Лотерея «Пепси-колы» чуть не привела к госперевороту на Филиппинах

Аргументы Недели → История 13+

14 декабря 2021, 19:49

Маркетинговое противостояние между американскими «Кока-Колой» и «Пепси-Колой» идёт с первых дней изобретения этих напитков ещё с конца 1898 года.



Наиболее драматическая схватка случилась в 1992 г. на Филиппинах. «Пепси-Кола» поставила своему манильскому филиалу задачу организовать и провести среди жителей страны лотерею под названием «Числовая лихорадка». Цель задумки была проста: увеличить сбыт именно своих напитков на Филиппинах.



Для этого на крышечку каждой бутылки изнутри наносился персональный номер-код, который затем по национальному телевидению пафосно разыгрывался и победителя в открытом эфире поздравляли и чествовали. Естественно, вручая при этом выигранную сумму, которая по тому курсу и в переводе на наши нынешние деньги доходила аж до 3-х миллионов! Для нищих филиппинцев, хронически обираемых собственным правительством, деньги были просто заоблачные, «Пепси-Колу» стали с прилавков буквально сметать. Головной филиал в США стонал от радости и кратно увеличивал количество производимого напитка в Маниле. В «Кока-коле» отчаянно грустили…



Развязка наступила 25 мая 1992 г., когда в стране должен был разыгрываться главный «Джек-пот» в 1 млн. филиппинских песо. В прямом эфире ведущий шоу вытащил выигрышный номер, который был обозначен цифрами «349». Тут-то и случился национальный шок: из-за какого-то то ли технического, то ли продуманного сбоя именно это число оказалось на… 600 000 крышечек «Пепси»! Вскоре более полумиллиона обладателей «счастливого» выигрыша ломились в двери столичного офиса «Пепси» в Маниле.



Но таких денег ни в самом офисе, ни в нищем бюджете страны, конечно не было: общая сумма ошибки, подлежащая по условиям игры выплате, составила более 10 млрд. долларов, что на Филиппинах считалась суммой космической! (Весь госбюджет страны составлял тогда где-то около 50 млрд. долларов.)



Чиновники Министерства торговли, понимая, что горячие «филиппинские парни» легко пустят их на корм акулам, стразу перевели стрелки на местных представителей «Пепси». Те в свою очередь обвинили в ситуации основной офис в США, но и там схватились за голову: сумма была слишком велика и если бы руководство-таки ее разово выплатило, то у компании появлялась перспектива и третьего банкротства. Начались долгие переговоры.



Что именно превратило эти три обычные цифры в кошмар для «Пепси-Колы», а Филиппины поставило на грань гражданской войны, осталось так и не выясненным. Версий было много: от компютерного сбоя до продуманной диверсии конкурентов из «Коки», но до истины не добрались. Ситуация между тем накалялась.



Тогда в чью-то голову пришла рациональная мысль: начать выплачивать хоть какие-нибудь «отступные» деньги. Начали с 500 песо… Многие бедняки, понимая, что «синица в кулаке» - это хоть «что-то», согласились. На какое-то время ситуацию удалось как-то нейтрализовать. Правда, не очень надолго. Вскоре протестные выступления усилились, они стали организованными, а лозунги – политическими. Власти поняли, что страна приблизилась к предреволюционной ситуации и гражданской войне. Волнения продолжались аж до 2006 года.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





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