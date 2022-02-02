В СССР спекулятивно интерпретировали идеи Маркса, которые до сих пор успешно живут в мире

Аргументы Недели → История 13+

2 февраля 2022, 10:23

Постсоветское российское неприятие марксизма вполне понятно. Социализм оказался эксплуатацией, как «второе крепостное правое большевиков», коммунизм и вовсе оказался утопией, а попытки достигнуть его – преступными и кровавыми.



Хоть к насилию Маркс не призывал, он призывал к экспроприации экспроприаторов. Мы почему-то считаем, что советский марксизм – самый правильный из марксизмов. Это, мягко говоря, сомнительно. Коммунисты-большевики – далеко не единственные наследники «дедушки Маркса». В мире полно социал-демократических партий разного рода, которые по сей день у власти, и нельзя утверждать, например, шведский социализм – это не социализм. Какую оценку дал бы Маркс шведской модели, а какую – советской модели, мы не знаем. Маркс вряд ли бы одобрил то, что творилось в СССР в 1930-е годы.



К несомненным заслугам марксизма можно отнести противопоставление революционных и эволюционных стадий развития общества. Речь идёт о чётком понимании того, что общество обязательно проходит через точки качественных скачков – скачков от одного качества к другому, от одних «правил игры» к другим. Эта идея тоже давно вышла за рамки марксизма, её разделяют и сторонники либеральной экономики (Е. Гайдар и его единомышленники многократно писали о «либеральной революции 1987–1993 годов»). Если же говорить о слабых сторонах марксизма, то речь опять-таки не о марксизме в целом, а о его советско-ортодоксальной ипостаси. В СССР «обожествили» тезис Маркса, что революции – это локомотивы истории. Фраза красивая, но не совсем верная. Возникает иллюзия, что без этого локомотива поезд будет стоять на месте. Нет, локомотивами являются не только революции, но и эволюционно-реформистские устремления тоже. Это локомотивы с другими возможностями – в чём-то меньшими, но в чём-то и большими.



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