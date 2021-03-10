Смертельная давка в Сокольниках в 1975 году возникла из-за жевательной резинки

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10 марта 2021, 11:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

10 марта 1975 в ледовом дворце спорта в Сокольниках проходил матч по хоккею с шайбой юниорских команд из СССР и Канады. После его окончания, канадские хоккеисты стали кидать пачки и блоки жевательной резинки в толпу, что спровоцировало сильную давку, в которой погибли и получили увечья многие болельщики. По Москве быстро разлетелись слухи о сотнях человек, раздавленных насмерть. Власти дают другую статистику, о 21 погибшем и 25 травмированных. Как известно официальной информации властей, как и слухам доверять не стоит. Истина находится где-то по середине. Кстати, в 1975 году власти так и не удосужились объяснить гражданам СССР суть происшедшего, тогда это было нормой для них.



«В первом квартале 1975 года канадская хоккейная юниорская команда «Бэрри Кап» из провинции Онтарио приехала в Советский Союз для проведения товарищеских матчей с советскими юниорами возрастом около семнадцати лет», - об этом информируют современные источники. В серии предусматривалось провести пять встреч канадских юниоров со своими сверстниками. Две игры - против юниорской сборной СССР и по одной против «Спартака», «Крыльев Советов» и «ЦСКА».

Злосчастный матч 10 марта в Сокольниках был между сборной СССР и канадцами. О подробностях этой встречи сейчас никто не вспоминает. А вот, о том, что произошло после нее, говорят до сих пор. Тому событию дают разные оценки. Когда матч закончился канадские юные хоккеисты начали бросать жевательную резинку в толпу. Желающих получить этот трофей оказалось слишком много, а на встрече присутствовало примерно четыре с половиной тысяч зрителей. Возникла давка.

Хочу пояснить современной молодежи, в те годы жевательная резинка была не просто в большом дефиците. Она являла собой нечто вожделенное, запретное, притягательное. Владелец «жевачки» (именно жЕвачки) воспринимался круто, как человек, имеющий соприкосновение с другим неизвестным советским людям миром, о котором в советской прессе писали много неприглядного. Запад по официальной версии КПСС и Советского правительства, пропагандируемой через прессу, радио и телевидение постоянно загнивал. К середине семидесятых эта пропаганда уже набила оскомину в умах многих жителей СССР, не имевших возможности побывать за границей. Многие хотели хотя бы чуть-чуть погнить на западный манер. Предметами вожделения были не только электроника, фототехника, спортивный инвентарь, джинсы, но и одежда с обувью, напитки, сигареты, аксессуары. Короче, любой товар, даже всякая мелочь или безделушка, попавшая ил-за «бугра» (из-за границы) - были предметом вожделения молодежи и не только. Это произошло по той причине, что плановая советская экономика ставила во главу угла развитие товаров группы «А», к которой относились средства производства и техника, вооружение, все то, что невозможно употребить в пищу и надеть на себя. А товарам широкого потребления не было дано необходимое развитие.

Свободный рынок как раз способствовал эволюции именно этой группы товаров(«Б»). Поэтому в СССР все, что касалось качественного ширпотреба - было в жесточайшем дефиците. Это приходилось не покупать, как сейчас, а доставать, с неимоверными усилиями, через знакомых или свои связи, или «из-под прилавка» с переплатой. Развитие черного рынка в СССР – это предмет отдельного долгого разговора. Вернемся к трагичным событиям 10 марта 1975 года в Сокольниках.

Информацию о гибели множества жителей москвичи получали из первых уст, то есть – от очевидцев. Свидетели той давки рисовали во истину жуткую картину, с неисчислимым множеством трупов и криками умирающих. К тому же в те годы, на Советский Союз вешали на русском языке многие западные радиостанции, информация подавалась в нужном цвете и ключе.

Значительно позже стало известно, что поездку канадских юниоров в СССР спонсировала компания, производящая жевательную резинку под брендом «Wrigley». Каждому игроку вручили по 15 кг этого товара. Так что канадским юным хоккеистам вменялось в обязанность раздавать эту жвачку зрителям и всем встречным. Это была банальная рекламная кампания по продвижению жевательной резинки «Wrigley» на девственно чистом от товаров широкого потреблении советском пространстве, который только предполагалось превратить в рыночное. Но, принимающая сторона окружила гостей очень навязчивой «заботой», не позволившей делать эту раздачу свободно, в не ажиотажном режиме. Из чего можно сделать вывод, что отчасти (значительной части) в той давке виновны и такие органы советской власти такие, как милиция и КГБ. Видимо для защиты этих – последних в дальнейшем появилась версия о намеренной организации провокации западными спецслужбами.