983 году он покинул Великобританию и более уже не играл в Европе. А вот Ардилесу суждено было вернуться в Англию снова. После сезона в «ПСЖ», он возвратился в «Тоттенхем» и в 1984 году даже помог лондонцам выиграть Кубок УЕФА. На родине Освальдо этот поступок не поняли. Футболиста признали предателем родины. Впрочем, и в Англии он подвергался критике со стороны тех, кто выступал против режима Галтьери.



В 1985 году Ардилес покинул свой ставший почти родственным клуб и переехал в далёкую Австралию. С Англией он прощаться не осмелился. До 1991 года он успешно выступал за «Блэкберн», КПР и «Суиндон Таун». Между тем, Фолклендская война завершилась полным поражением Аргентины. Диктатура Галтьери не выдержала напора и массовых протестов, и вскоре обрушилась.