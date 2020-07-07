В этот день в 1942 году в Москву сообщили о зверствах пособников немецких оккупантов в Крыму

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7 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

7 июля 1942 году в Центральный штаб партизанского движения поступила информация Крымского подпольного обкома ВКП(б) о формировании немцами добровольческих карательных отрядов из крымских татар.

В сообщении указывалось: (начало цитаты) «Во всех горных татарских деревнях (Крыма) немецким командованием созданы из татар добровольческие отряды по борьбе с партизанами во главе с немецкими или румынскими инструкторами. Все состоящие в этих отрядах обмундированы в румынскую или немецкую форму, вооружены оружием, захваченным при отходе Красной Армии, а также пулемётами и миномётами. Коушинский карательный отряд 24 марта полностью сжёг деревню Лаки за оказание помощи партизанам. В селе была произведена дикая расправа над жителями, расстреляно много женщин и детей… Немцы обещают татарам «автономию», «Крым для татар» (конец цитаты).