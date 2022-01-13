Командующий ЗГВ отказался выполнять приказ Главкома по выводу советских войск из Германии

Аргументы Недели → История 13+

13 января 2022, 18:17

Считается, что позорный вывод советских войск из стран Варшавского договора начался после подписания в 1990 г. в Бонне межправительственного договора о т.н. «переходных мерах» по выводу наших войск на историческую родину – в СССР. Но это не так.



Первыми уже в 1989 г. на родину стали выводить и войска Южной группы войск, которые были расквартированы в Венгрии. Тактически это было удобно: недалеко была тогда еще не инфицированная майданами Украина, т.е. Советский Союз. Пересек воинский эшелон границу – и все, считай вывод состоялся. Формально – да. По сути – кошмар масштабного бегства начинался.



В феврале 1990 г. началась эвакуация солдат из Чехословакии. В апреле 1991 г. – из Польши. Оставалась самая крупная группировка (почти 600.000 человек! – авт.) в Германии.



Командовавший в то время ЗГВ генерал Борис Сне́тков, получив приказ и поняв, что Горбачев призывает его к предательству, в первый и последний раз в жизни приказ Главкома не исполнил.



- «… Группу войск выводить не буду! Маршал Жуков основал Группу советских войск в Германии, …а я, пятнадцатый главком, разгоню?! Я не буду этим заниматься!» - прилюдно заявил генерал. Ко всему прочему, опытный вояка, в отличие от комбайнера Горбачева прекрасно понимал – каких титанических затрат, как организационных, моральных, так и финансовых это будет стоить и без того ослабленным войскам. Самому генералу это стоило его должности: его быстро сменили на более покладистого генерала Матвея Бурлакова, до того командовавшего Южной группой войск и т.н. «вывод» начался.



Более того, ни на вывод наших войск, ни на ликвидацию Варшавского договора, ни даже на сносе Берлинской стены Запад никогда не настаивал. А такие слова как «ультиматум» или «санкции» по отношению к восточному соседу вообще у западных дипломатов были занесены в разряд непечатных.



- «… То была чисто инициатива СССР и лично Горбачева. Увы, никто так и не оценил по достоинству этот миролюбивый шаг нашей страны, если не считать, что Горбачев стал «лучшим немцем», как его называют в ФРГ».



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости