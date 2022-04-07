Золотые пьедесталы «железного человека»

Аргументы Недели → История 13+

7 апреля 2022, 12:36 Михаил Смиренский,

В конце 80-х я приехал в авто-мото команду ЦСКА к своему другу – семикратному чемпиону мира по ледовому спидвею Сергею Тарабанько.

Тот разговаривал с каким-то внушительных размеров человеком с удивительно добрым и знакомым мне лицом. – Серёга, а кто этот исполин? – спросил я, когда мой друг на минутку отошел от собеседника. – Да это же Леонид Иванович Жаботинский, икона нашей тяжелой атлетики! – ответил он. - Прикинь, «Волгу» ему на автосервисе так «отрегулировали», что к нашим механикам ее на тягаче приволокли.» Потом засмеялся и добавил: «Хотя, если вдуматься, он бы ее и сам одной левой сюда мог притащить. И не почувствовал бы…»

Борьба. Бокс. Легкая атлетика. Штанга!

В этом заголовке перечислены все виды спорта, в которых Леонид Иванович оставил прижизненный свой след. Причем, в любом из них, как считают специалисты, он мог легко бы добиться серьезных успехов. Но сам Жаботинский отдал, как говорится, «свою душу и сердце» лишь тяжелой атлетике. И не зря: стал двукратным чемпионом Олимпийских Игр, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР и многократным автором всевозможных рекордов в этом виде спорта! Но главный рекорд, который достался Леониду Жаботинскому – это поистине всемирная любовь и уважение, граничащие с фанатизмом болельщиков и болельщиц всего мира! И это его достижение не побито до сих пор.

Леонид Жаботинский родился на Украине 28 января 1938 г. в селе Успенка Харьковской области. Пережил вместе с родителями фашистскую операцию Харькова 1941-1943 гг. Видел слёзы земляков и зверства националистов. Запоминал. Наверное, именно пережитое в детстве сделало будущую спортивную мега-звезду на всю жизнь пацифистом и ярым противником каких-либо кровопролитий. Как вспоминали его друзья, он очень переживал события на майдане 2014 г., никогда не кричал «героям слава!» и уж точно не возлагал цветочки к памятникам Бандере, Шухевичу и прочему фашистскому отребью.

В советский спорт его привел отец, купив сыну в качестве бонуса велосипед. Сначала рослого паренька заманили в секцию борьбы. Попробовал. Стало получаться. Даже выполнил норму 1 разряда, но не зацепило. На прощальном выходе из борцовской раздевалки его уже ожидал тренер по боксу. Попробовал. Стало получаться. Даже выполнил норму 1 разряда, но не зацепило. (Забегая вперед скажу, что уже позже сам Жаботинский по-боксерски крепко «зацепил» двух грабителей, которые отважились было забрать его призовые. Хотя он наверное легко мог бы «угомонить» негодяев уже и без боксерских финтов – авт.).

На стадионе Леонид заметил как тренируются метатели ядер и дисков. Подошел. Ядро улетело за горизонт, по пути сбив флажок союзного рекорда. Видевший это тренер стал уговаривать Жаботинского погрузиться целиком лишь в легкую атлетику, но не зацепило.

А вот в зал тяжелой атлетики Леонид Иванович зашел, как оказалось, чтобы остаться навсегда. Не прогадал не только он, но и вся советская и мировая тяжелая атлетика.

Тяжкий путь к нелегким наградам.

В 1957 г. молодой студент пединститута Жаботинский впервые был заявлен на участие в чемпионате Украины по тяжелой атлетике. Даже для опытного атлета это было соревнование уже «мастерского» уровня, а для дебютанта – тем более. В итоге Леонид сразу становится «бронзовым» призером. Через год – он уже чемпион республики, «мастер спорта СССР». Некогда призрачные мировые горизонты стали обретать очевидные контуры, но…

Тренер молодого спортсмена Светличный и сам Леонид понимали, что попасть на европейский, тем более – мировой пьедестал можно лишь переиграв в честном поединке безраздельно царствовавшего там соотечественника Юрия Власова. Понимал это и сам Власов.

На чемпионате СССР в 1961 г. Жаботинский занимает 2 место, проиграв именитому конкуренту 50 кг – вес для супертяжеловесов тяжелой атлетики хоть и ощутимый, но вовсе не критичный. В знак уважение к Власову Леонид лично выносит чемпиона с помоста на руках! В раздевалке то задумчиво сказал молодому сопернику: «Этак ты меня когда-нибудь и из спорта вынесешь!» Через три года фраза оказалась пророческой. Битва «железных канцлеров» началась.

Бери больше, поднимай выше!

Для покорения мировых помостов одних мышц, хорошего сердца и дыхания недостаточно: необходим был и международный опыт, и признание зарубежных болельщиков, и уж конечно – поддержка западных СМИ. У Юрия Власова всего этого было в избытке, у молодого Жаботинского – практически ничего.

Светличный добивается включения Леонида по линии спорта в молодежную делегацию, выезжавшую в Хельсинки на Фестиваль молодежи и студентов. Там советский дебютант, как говорится, «в одно дыхание» становится чемпионом. О нем сразу заговорила пресса, познакомиться с ним пришли и некоторые известны мировые лидеры. «Смотрины», как с усмешкой сказал потом Леонид Иванович, прошли успешно.

Обратно в Союз делегация возвращалась на круизном лайнере «Грузия», где расслабившийся чемпион познакомился и с расслабившимся Юрием Гагариным, и с таким же «Главным Советским голосом» - Муслимом Магомаевым. Весь вечер Гагарин ощупывал бицепсы атлета, задавая ему один и тот же вопрос: «Но как ты, Леонид, так легко поднимаешь эти тяжести?» Жаботинский сначала отшучивался, но потом философски ответил вопросом на вопрос: «Ну а как ты, Юрий, смог тоже так легко взлететь на такую высотищу в космос?» Гагарин надолго задумался…

После Хельсинки, где о Жаботинском вовсю уже гудела скандинавская пресса, его включают в состав сборной СССР для участия в чемпионате мира 1963 г. в Стокгольме. В шведской столице советского спортсмена шведы встречали уже с цветами и приветственными транспарантами: в то время и в Финляндии, и в Швеции уже были созданы клубы т.н. «фанов» Жаботинского. – Я просто не имел права не стать чемпионом мира! – почти оправдывался Леонид Иванович, пока армейские механики ремонтировали его «Волгу».

Жаботинский подходит к штанге. Готовится. Рывок! Новый мировой рекорд в 165 килограммов – у советского атлета!

Но все же с того чемпионата «золото» Стокгольма на родину увез еще один его конкурент из США: Норберт Шемански. Многие специалисты считали это случайностью Возможно. Проигрыш лишь раззадорил советского атлета, ведь впереди была Олимпиада-1964 в Токио!

Выходят на арену силачи.

Любители тяжелой атлетики всего мира ждали открытия токийских Олимпийских Игр с особым нетерпением. Ведь за красивой атлетической картинкой ясно маячила главная интрига соревнований: поединок между Юрием Власовым и Леонидом Жаботинским! Даже действующий чемпион мира Шемански устроителями тотализаторов в расчет не брался, только эти двое!

Разница в собственном весе (Жаботинский тяжелее соперника почти на 20 кг) давало очевидное преимущество именно Власову, т.к. он мог заказать вес штанги на 2,5 кг меньше, чем у Жаботинского и всё равно победить!

Первым к штанге подходит действующий олимпийский чемпион Власов. На штанге 197,5 кг. Жим: есть новый мировой рекорд! Леониду Жаботинскому удается покорить вес на 10 кг меньше.

Второй подход Власова к штанге уже для зачетного рывка. Рывок! И снова Юрий устанавливает новый мировой рекорд: 172,5 кг! Жаботинский поднимает в рывке лишь 167,5 кг… Участники тотализатора, поставившие на спортсмена из Харькова, в панике: мало того, что остаются без выигрыша, так еще и сумму ставок им никто не вернет! А может, эти двое советских заранее обо всем договорились? Поди разбери их…

Третье упражнение – толчок. Власов заказывает… 210 кг – вес, который не каждый-то автокран осилит. Толчок. Вес взят. Жаботинский почему-то снижает вес своей штанги до 200 кг и не справляется с ним. В зале гул отчаяния, похожий на стон: переживали даже самые преданные поклонники Власова.

Для финального ответа – кто станет чемпионом токийской Олимпиады у Леонида Жаботинского остается лишь одна последняя попытка. Но вес, который ему должен обязательно для этого покориться тоже запредельный: 217,5 кг! Власов спокоен, снисходителен, улыбается: он уверен, что очередная олимпийская медаль уже у него на шее и готов к хвалебным интервью.

Жаботинский подходит к штанге. Замирает. И… 217,5 кг железа в его руках взлетают в воздух как детский воздушный шарик! Зал «Сибуйя» взревел от восторга! Говорят, что таких криков и аплодисментов его своды не видели и не слышали никогда. На следующий день многие японские газеты вышли со стандартными заголовками: «Кто не видел поединка Власова и Жаботинского, тот не видел Олимпиады!» Пожалуй, это было самым частым упоминанием полной фамилии Юрия Власова в японских СМИ. Даже недавнего чемпиона величали уже с приставкой «экс»: Норберт Шимански, отнявший у Леонида Ивановича «золото» в Стокгольме, был отмечен журналистами лишь тем, что отстал от чемпиона аж на 30 кг! Вскоре он закончил карьеру.

Такое же решение принял и Юрий Власов. Вернувшись в Москву, атлет ушел из большого спорта, засел за мемуары и показал себя отменным автором, став и членом Союза писателей СССР. Непререкаемым авторитетом Советской сборной по тяжелой атлетике надолго становится «самый сильный человек планеты» - Леонид Жаботинский.

P.S.

Триумф и разочарование чемпиона.

Леонид Иванович, получив все мыслимые комплименты от мировых СМИ, болельщиков и поклонников, на закрытии Олимпиады в Токио чуть было не попал в дипломатический скандал. Он был знаменосцем нашей сборной и по существующим правилам, проходя мимо трибуны с императором обязан был слегка преклонить наш флаг перед микадо. Таков был вековой этикет, который в Японии соблюдается неукоснительно. Но в отличие от всех остальных именно советская команда во главе с Жаботинским уверенно промаршировала под непреклонным стягом: наш знаменосец не стал его нагибать.

Скандал случился большой, о нем тут же доложили в Кремль, но там решили Жаботинского наказать по-своему: вместо положенного ордена Ленина ему вручили «лишь» орден Трудового Красного Знамени, как и проигравшему Юрию Власову. Официальная советская пресса тут же обнародовала и причину такого «скандалеза»: дескать, Жаботинский повредил в Токио правое плечо, не смог им вовремя пошевелить и прочее бла-бла-бла. Дескать, извините, господа самураи! Извинили, а куда деваться?

Сам Жаботинский, хитро щурясь, про ту ситуацию приватно шепнул мне: «… Унижать себя не хотел. Даже не себя, сколько нашу великую страну». С верой в эту, хоть и исчезнувшую страну, великий атлет и ушел из жизни 14 января 2016 г.