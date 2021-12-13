Как крышечка от «Пепси» чуть не стала «крышкой» для Филиппин

Аргументы Недели → История 13+

13 декабря 2021, 16:30 Михаил Смиренский,

Фото: pikabu.ru

Однажды Константина Станиславского пригласили на премьеру спектакля, чтобы он оценил игру одного актера, т.н. местной «восходящей звезды». Мэтр пришел. Посмотрел. Спектакль закончился.



— Ну как вам, Константин Сергеевич? — с надеждой спросил режиссер. Тот помолчал, затем ответил: «Декорации удачные, но вот актера почему-то все время на сцене тошнило словами…»



Именно этот сюжет приходит на ум, когда смотришь сегодняшнее российское телевидение: гипертрофированная пошлость, уже перешагнувшая рубеж обычной глупости, подбитые старческими артритами, но пытающиеся всё ещё резво скакать по сцене забытые «звезды», вышедшие в тираж когда-то неплохие актеры, сегодня зазывающие доверчивых и еще не до конца обворованных россиян во всевозможные банки, кредитные ловушки и финансовые капканы с главным принципом: «Приди, вложи и забудь!» Многие верят и напрасно: неправильный лозунг иногда приводит к трагедии.





На войне, как на войне.



Маркетинговое противостояние между американскими «Кока-Колой» и «Пепси-Колой» идёт с первых дней изобретения этих напитков ещё с конца 1898 года.



Оба продукты были изобретены фармацевтами и долгое время продавались лишь в аптеках как тонизирующие средства. Но со временем из разряда БАДов обычные напитки перебрались в более выгодную нишу «прохладительных», ими заинтересовались крупные сетевые компании. Производители «Коки» и «Пепси» почувствовали запах огромных денег и кое-как соблюдавшийся до того нейтралитет между корпорациями затрещал по всем швам: рынок сбыта для них превратился в вечное поле боя.



Теряли и восстанавливали свои позиции обе компании: «Пепси» дважды становилась банкротом, но смогла восстановить свои позиции. «Кола» тоже не раз была на грани краха, но ей также удалось сохранить себя на рынке. Соревнование между гигантами, начавшееся в США, по законам жанра, перешло и в их зарубежные филиалы. Наиболее драматическая схватка случилась в 1992 г. на Филиппинах. Почему мы заговорили лишь об этих фирмах? Потому, что в их истории огромную роль сыграла именно непродуманная рекламная компания среди доверчивых потребителей.



Билет в один конец.



«Пепси-Кола» поставила своему манильскому филиалу задачу организовать и провести среди жителей страны лотерею под названием «Числовая лихорадка». Цель задумки была проста: увеличить сбыт именно своих напитков на Филиппинах.



Для этого на крышечку каждой бутылки изнутри наносился персональный номер-код, который затем по национальному телевидению пафосно разыгрывался и победителя в открытом эфире поздравляли и чествовали. Естественно, вручая при этом выигранную сумму, которая по тому курсу и в переводе на наши нынешние деньги доходила аж до 3-х миллионов! Для нищих филиппинцев, хронически обираемых собственным правительством, деньги были просто заоблачные, «Пепси-Колу» стали с прилавков буквально сметать. Головной филиал в США стонал от радости и кратно увеличивал количество производимого напитка в Маниле. В «Кока-коле» отчаянно грустили…



Вроде бы ничего особенного: лотерея как лотерея – хочешь участвуй, не хочешь – проходи мимо. Филиппинцы решили участвовать. Никто из боссов компании и подумать не мог, в какой чудовищный скандал вскоре выльется их придумка…



Развязка наступила 25 мая 1992 г., когда в стране должен был разыгрываться главный «Джек-пот» в 1 млн. филиппинских песо. В прямом эфире ведущий шоу вытащил выигрышный номер, который был обозначен цифрами «349». Тут-то и случился национальный шок: из-за какого-то то ли технического, то ли продуманного сбоя именно это число оказалось на… 600 000 крышечек «Пепси»! Вскоре более полумиллиона обладателей «счастливого» выигрыша ломились в двери столичного офиса «Пепси» в Маниле.



Но таких денег ни в самом офисе, ни в нищем бюджете страны, конечно не было: общая сумма ошибки, подлежащая по условиям игры выплате, составила более 10 млрд.долларов, что на Филиппинах считалась суммой космической! (Весь госбюджет страны составлял тогда где-то около 50 млрд.долларов.)



Чиновники Министерства торговли, понимая, что горячие «филиппинские парни» легко пустят их на корм акулам, стразу перевели стрелки на местных представителей «Пепси». Те в свою очередь обвинили в ситуации основной офис в США, но и там схватились за голову: сумма была слишком велика и если бы руководство-таки ее разово выплатило, то у компании появлялась перспектива и третьего банкротства. Начались долгие переговоры.



Погуляли, блин…



Вскоре выяснилось, что устроители лотереи рассчитывали на то, что злополучное число «349» должно было существовать в одном единственном исполнении.



Что именно превратило эти три обычные цифры в кошмар для «Пепси-Колы», а Филиппины поставило на грань гражданской войны, осталось так и не выясненным. Версий было много: от компютерного сбоя до продуманной диверсии конкурентов из «Коки», но до истины не добрались. Ситуация между тем накалялась.



Растерявшийся директорат фирмы пошел было по привычной дорожке: начали врать…Дескать, выигрышная цифра не «349», а всего… «134». Правда, быстро спохватились, сообразив, что если сейчас к ним в двери начнут стучаться и обладатели этих крышечек, краха не избежать! Тогда в чью-то голову пришла рациональная мысль: начать выплачивать хоть какие-нибудь «отступные» деньги. Начали с 500 песо…



В той ситуации, когда обманутые покупатели уже массово вышли на улицы Манилы и начали громить магазины, торгующие «Пепси», это было хоть не радикальным, но спасительным решением. Многие бедняки (а лотерея была рассчитана именно на них), понимая, что «синица в кулаке» - это хоть «что-то», согласились. На какие-то время ситуацию удалось как-то нейтрализовать. Правда, не очень надолго.



Вскоре протестные выступления усилились, они стали организованными, а лозунги – политическими. Власти поняли, что страна приблизилась к предреволюционной ситуации и гражданской войне, ранее конфликтующие между собой партии стали объединяться, зазвучали призывы к смене правительства, начались перестрелки, активизировались уличные банды. В города стали вводить войска, которые явно были на стороне протестующих: ведь среди обманутых граждан были родственники военных…



До полномасштабной войны дело не дошло, хотя и взрывы, и стрельба на улицах были. Погромы уничтожили многие филиппинские склады и магазины «Пепси», были сорваны и поломаны практически все рекламные стенды и щиты компании, а число «349» стало чуть ли не оскорбительным. В открытую говорили, что все беспорядки проплачивала «Кока-Кола», что очень похоже на правду.



Каким-то чудом полного государственного переворота удалось избежать, хотя лишь компромиссные «отступные» отгрызли из бюджета «Пепси» более 200 миллионов внеплановых песо!



Волнения хоть и пошли на спад, но все еще продолжались, обманутые объединялись в коалиции, подавали коллективные и личные иски в суды, которые рассматривались аж до 2006 года! Наконец Верховный суд республики окончательно… оправдал «Пепси-Колу», посчитав все случившееся «фатальным недоразумением», но не продуманным мошенничеством. Во сколько самой корпорации обошлось такое «удачное» решение суда, тоже, конечно, не разглашалось.

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