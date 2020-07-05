Полковник КГБ ЛССР в отставке: Судьба Карлиса Улманиса была драматична

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 июля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Бывший руководитель Латвии Карлис Улманис, фото соцсети

Как утверждают латвийские историки, июль 1940 года был страшен для Латвии: страна потеряла свою независимость и была оккупирована СССР. Сегодня многие обвиняют в этом бывшего руководителя Латвии Карлиса Улманиса: мол, именно он «сдал» государство Советам. Что происходило в те далекие времена в Латвии на самом деле? Специально для «Аргументы Недели» интервью с историком, полковником КГБ ЛССР в отставке.

- Давайте разберемся, действительно ли происходила оккупация Латвии СССР в 1940 году?

-В этом уже нет никаких сомнений. Я понимаю, что многие россияне считают, что Латвия сама изъявила желание стать «частью» СССР. Это ошибка. Латвия провозгласила свою независимость 18 ноября 1018 года. Путь независимости для Латвии был сложный и получив ее страна ликовала. Кто откажется от свободы и независимости? Никто… если он в уме! Более того, 11 августа 1920 года Латвия м Советская Россия подписала известный Мирный договор.

-Что это значит?

-То, что Россия признает безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского Государства. И отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав в отношении Латвии.

-Тогда почему в 1940 году танки Красной армии вошли на землю Латвии?

-Глава государства Карлис Улманис принял ультиматум Сталина… Но начнем «от печки». Вопрос о независимости Прибалтики был решен еще в 1939 году. Пакт Молотова-Риббентропа. Прибалтика «входила» в сферу интересов СССР. Есть такой факт: Германия очень скептически отнеслась к тому, что страны Балтии станут «частью» СССР. Гитлер даже спросил у Молотова: «Я понимаю, когда белорусов, украинцев и даже молдаван вы объедините вместе, но как вы объясните всему миру, что «объединили» Прибалтику?» Никто и ничего не объяснял! Прошло 15 июня 1940 года рано утром, солдаты специального отдела НКВД атаковали три пограничных поста Латвии. Более того, 27 гражданских лиц оказались в роли заложников.

-А что же Карлис Улманис? Молчал?

-А что он мог сделать? Силы неравные. Небольшое государство Латвия и большой СССР. Сталин вызвал к себе Улманиса и «все объяснил»… Правда был момент, когда страна Советов обещала не посягать на независимость: все останется как и было, но танки будут стоять на границы. Я понимаю Улманиса: он бы не вышел из кабинета Сталина живым! Если бы не согласился. Я не думаю, что Улманис понимал, что произойдет на самом деле. 18 июня 1940 года в латвийской газете опубликовали призыв Карлиса Улманиса: «В нашу страну вошли советские войска. Это происходит с ведома и согласия правительства. Это вытекает из дружественных отношений с Советским Союзом». А дальше… НКВД установило свои порядки: расстреливали грузовиками «сомневающихся» и «протестующих», все ключевые посты заняли представители из Москвы. И как это называется? Оккупация!

- Но российские историки имеют другую точку зрения…

-Пусть имеют. Пусть и Сибирь вспомнят и тех людей, которых расстреливали, вагонами отправляли из Латвии. Это почему не вспомнят?

-Многие сейчас обвиняют в оккупации Карлиса Улманиса?

-А что он мог сделать? Я повторяю свой вопрос! Умыть кровью всю Латвию? Не мне его судить. Его судьба драматична: даже могилы нет у бывшего руководителя Латвии. Его родственник Гунтис Улманис, который был позже президентом Латвии, долго искал могилу предка… Увы! Они опросили людей, которые знали Карлиса, но оказались в тупике. Что произошло после оккупации с Улманисом? 21 июля он подает в отставку. Понятно, что не по своей воли. Потом его арестовали и «отправили по этапу»: Ворошиловск, тюрьма НКВД, Азербайджан, Туркменбаши… Там и умер. Есть диагноз – дизентерия. Но место его захоронения – тайна. Я думаю, что не очень простая тайна. Его судьба драматична. При «дружеских» отношениях между странами таких страшных вещей не происходит! Факт!

-Благодарю.