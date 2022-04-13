Почему Солженицын отказался от встречи с Рональдом Рейганом

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13 апреля 2022, 19:38 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Великий русский «диссидент», яростный критик советского режима и гений пера Александр Солженицын так и не встретился с президентом США Рональдом Рейганом. Казалось бы, сама судьба благоволила ему. А сколько раз в Белом доме приглашали Солженицына на торжественные мероприятия и обеды! Однако он так и не соизволил прибыть, даже если сенаторы упорно настаивали. Задаётся вопрос, зачем он это сделал, и по какой причине? Ведь на тот момент, он проживал в Соединённых Штатах. К тому же в СССР его считали едва ли не главным врагом всего отечества. Но всё не так уж и просто, как думали критики. Врагом Солженицын никогда не был, и даже в мыслях своих не допускал враждебность к Родине.

Сохранились строки, в которых великий мастер расписывал всё, что он думает о США и России. Эти строки предназначались самому Рональду Рейгану. Если бы встреча Солженицына и американского лидера всё же и произошла, то явно без торжеств, празднеств и тонны журналистов из разных изданий. А в Белом Доме всегда старались действовать напоказ, собирая огромные встречи диссидентов. Более того, ещё тогда в правительстве США часто слышались реплики, посвящённые русскому народу, и весьма нелицеприятные. Солженицын пытался объяснить как раз то, что Советский Союз и народ России – совсем не одно и то же. И ни в коем случае, не стоит ненавидеть всех русских за действия алчных властителей. В ответ же писателя клеймили «русским националистом». Впрочем, для него это были пустые слова. На это Солженицын всегда отвечал, что быть патриотом и националистом – совершенно разные понятия.

Великий гений не раз обвинял американских военачальников в чрезмерной русофобии. «Я укорял Рейгана генералами, метящими в случае атомной войны, избирательно уничтожать русских», - можно привести в пример цитаты Александра Исаевича. Солженицын отказывался от пышных обедов и публичных встреч. Как он в своё время признался, если бы и состоялась встреча между ним и Рейганом, то только приватная и только в частном порядке. Но Рейган на такое не шёл. Солженицын не считал себя диссидентом, коим его признавали в Москве. Себя он именовал «писателем-художником», и никогда не отождествлял себя с теми, кто призывал к какой-либо расправе над русскими. «Я никакой не националист, - писал Александр Исаевич. - Я патриот. То есть я люблю своё отечество, и от того хорошо понимаю, что другие любят своё». Солженицын признавал неправильность враждебного отношения к России на западе. И это как раз главный пункт, на который стоит опираться при исследовании его жизни в эмиграции.

Ярые критики и поныне обвиняют великого мастера в предательстве, именуют его «изменником» и «пособником запада». Но эти слова не стоит считать мудрыми. Те, кто обвиняет Солженицына, не знают его жизни и не знакомы с его образом мышления. А если бы они и знали правду, то никогда бы не посмели отнести его к предателям Родины.