Ухабы Млечного пути

Аргументы Недели → История 13+

12 апреля 2022, 13:34 Михаил Смиренский,

Фото: SPL

В «лихих 90-х» в западных СМИ появился сенсационный материал: интервью с бывшим летчиком Люфтваффе Раулем Штрайхером, в котором преклонных лет немец утверждал, что в 1944-1945 г.г. входил в т.н. «отряд немецких космонавтов», которым руководил любимец Гитлера Отто Скорценни. Получается, что в Германии в те годы уже были готовые стартовать в космос пилоты?



То, что бесноватый фюрер помимо всего земного мира мечтал покорить и околоземное пространство, сегодня хорошо известно. О том рассказывал и сдавшийся американцам его придворный конструктор и создатель ракет ФАУ Вернер фон Браун.



Впрочем, подробно распространяться именно о т.н. «космонавтах рейха» согласившийся сотрудничать с американцами Браун не стал: «… Это уже история и о ней лучше всего забыть». Но забыть к счастью не удалось.





Ключ на старт?



Вернер фон Браун, нацист по убеждениям, талантливый инженер, единомышленник и ученик апологета немецкой космонавтики Герберта Оберта, работать на фюрера и его команду начал еще в 1937 г. Задача, поставленная перед конструктором, было по-людоедски конкретной: создать невиданное «оружие возмездия» (vergeltungswaffe), способное донести мощные разрушительные заряды и до Нью-Йорка, и до Лондона. Гитлер не собирался осваивать мирный космос, брататься с «братьями по разуму» или трясти яблоки на Марсе: ему были нужны ракеты, способные лишь разрушать и убивать все живое на Земле. Вернер фон Браун задачу выполнил.



Сначала он создал ракету ФАУ-1, затем – более мощную и модернизированную ФАУ-2, способную выходить и в околоземное пространство и уже оттуда обрушиваться на наземные цели, что и было опробовано уже в сентябре 1944 г. Именно тогда первые ФАУ-1 и ФАУ-2 с 800-ми кг взрывчатки в каждой боеголовке начали смертельно падать на мирные кварталы Лондона, всего было выпущено 2000 ракет, убивших более 6000 мирных горожан и превратив в руины 20000 домов.



Походя фюрер велел непонятно за что «наказать» и раболепный Брюссель, и стоявший на коленях Антверпен, куда было сброшено более полутора тысяч боеголовок. Лишь одна ракета ФАУ, попав днем в Антверпене в кинотеатр «Рекс», сразу уничтожила более пятьсот человек! За все время т.н. «испытаний» этих ракет лишь в одной уже порабощенной Бельгии погибло почти 1800 мирных жителей, которым Гитлеру не было необходимости за что-то мстить: ему были нужны лишь реальные полигоны и видимый эффект от этих чудовищных бомбардировок! (Привет г-ну Шольцу, Столтенбергу и, конечно, их групповому партнеру – Зеленскому! – авт.).



Показанная при этом высота запусков ФАУ составила более 100 км: т.е. ракеты могли спокойно выходить и в околоземное орбитальное пространство. Именно тогда Вернер фон Браун и задумался о создании пилотируемой человеком ракеты! Примерно в середине 1943 г. Браун создал первый опытный экземпляр ракеты ФАУ-3, в которой уже была оборудована кабина для реального пилота. Главным предназначением нового летательного аппарата было более точное наведение именно человеком ракеты на конкретную цель. Расстояние до Нью-Йорка такая ракета должна была преодолеть всего за полчаса! После того как она ложилась бы на заданный курс, пилот должен был удачно катапультироваться, а сам снаряд лететь до конечной цели уже по сигналам агентурных радиомаяков, установленных на территории противника. Собственно, именно на реализации этого плана немцы и потерпели оглушительное фиаско.



Храните деньги в сберегательной кассе!



Фюрер неслучайно поручил руководить «космической программой» своему любимцу – Отто Скорцени: без внедренной надежной агентуры в США и Англии её выполнить было бы проблематично. Скорцени подошел к выполнению задачи, как говорится, «в лоб»: по его приказу в Германии подготовили более двухсот пилотов-камикадзе, которые должны были вручную направить ракету на нужный объект, и, естественно, взорваться вместе с ней.



Но война уже шла к очевидному для всех финалу и высшее командование рейха не могло так легко разбрасываться своим личным составом. Тем более, нервы самих пилотов-смертников тоже были на пределе: один из них уже во время первого старта самостоятельно взорвал ракету вместе с собой сразу после старта над секретным полигоном Пенемюнде – эффектно, но для рейха бесполезно. От этого плана пришлось отказаться и принять предложение Вернера фон Брауна об установке внедренными агентами на американских небоскребах секретных радиомаяков, которые и будут наводить ракеты на объект. Скорцени этот план горячо одобрил, т.к. работа с реальными агентами была ему ближе и понятнее, нежели возня с кнопками и тумблерами. Новую операцию назвали «Эльстер».



Вскоре на побережье американского штата Мэн с подводной лодки U-1230 высадились два германских диверсанта: Эрих Гимпель и Уильям Колпоу с заданием установить радиомаяки на крыше самого высокого небоскреба Америки - Эмпайр-стейт-билдинга. Гимпелю даже удалось устроиться на работу в одну из служб небоскреба на 86-м этаже, но видимо сама судьба уже отвернулась от Германии.



В одном из своих фейковых всегерманских заклинаний министр Геббельс проболтался о том, что «… америкашкам не удастся спрятаться от оружия возмездия даже за океаном!» Американские спецслужбы сразу насторожились и очень быстро Эрик Гимпель был разоблачен! На допросах он рассказал, что второго напарника никогда в лицо не видел и описать его не сможет, но запомнил, что однажды заметил со спины, как тот положил деньги в задний карман брюк. Янки взяли этот эпизод на вооружение: в Америке никто не носил деньги в заднем кармане брюк! Во все офисы, рестораны, бензозаправки и т.д. тут же полетели секретные ориентировки с просьбой обращать особое внимание именно на таких клиентов.



Уильям Колпоу об этом, конечно, не знал и, покупая сигареты в одном из магазинов, по привычке сунул сдачу в задний карман брюк. Продавец позвонил «куда надо». В дверях лавки к Колпоу подошли «джентльмены в штатском»... Эмпайр-стейт-билдинг, который по замыслу немцев должен был взорваться 11 сентября ровно в 11 часов утра, стоит в Нью-Йорке до сих пор. Правда, фатально не повезло его соседям – «башням-близнецам» Торгового центра в 2001 г. и тоже… 11 сентября! Мистика? Впрочем, это вопрос уже к самим американцам и их президентам.



Знал бы Циолковский…



Тем временем, на полигоне Пенемюнде под руководством фон Брауна шли испытания новой пилотируемой человеком ракеты. Одновременно с ней в секретных лабораториях Германии торопливо шла работа и над созданием ядерного оружия, которое Гитлер конечно без всяких сомнений обрушил бы и на СССР, и на Америку с Англией. Именно для этого ему и были нужны межконтинентальные ракеты-носители. Планы наркомана-фюрера были также безграничны, как и сам космос: сначала всю нашу планету превратить в единый фатерлянд, ну а затем… А затем по Млечному пути ступить сапогом и на Луну, и на Марс, и далее – везде! В общем, граждане, не стоит пренебрегать советами опытных наркологов: короткий кайф от любой наркоты всегда оборачивается фатальными мега-проблемами!



Пилотом, которому выпала «честь» вручную управлять нацеленной на Нью-Йорк ракетой был летчик Люфтваффе штурмбанфюрер СС Рудольф Магнус Шредер. Его задача: вывести ракету на конечный курс и катапультироваться в океан, где его подобрала бы немецкая подлодка. 24 января 1945 г. Шредер стартовал на ракете «Америка А/9-А/10» с полигона Пенемюнде. В его бортовом комплекте помимо документов и шоколада с наркотической начинкой (официально разрешенный вермахтом «допинг») находилась и ампула с цианистым калием. При внезапном возгорании или поломке самой ракеты пилот должен был бы ее раскусить и не ждать мучительной смерти за штурвалом: людоедская, но хоть какая-то «забота о человеке» по-гитлеровски…



Видимо, у Шрёдера просто сдали нервы и уже на подлете к Америке он передал в эфир истеричную радиограмму: «Она горит! Мой фюрер, я умираю!» После чего, скорее, космонавт-неудачник раскусил ампулу с ядом. Ракета, пролетев еще немного нырнула на дно Атлантики. Таков финал первого и последнего полета в космос нацистского астронавта. Вместе с ним последовал и крах самой Германии. Красное знамя над Рейхстагом. Салют. Парад Победы. Мы – победили!



И мы – первые в космосе!



Вернер фон Браун сдался американским властям и был велико Америкой обласкан: лаборатории, огромный бюджет, лучшие американские умы, все было брошено с его ногам с единой целью: не дать Советскому Союзу первым освоить космос! Но… не получилось.



4 октября 1957 г. советский «Спутник» первым в мире покинул земную атмосферу. За его полётом, затаив дыхание, следил весь мир. 12 апреля 1961 г. – первый советский человек в космосе. Юрий Гагарин совершил лишь один оборот вокруг Земли, но именно его полет стал началом истории пилотируемых космических полетов!



16 июня 1963 г. – в космосе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова!



18 марта 1965 г. – первый советский человек Алексей Леонов в открытом космосе!



Затем – первый Луноход. Кстати, первым украинцем, побывавшим в космосе был Павел Попович – четвертый по общему списку советский космонавт, сегодня тоже забытый и оплёванный киевской властью… Как и генеральный конструктор всей советской космонавтики - Сергей Королев, без которого не было бы этого уважаемого списка, который родился в Житомире, молодость провел в Одессе, и по наработкам которого НАСА до сих пор формирует и свои «национальные» программы!



Впрочем, об истории космонавтики написано и сказано много. И о том, как американский Нил Армстронг первым якобы ступил на лунную поверхность. Почему «якобы»? Да потому, что ни одну из убедительных версий того, что всё это было гигантским мировым «фейком» снятым в Голливуде, сами американцы до сих пор не только не опровергли, но даже и не пытаются этого сделать. Как, впрочем, и обвинения в том, что авиаатаки 11 сентября 2001 г. на «Башни-близнецы» и Пентагон тоже были полностью разработаны в Белом доме.



Впрочем, история сама все когда-нибудь расставит по своим местам. Подождём.