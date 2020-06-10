Почему на Западе взялись переписывать историю Второй мировой войны

Аргументы Недели → История 13+

10 июня 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуму внесены два идеологических законопроекта. Первый отменяет постановление Съезда народных депутатов СССР 1989 года. Напомним: оно осудило секретный протокол пакта Молотова – Риббентропа, разделивший сферы влияния СССР и рейха в Восточной Европе. Второй законопроект запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.



Своей прошлогодней резолюцией Евросоюз оживил эту тему. Никаких новых исторических сведений Евросоюзом обнаружено не было, так что его резолюция – политическое пакостничество вроде санкций.



Можно принять вызов и поиграть в эту игру, отыскивая причины Второй мировой. Почему бы не объявить спусковым крючком войны Мюнхенское соглашение 1938 года между Германией, Италией, Великобританией и Францией, которое обязало Чехословакию отдать немцам свою землю – Судеты?



Даже в американском учебнике, по которому сдаётся экзамен на получение гражданства США, Мюнхенскому соглашению посвящён целый раздел как важнейшему событию предвоенного периода, а советско-германскому пакту уделена одна строчка. Для иностранных специалистов, в том числе американских, вся эта болтовня о решающей роли пакта так же смешна, как и для нас. Обратите внимание на позицию Германии: её министр иностранных дел заявил недавно, что вина за развязывание войны – на Третьем рейхе. У немцев другая, нежели у прочих европейцев, культура коллективной памяти: они знают, что их разгромили русские, и знают, почему.



В исторической политике Россия должна занять более наступательную позицию по целому ряду вопросов. А не переживать о том, приедет ли к нам на Парад Победы американский президент. Пора изжить нашу ментальную зависимость от того, что про нас скажут на Западе.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



