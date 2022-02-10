Как Ельцин перепутал Архангельск с Астраханью

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10 февраля 2022, 22:18 Михаил Смиренский,

Любое публичное выступление лица, облеченного властью, сразу «уходит» в народ. Особенно, если в качестве чтеца-декламатора выступает президент, премьер, губернатор, ну, или, на худой конец – какой-нибудь мэр. Это естественно: ведь умение логично связывать слова в понятные фразы без помощи суфлеров-спичрайтеров свидетельствуют о том, что номенклатурный собеседник хоть что-то еще соображает самостоятельно.



А вот с этим у многих «первых лиц» чаще всего случаются казусные проблемы.



Язык мой – враг ваш…



Май 1996 г., г. Архангельск. В этот северный регион в рамках своей предвыборной программы пообщаться с северянами прилетел президент РФ Борис Ельцин. Покинуть на время уютный кабинет в Кремле и «пойти в народ» Ельцина заставили два обстоятельства: катастрофическое падение его рейтинга у россиян и категоричный запрет начальника Службы безопасности Коржакова самому Ельцину до окончания выборной карусели даже думать о водке! Тому были веские причины: в спину действующему «Гаранту Конституции» с его 5-тью % голосов шумно сопел коммунист Зюганов примерно с 50-тью(!) процентами своих сторонников.



Встречи с архангелогородцами были спланированы на нескольких площадках, где главной являлся Соломбальский деревообрабатывающий комбинат, по сути – градообразующее предприятие. Нас, группу журналистов т.н. «Кремлевского пула» организаторы разместили аккурат перед самой трибуной напротив кондового эбонитового микрофона, через который Борису Николаевичу и надлежало в очередной раз убедительно соврать россиянам что-нибудь одобряющее.



Вскоре у распахнутых ворот остановился бронированный «ЗИЛ», Ельцин, увы, с подозрительно бордовым лицом, поднялся на импровизированную сцену, оглядел двухтысячную аудиторию притихших работяг и торжественно открыл рот: «Ну, здравствуйте, дорогие… астраханцы!» Сказать, что от услышанного северяне-архангелогородцы впали в ступор, значит не сказать ничего! Покраснели даже охочие до медийных ляпов иностранные репортеры, а кремлевские руководители протокола и пресс-службы просто превратились в соляные столбы. Работяги заволновались: «Чего это там президент сказал? Какие мы ему астраханцы? И т.д. Но Ельцина уже понесло: «Многие, понимашь, у президента просят денег на развитие, я же говорю: «Смелее сами продавайте свою продукцию, на эти деньги, понимашь, живите! Ваша астраханская чёрная икра на Западе стоит золото». На этом спич Ельцина, запутавшегося в российских меридианах, прервала стоявшая рядом его дочь Татьяна, дернув папу за рукав. Коржаков тем временем деликатно оттер венценосное тело от коварного микрофона. Объявили короткий перерыв, во время которого Ельцину жестко объяснили, чем южная Астрахань отличается от северного Архенгельска, где он, собственно, сейчас и находится. Реакцией на фильтрацию разума стал недоуменный вопрос президента: «А я че сказал?», который через тот же микрофон тоже улетел в народ. В зале раздались откровенные смешки…



В общем, скомканная встреча с народом закончилась обещанием Ельцина выделить комбинату аж 10 млн долларов «на развитие». Как говорится, хоть что-то… По прибытии в Москву СБП проверила: деньги действительно в регион из столицы ушли, но до Архангельска по традиции того времени, увы, так и не дошли.



Когда на какой-то очередной встрече с прессой самого Ельцина спросили о судьбе тех жалованных им северянам миллионов, он ответил хорошо и просто: «А черт его знает куда они делись!»



У нашего словца не дождешься конца!



Верный соратник Ельцина премьер-министр Виктор Черномырдин вошел в постперестроечную историю России не только как богатейший человек (долго руководил российскими газовыми потоками – авт.), но и как управленец, постоянно путавшийся в собственных словах. По отзывам его современников, сам Виктор Степанович был человеком по-настоящему российским – хлебосольным, с юмором, умевшим и стол накрыть, и принять друзей, и на гармони им сыграть, но долгое руководство газовиками и нефтяниками выхолостило из его памяти все более-менее светские словесные обороты, оставив только те, на которые суровые добытчики углеводородов реагировали мгновенно. Именно отсутствие в его фразах столь привычных премьеру связующих слов, делало его прилюдные выступления мучительными для автора и незабываемыми для аудитории. Судите сами.



Например, Виктор Степанович, как крепкий хозяйственник совсем не жаловал болтливую депутатскую массу, состоявшую в то время из криминальных бизнесменов, и из пустых «псевдополитиков», и из откровенных мошенников. Правда, его оценочные репризы в адрес народных избранников часто вызывали у слушателей откровенный смех, например: «…А раньше где были? Когда думать было надо, а не резать сплеча семь раз? А сейчас спохватились, забегали. И все сзади оказались. В самом глубоком смысле. А Черномырдин предупреждал. И не просто, а непросто… Потому что знал и видел, как в воду. И что? Да ничего. А у нас ведь как?»



Оставим дешифровку этого посыла специалистам. Далее Виктор Степанович о тех же законодателях сказал анатомически хорошо и просто: «А кто там нам по сердцу, кто там ниже сердца, - это уже другой разговор».



О любимом «Газпроме» премьер тоже не забывал: «В совете директоров многие участвуют – представители государства, акционеры, так что это орган такой: советывает… Кому это нужно? Кто в этом? У кого руки чешутся? У кого чешутся, чешите в другом месте!»



Вообще, Виктор Степанович в своей чисто профессиональной деятельности блистал знанием и некоторых специфических нюансов:



«…Вечно у нас в России стоит не то, что нужно!» Сподвижники и журналисты его боготворили и, конечно, слушали с интересом: по сути, не надо было затем мучительно выдумывать очередной медиа-отчет о встрече премьера с народом: стенографируй и переноси на бумагу. Ну, как например, эту фразу:



«…Я не могу это еще раз, я не знаю и не хочу этого. Это не значит, что нельзя никого. Ну, наверное, кого-то можно, может быть и нужно, кого-то вводить, кого-то выводить…» Кого премьер конкретно имел виду, осталось «за кадром», чего не скажешь, например, о назначении министром финансов Михаила Задорнова: «Вот Михаил Михайлович, новый министр финансов. Прошу любить и даже очень любить. Михаил Михайлович готов к любви!» Какие чувства в ту минуту одолевали самого Задорнова, тоже неизвестно. Скорее всего – тревожные…



Не забывал премьер и о соратниках, рангом пониже, например, о Юрии Лужкове: «Все вот его высказывания там… еще даже пенсионером меня где-то вот, говорят, меня обозвал. Я не слышал. Но если я – пенсионер, то он кто? Дед тогда обычный!» Грусть Степаныча понятна: премьера и ребенка обидеть может каждый, тем более – мэр.



Ну и еще несколько искрометных и не очень известных предположений Виктора Черномырдина: «Если делать, так по-большому!» «Здесь вам не тут!» «Депутаты все высказались, чтобы я шел, т.е. избирался – точнее». Не забывал премьер и о некоторых проблемах российской демографии: «Да мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать будут!» Ну и, конечно, апофеоз «на заданную тему» (речь шла, правда, об инновациях – авт.): «Всем давать – давалка сломается!» В общем, браво, Виктор Степанович: вы единственный премьер-министр Руси, кто показал хорошее знание русского языка и предмета! И не одного.



Язык до Киева доведет?



Уже, уже довел! И не только до Киева, но и сам Киев – до состояния всемирной столицы чиновничьей глупости. Похоже, самим украинским чиновникам такая медийная клоунская площадка даже нравится: иначе бы они давно бы наняли себе грамотных логопедов, репетиторов, профессиональных суфлеров, чтобы хоть в публичных выступлениях не смешить весь мир.



Первое место на пьедестале местечкового косноязычия удерживает, конечно, Виталий Кличко, удачно прикупивший в дни украинской смуты должность киевсконо мэра, на которой он и смешит земляков до сих пор. Например:



- «Одна из плохих примет – Есть перед боем соленые огурцы и запивать их молоком!» Тут политически с профессионалом ринга, конечно, не поспоришь, скорее, ему можно лишь соболезновать: очевидно лидер партии «Удар» рассказал аудитории о чем-то глубоко личном и пережитом во время боксерских поединков. Можно лишь догадываться, какую долю позитива вызвала та сценка у всех присутствующих в зале болельщиков. Жаль, что и в хозяйственно-политической деятельности мэра Киева этот принцип до сих пор главенствующий.



Конечно, полугерманский, полуукраинский патриот Кличко не может оставить без личной публичной реакции т.н. «попытки соседней России напасть» на его житницу – Украину. Боксер даже рассекретил свое место в будущем строю, ежели таковая несправедливость случиться: «Гордо стану грудью за спиной Украины!» Согласимся, очень выгодная боевая позиция, особенно если учесть, что британский премьер Борис Джонсон уже озвучил и перспективу этого противостояния, ляпнув о том, что, дескать, «Украинцы будут бороться до последней капли крови!» (Естественно, украинской, и, естественно – за интересы Запада – авт.) А британский министр юстиции Доминик Рааб тут же выкрикнул в медийное пространство и свое видение событий, посулив в который раз России «серьезные последствия». В суд, что ли подаст на Кремль? Где лондонский Минюст, а где Москва, сэр Рааб, похоже не знает до сих пор.



Впрочем, речь не о нем, или профессиональном коверном по фамилии Джонсон, а киевском градоначальнике Виталии Кличко.



- «Поздравляю всех с Новым годом, желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно – здоровья!» - с таким пожеланием мэр обратился к землякам в канун новогодних праздников. Слова, похоже, оказались пророческими…



Рассказывая о своих коллегах по мэрии, градоначальник заметил: «… У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю, почему». Это уже просто по Фрейду, как говорится, «без комментариев». Хотя подсказываем мэру Кличко самую простую причину, по которой его «четыре заместителя из двух возможных» где-то лежат без профессионального продвижения: все назначения в Киеве делаются за большие бабки. Странно, что сам Кличко об этом забыл, ведь именно ему принадлежит знаковая фраза, адресованная всем киевлянам: «Моя рука открыта для вас!» В общем, дай друг на счастье в лапу мне, и движуха начнется.



Сам того не подозревая, мэр Киева раскрыл и некоторые тайны семейной телепортации, отвечая на вопрос о том, где сейчас находится его супруга:



- «Она находится всюду». И за самого Кличко теперь спокойно: может ездить по всему свету, не опасаясь холостяцкого быта: жена везде найдется. Или, например, о спиритизме: «Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли и все задают мне вопрос…» Господи, чур меня и окропить помещение!



Правда, в отличие от президента Зеленского, г-н Кличко рубит правду-матку, когда речь заходит, например, о ближайших зимних перспективах киевлян: «Просил бы всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплоснабжения и подготовки к земле…» Пусть будет пухом, что ли? И в завершении этого локального всемирного и нескончаемого словоблудия мэра Кличко еще несколько цитат, которым позавидовал бы и Михаил Жванецкий:



- «У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем…»



- «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать...»



- «Нам нужны не только время, нам нужны деньги. Потому что мы понимаем, что нам не нужны деньги…»



- «Чем старше человек, тем больше ему дет!»



- «Есть четкое понимание данного… ситуация, и… у нас есть… что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация, какой мы можем, что делать, какой выход из данной ситуации…»



- «Я должен признаться. Уже долгое время, много-много лет я являюсь убежденным лесбияном!»



Все, стоп! Конец цитатам! Овации! Слезы! Истерика! Занавес!!!



P.S. Слово - не воробей…



Непосредственный начальник Кличко президент Зеленский особым косноязычием не отличается: у него проблема иная: он часто забывает, что выступает не перед телезрителями «Девяносто пятого квартала», но перед всей страной.



Например, недавно, собрав журналистов, он сообщил всем о якобы готовящемся «госперевороте», который инициирует олигарх Ахметов: «…У нас есть… информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине…» И что? Переворота так и не случилось. Ахметов как был олигархом, так им и остался. Даже сам, без охраны, ездит за рулем своего «Майбаха», кайфуя от жизни. А подотчетная Зеленскому СБУ и пальцем не шевельнула, чтобы к примеру тут же наброситься на миллиардера-мятежника: очевидно, досужие разговоры о наркозависимости главы всея Украины где-где, а уж в СБУ имеют конкретные доказательства. С обдолбанного что возьмешь?



Ну а гуру всех украинских чиновников г-н Байден, часто бредит во время выступлений просто уже от старческой деменции. 25 марта 2021 г. выступая перед журналистами по проблемам иммиграции, г-н Байден ляпнул: «Лучший способ что-то сделать, если вы… Если вы дорожите и любите что-то. Вам нравится иметь возможность в любом случае… я… мы собираемся многое сделать.» Ну и не будем мешать дедушке Джо «делать много». Лучше присоединимся к мгновенным массовым пожеланиям самих американцев своему президенту «пойти вздремнуть». Ну устал человек, дедушка старый, ему все равно. Неужели непонятно?