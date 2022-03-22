Битва при Дурбе стала предвестником конца Тевтонского ордена

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22 марта 2022, 11:53 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: битва при Дурбе

Тевтонский орден издавна славился своим казалось бы несокрушимым могуществом. Для жителей Прибалтики 13-го века это была сила, неподвластная и необъятная; сила, что могла навечно положить конец независимости местных племён, сохранявших в те времена языческую веру. Задачей крестоносцев же являлось искоренение традиционных верований и насаждение католического христианства. Не все местные народы желали подчиняться новой вере. Многие сохраняли веру в Перкунаса, аналога Перуна, древнего бога войны и грома. И именно с этим именем на устах, доблестные воины Балтии шли на битву с тевтонцами.



Можно вспомнить одно из сражений, в котором крестоносцы потерпели крах. Это событие вошло в историю, как Битва при Дурбе. Случилась она на территории Латвии. Недовольство расширением Тевтонского ордена и строительством их крепостей вызывало масштабное сопротивление. В 1259 года в Жемайтии вспыхнули восстания местных народов. Их предводитель по имени Тройнат нанёс поражение крестоносцам при Скуодасе. В Великом Княжестве Литовском сопротивление поддержали. Армия Литвы вторглась в Пруссию. А союзники-жемайты усилили контрнаступление. Тевтонцам сразу же пришлось перебросить войска из Ливонии в Пруссию. Планы орденских военачальников были спутаны. К тому же их силам так и не удалось подавить восстания в Жемайтии.



Ордену подчинялись не только германские рыцари, но и некоторые прибалтийские племена. Например, курши и эсты служили тевтонцам и составляли часть их армии. В грядущей битве они должны были составлять резерв Ордена и нанести внезапный удар. Но связь с литовцами была намного сильнее мнимой преданности крестоносцам, пришедших из чужих земель. 13 июля 1260 года произошло кровопролитное сражение, получившее название Битвы при Дурбе. В самом начале боя курши и эсты перешли на сторону Тройната, командовавшего войском литвинов. Тевтонцев возглавлял магистр Хорнхаузен, известный своим неприятием язычества. Вместе с ним на поле сражались маршал Ботель и принц Карл. Все они пали под натиском прибалтов. Погибло более 150 рыцарей. Это была настоящая резня.



С пленными литовцы расправились жестоко. Как минимум, восьмерых рыцарей заживо сожгли на кострах, будто бы в насмешку над католическими инквизиторами. Сразу же после победы, армия Великого Княжества Литовского отступила на родные земли. Курляндская кампания осталась незавершённой. Впрочем, Орден после такого поражения оправлялся долго. В 1261 году комтур Айшхедт собрал войска для покорения восставших куршей, из-за которых была проиграна битва при Дурбе. Но курши нанесли ему такое же поражение, как и Хорнхаузену. А уже ближе к концу того года Александр Невский и литовский князь Миндовг заключили официальный союз против Тевтонского ордена. Поражение рыцарей повлекло за собой массовые восстания против иноземцев по всей территории Прибалтики.