Ельцин раньше Байдена стал путать меридианы

Аргументы Недели → История 13+

11 февраля 2022, 16:28

Май 1996 г., г. Архангельск. В этот северный регион в рамках своей предвыборной программы пообщаться с северянами прилетел президент РФ Борис Ельцин. Покинуть на время уютный кабинет в Кремле и «пойти в народ» Ельцина заставили два обстоятельства: катастрофическое падение его рейтинга у россиян и категоричный запрет начальника Службы безопасности Коржакова самому Ельцину до окончания выборной карусели даже думать о водке! Тому были веские причины: в спину действующему «Гаранту Конституции» с его 5-тью % голосов шумно сопел коммунист Зюганов примерно с 50-тью(!) процентами своих сторонников.



Встречи с архангелогородцами были спланированы на нескольких площадках, где главной являлся Соломбальский деревообрабатывающий комбинат, по сути – градообразующее предприятие. Вскоре у распахнутых ворот остановился бронированный «ЗИЛ», Ельцин, увы, с подозрительно бордовым лицом, поднялся на импровизированную сцену, оглядел двухтысячную аудиторию притихших работяг и торжественно открыл рот: «Ну, здравствуйте, дорогие… астраханцы!» Сказать, что от услышанного северяне-архангелогородцы впали в ступор, значит не сказать ничего! Покраснели даже охочие до медийных ляпов иностранные репортеры, а кремлевские руководители протокола и пресс-службы просто превратились в соляные столбы. Работяги заволновались: «Чего это там президент сказал? Какие мы ему астраханцы? И т.д. Но Ельцина уже понесло: «Многие, понимашь, у президента просят денег на развитие, я же говорю: «Смелее сами продавайте свою продукцию, на эти деньги, понимашь, живите! Ваша астраханская чёрная икра на Западе стоит золото». На этом спич Ельцина, запутавшегося в российских меридианах, прервала стоявшая рядом его дочь Татьяна, дернув папу за рукав. Коржаков тем временем деликатно оттер венценосное тело от коварного микрофона. Объявили короткий перерыв, во время которого Ельцину жестко объяснили, чем южная Астрахань отличается от северного Архангельска, где он, собственно, сейчас и находится. Реакцией на фильтрацию разума стал недоуменный вопрос президента: «А я че сказал?», который через тот же микрофон тоже улетел в народ. В зале раздались откровенные смешки…



В общем, скомканная встреча с народом закончилась обещанием Ельцина выделить комбинату аж 10 млн долларов «на развитие». Как говорится, хоть что-то… По прибытии в Москву СБП проверила: деньги действительно в регион из столицы ушли, но до Архангельска по традиции того времени, увы, так и не дошли.



Когда на какой-то очередной встрече с прессой самого Ельцина спросили о судьбе тех жалованных им северянам миллионов, он ответил хорошо и просто: «А черт его знает куда они делись!»



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