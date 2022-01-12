В 1945 г. входили в Берлин героями, в девяностых просто бежали

Аргументы Недели → История 13+

12 января 2022, 11:18 Михаил Смиренский,

Когда недавно случилась медийная истерика по поводу ухода американских военных из Афганистана, у экс-президента СССР Горбачева, возможно, наступил период личного умиротворения: наконец-то СМИ забыли о том, как и по его личной вассальной инициативе советские войска в девяностых постыдно бежали из стран Варшавского договора. Увы, Михаил Сергеевич, не позабыли.

Генералы без армии. Армия без генералов.

Ни те, ни другие уже друг другу были не нужны. Все начали выживать, как могли: генералы ударились в повальную коммерцию, продавая или присваивая все, что было под рукой: от танков, до собачьих будок в военных гарнизонах. Солдаты голодали и не брезговали даже собачьими кормами, которые для обитателей тех будок ранее закупались генералами.

Считается, что позорный вывод советских войск из стран Варшавского договора начался после подписания в 1990 г. в Бонне межправительственного договора о т.н. «переходных мерах» по выводу наших войск на историческую родину – в СССР. Но это не так.

Первыми уже в 1989 г. на родину стали выводить и войска Южной группы войск, которые были расквартированы в Венгрии. Тактически это было удобно: недалеко была тогда еще не инфицированная майданами Украина, т.е. Советский Союз. Пересек воинский эшелон границу – и все, считай вывод состоялся. Формально – да. По сути – кошмар масштабного бегства начинался.

В феврале 1990 г. началась эвакуация солдат из Чехословакии. В апреле 1991 г. – из Польши. Оставалась самая крупная группировка (почти 600.000 человек! – авт.) в Германии.

С гордо опущенной головой…

Командовавший в то время ЗГВ генерал Борис Сне́тков, получив приказ и поняв, что Горбачев призывает его к предательству, в первый и последний раз в жизни приказ Главкома не исполнил.

- «…Группу войск выводить не буду! Маршал Жуков основал Группу советских войск в Германии, …а я, пятнадцатый главком, разгоню?! Я не буду этим заниматься!» - прилюдно заявил генерал. Ко всему прочему, опытный вояка, в отличие от комбайнера Горбачева прекрасно понимал – каких титанических затрат, как организационных, моральных, так и финансовых это будет стоить и без того ослабленным войскам. Самому генералу это стоило его должности: его быстро сменили на более покладистого генерала Матвея Бурлакова, до того командовавшего Южной группой войск и т.н. «вывод» начался.

Как вспоминал позднее начальник Главного управления военного бюджета и финансирования МО РФ (1991-1995 г.г.) генерал-полковник Василий Воробьев:

«…В угоду личным амбициям некоторых политиков (фамилию главного мы уже назвали – авт.) были принесены в жертву организационные вопросы, будущее многих семей офицеров. А в конечном счете – авторитет державы!»

Что касается последнего утверждения, то именно авторитет СССР как раз ни Горбачев, ни его наместника Ельцина нимало не интересовал. Ельцин вообще патологически ненавидел Советский Союз и все его службы (видимо за это после его смерти в Екатеринбурге на бюджетные миллионы ему и был возведен помпезный мемориал: вроде как от «благодарных потомков» - авт.).

Более того, ни на вывод наших войск, ни на ликвидацию Варшавского договора, ни даже на сносе Берлинской стены Запад никогда не настаивал. А такие слова как «ультиматум» или «санкции» по отношению к восточному соседу вообще у западных дипломатов были занесены в разряд непечатных.

- «…То была чисто инициатива СССР и лично Горбачева. Увы, никто так и не оценил по достоинству этот миролюбивый шаг нашей страны, если не считать, что Горбачев стал «лучшим немцем», как его называют в ФРГ» - констатирует Василий Воробьев.

Поаплодировав «лучшему немцу» руководители НАТО тут же приняли решение не только не уменьшать контингент т.н. «оборонительного» блока (от кого обороняться, если Варшавский договор рухнул? – авт.), но и начать размещать его на освободившихся территориях!

Постыдный вывод советских войск закончился в Берлине (чему, кстати, противился Гельмут Коль) «торжественным» ритуалом, похожим на поминки и пьяным дирижированием оркестром Борисом Ельциным. Но апофеозом всемирного позора для наших солдат и офицеров стал приказ «свыше» при прохождении торжественным маршем спеть для сытых бюргеров песню «Прощай, Германия» на…немецком языке! Спели. По сути, эта песня стала не гимном, но отпеванием всей доблести нашей армии. Но кого это волновало?

Воруют все!

По библейскому правилу: «свято место пусто не бывает» на освободившиеся территориальные, имущественные и финансовые пустоты тут же десантировались сотни различных авторитетных бизнесменов, многие из которых были и в погонах, и в лампасах. От советских решальщиков не только не отставали и педантичные немцы, но и зачастую они и опережали вчерашних побратимов.

По воспоминаниям Василия Воробьева, немцы по деньгам надули нас аккурат на …половину от договоренных миллиардов!

- «…Выделенные средства реально оказались мизерными и абсолютно не соответствовали нашим затратам…На выделенные средства мы с большим трудом смогли решить вопросы транспортировки войск. Особенно с учетом наглого повышения Польшей цены за проезд эшелонов по ее территории…По остальным направлениям затрат средства тоже были строго ограничены и явно недостаточны!...» - рассказывал СМИ генерал.

Ну ладно, Польша: мародерствовать ей привычно еще со времен Сигизмунда III, ненавидевшего Россию, которого крышевал папа римский Павел I.

Ну а чтоже пунктуальные немцы, перед которыми победители 45-го года проходили унизительным прощальным торжественным маршем в 1991 г.? А вот что.

Стоимость лишь недвижимого имущества ЗГВ превышала 40 млрд. дойчмарок (около 30 млрд. долларов). По решению советского МО из этого имущества, находившегося в 777 гарнизонах на территории Германии, немецкой стороне было передано 21111 объект (жилых и коммерческих помещений, складов, казарм, магазинов, ремонтных предприятий и т.д.) на общую сумму в 7,35 млрд. долларов. Однако немцы тут же заговорили про поруганную экологию, мучительно трезвый Ельцин закивал головой и из искомой суммы в результате нам перепало что-то около …400 млн. долларов! Остальные наши бабки так и остались лежать в немецких банках. Впрочем, какую-то часть из них конечно отжали в карман советские военные.

В целом правительство Гельмута Коля выделило на вывод советских войск и из дальнейшее обустройство в России 15,5 млрд. марок. Половину из них предполагалось потратить на строительство жилья для офицеров и их семей. Должны были построить 46 тысяч квартир, что было каплей в море от реальных запросов армии, но и тут обманули: сдали лишь 11 тысяч квартир. Куда делись остальные деньги – секрет Полишине́ля. Как сказал сам Ельцин: «а черт их знает, куда…»

Офицеров, их жен и детей в прямом смысле зачастую «разгружали» в чистое поле. В лучшем случае, там же разбивали большие армейские палатки с печками-буржуйками: коммунальный рай без света, воды и туалетов. Про школы и больницы вообще молчок. Что до рядового личного состава, то на их быт и вовсе махнули рукой: в Тульской области, например, одна вертолетная дивизия была вынуждена зимовать …внутри своих вертолетов! Слава богу, хоть топливо для обогрева и людей было. Зато как при соцсоревновании, советские войска ушли из Германии на 4 месяца раньше оговоренного срока! Идиотизм в чистом виде. Вернее – в поле…

Динамо бежит? Все бегут…

В судьбе «затерявшихся» откупных денег, пропавших «черт знает где», пытались разобраться многие: от Генпрокуратуры, депутатов до главного Госинспектора Юрия Болдырева.

В августе 1994 г. глава Комитета по обороне Госдумы Сергей Юшенков прилюдно огласил результаты собственного расследования: имущество советской армии, вывезенное из Германии – бросовый хлам, ни на что непригодный. Другими словами говоря, все более и даже менее ценное было успешно разворовано и перепродано еще на территории вчерашней ГДР. Еще ранее, в 1992 г. Юрий Болдырев официально отписал Борису Ельцину о том, что усилиями части советских офицеров из ЗГВ в банки соседних с Германией стран утекли 17 млн. марок, а на сумму почти в 50 млн. марок различными фирмами были выданы т.н. банковские гарантии (читай – государственные). Вскоре треть этих денег успешно была украдена.

Как говорил сам Болдырев: «…Проверка в западной группе войск – это невиданное позорище, когда это был не уход победителей, а бегство с разграблением. С чудовищным разграблением!»

Еще одним позором для российской армии стали факты прямого дезертирства наших военнослужащих на Запад. И ведь бежали не только наивные рядовые, поверившие в то, что лишь тем, «…кто носит Адидас любая баба даст», бежали и чины пожирнее. Например, командир полка из ЗГВ некто подполковник Колесников, призвавший в компанию и командира своей роты Геннадия Моисеенко.

Сладкая парочка рванула к «вероятному противнику» не с пустыми руками, но прихватив с собой некоторые образцы новейших противотанковых боеприпасов. В Посольстве США их конечно приветили, снаряды перенаправили экспертам, сами беглецы вскоре получили вид на жительство в Америке. Стали они миллионерами или нет, история умалчивает…Скорее, не стали.

Если вдуматься, то и этих офицеров, и многих других беглецов (по военной статистике более пятисот человек – авт.) бежать за бугор заставили не советский диктат, или политическая духота, но очевидная перспектива грядущего на родине отсутствия элементарного быта. Оправдания конечно слабое, а для людей, принимавших присягу и вовсе недопустимое, но… Ведь эти условия своим защитникам Родины делегировала сама власть, так что традиционный вопрос – «кто виноват?» до сих пор ждет очевидного ответа.

В процессе разграбления остатков нашей армии поучаствовали и многие российские ОПГ, которые к тому времени весьма уютно чувствовали себя и за рубежом: народ и армия едины?

В ходе расследования Юрия Болдырева административные тучи начали собираться и над головой генерала Бурлакова, под знаменами которого творилось все происходящее. Но к нему благоволил «лучший министр» Грачев и вскоре тот стал…заместителем министра обороны РФ. (В процессе рокировки СССР благополучно помер и войска возвращались в Россию уже Ельциным – авт.). О задержанных где-то на таможне вагонах с антиквариатом, мебелью, мехами, сервизами и прочим не хилым якобы генеральским барахлом, но как-то быстро замолчали, а дело замяли. Отдуваться в конечном итоге за «все» пришлось самому Грачеву, которого быстро прозвали в народе за привезенный из Германии автомобиль «Пашка-Мерседес». По нынешним меркам воровства, Павел Грачев был чуть не аскетом и схимником, но никак – не взяточником или расхитителем: масштабы не те! Уж если его и следовало за что-то судить судом военного трибунала, так это за позорную войну в Чечне. Но…обошлось. Правда, наш коллега из «МК» Дмитрий Холодов погиб, раскрывая все эти грязные армейские портянки, и многие впрямую кивали и кивают на Грачева как на организатора, но…похоже тоже обошлось: министр-то был «лучший». А «лучших» у нас не наказывают и сегодня.

Правда, некоторым генералам нумизматика с дойчмарками все же вышла боком. Так, в 1995 г. уже в России на пять лет условно был осужден зам.командующего 16-й воздушной армией генерал-майор Николай Селиверстов, который за «долю малую» почти в 30 тысяч дойчмарок отдал немецким просителям ВПП военного аэродрома для коммерческих покатушек на спортивных прототипах.

Лично мне не совсем понятно, за что же конкретно осудили генерала: наши самолеты в ту пору уже в небе Германии не летали. Частично оттого, что армейский керосин был уворован и распродан бюргерам бравыми тыловиками. А остальные самолеты не парили в небе потому, что тоже были распроданы желающим на запчасти или цветмет. Поэтому боеготовность вверенного ему подразделения генерал никак не потревожил, а срок получил. Наверное за то, что забыл неизбежное российское правило: «Делиться надо!» Не поделился?

Вот его коллега в лампасах начальник Главного управления торговли Минобороны (звучит заманчивее, чем «Пещера Лейхтвейса»! – авт.) Григорий Каракозов за неудачную и жирную сделку с фирмой «Реконта» мог реально переехать на нары, но спасла амнистия в честь 50-летия Победы. Хоть и не воевал, но повезло.

P.S.

Что русскому в радость, то немцу …

Давно понятно, что мы уходили, а то и бежали из Европы с величайшим позором, который никак не лег на тогдашнее советское руководство, но траурным покрывалом накрыл лишь нашу армию.

Бывший в годы перестройки премьер-министром СССР Николай Рыжков в каком-то своем интервью комментировал поведение Горбачева и его «тактику» по выводу войск как «слабые».

Возможно и из-за этого сам Рыжк наов в начале 1991 года ушел в отставку? Не захотел ссориться с «первым»? А ведь мог бы…

В своем обзоре, посвященном России, немецкая Die Zeit как-то писала:

«…Россия стала частью Европы еще со времен Петра I, а после Семилетней войны закрепилась в составе крупнейших европейских держав…

В перспективе Европа не сможет долго процветать, если тяжело-больная Россия не выздоровеет. И, наоборот, Россия не сможет выздороветь, если западный мир не даст ей почувствовать свою поддержку.»

Сказано просто, хорошо и честно. Стоит ли нашим соседям после этих слов мечтать еще от одной войны? Возможно, уже и не Семилетней…

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