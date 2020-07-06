Как советские войска оказались в Латвии накануне войны

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6 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В июне 1940 года танки Красной армии вошли на территорию Латвии. Прибалтийские историки обвиняют в сдаче государства Советскому союзу бывшего руководителя Латвии Карлиса Улманиса.



Действительно ли в то время произошла оккупация Латвии СССР, или вхождение в состав Союза было добровольным шагом? Какую роль в этих событиях сыграл руководитель прибалтийского государства, и почему до сих пор не найдена его могила? Что по этому поводу думал Гитлер?

На эти и другие вопросы нам ответил историк и полковник КГБ ЛССР в отставке.

Подробности читайте в материале «Аргументов недели».





