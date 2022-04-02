Загадки индуизма: почему у Верховного Бога Брахмы 4 головы

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2 апреля 2022, 17:38 Александр Крохмаль, Журналист

Брахма считается Верховным Богом творения в индуизме, одним из Величиственных Тримурти, Триады Творцов. Брахма, Вишну и Шива являются бесспорными Отцами Вселенной, её главными Создателями. По легенде, Брахма появился из цветка лотоса, возникшего из пупа Вишну. Изображается он обычно очень странно – некая человекоподобная сущность с четырьмя головами и четырьмя руками. Но что же именно символизируют четыре головы Брахмы? И почему в индуизме его изображали именно так? Индийские философы множество раз рассуждали на эту тему. Поэтому ответов на этот вопрос можно выделить несколько.

Согласно одной из версий, Четыре Головы Брахмы символизируют Четыре Великих Измерения. Но как именно существуют эти измерения, никто не знает. Четыре Руки могут означать – четыре стороны Света. Белая борода, свойственная Брахме, указывает на его вечное существование. Согласно другой версии, Четыре Головы являются Ведами. Первая – это Ригведа, Вторая – Яджурведа, Третья – Самаведа и Четвёртая – Атхарваведа. Чтобы нести эти Веды смертным - нужна речь, и потому Брахма сотворил богиню Сарасвати. Также считается, что у Брахмы может быть Четыре Головы, как символ того, что никто не может знать, о чём он думает. По другим данным, у Бога творения могло быть Пять Голов, и одна из них попросту невидима. Пять Голов могут символизировать Пять Элементов – Земля, Воздух, Огонь, Вода и Эфир. Также к Пяти Элементам изредка относят и Мысль, как форму энергии. В таком случае Мысль заменяет Эфир. К Помыслам в индуизме всегда особенное отношение. Ведь если посмотреть более углублённо, именно из Мысли создаётся большая часть того, что мы видим вокруг. Сначала Мысль, а потом уже физическая форма.

Другая версия мифа о Пяти Головах более «радикальна» и говорит о серьёзном конфликте с Шивой. Считается, что Шива и Брахма повздорили меж собой, и тогда один из Тримурти сжёг Пятую Голову в гневе. Однако, данная версия кажется не слишком разумной для эзотерических индуистов. Многие эзотерики полагают, что Тримурти не могут конфликтовать друг с другом, и существуют как единое целое.