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В этот день в 1942 году в Москву сообщили о зверствах пособников немецких оккупантов в Крыму

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1942 году в Москву сообщили о зверствах пособников немецких оккупантов в Крыму
Фото: Pixabay
7 июля 1942 году в Центральный штаб партизанского движения поступила информация Крымского подпольного обкома ВКП(б) о формировании немцами добровольческих карательных отрядов из крымских татар. 
В сообщении указывалось: (начало цитаты) «Во всех горных татарских деревнях (Крыма) немецким командованием созданы из татар добровольческие отряды по борьбе с партизанами во главе с немецкими или румынскими инструкторами. Все состоящие в этих отрядах обмундированы в румынскую или немецкую форму, вооружены оружием, захваченным при отходе Красной Армии, а также пулемётами и миномётами. Коушинский карательный отряд 24 марта полностью сжёг деревню Лаки за оказание помощи партизанам. В селе была произведена дикая расправа над жителями, расстреляно много женщин и детей… Немцы обещают татарам «автономию», «Крым для татар» (конец цитаты). 
АОл

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