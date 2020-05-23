Как десятки тысяч донских казаков Гитлеру служили

Аргументы Недели → История 13+

23 мая 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

До земель Нижнего Дона вермахт добрался летом 1942 года и тут же приступил к формированию казачьих частей. В октябре того же года на сходе в Новочеркасске - возрождается Войско Донское и избирается его Штаб.

Атаманом Войска становится Сергей Павлов - обычный инженер паровозостроительного завода в Новочеркасске и бывший хорунжий царской армии и белоказачий полковник. Казаки были наделены карательными функциями.

В январе 1943 года образовался 18-тысячный Казачий Стан. Когда Красная армия перешла в наступление, казакам пришлось покинуть насиженные места. В июне 1944 года Стан оказался к западу от Минска. Там по странному стечению обстоятельств Павлов погиб, а новым походным атаманом был назначен полковник Тимофей Доманов.

В июле 1944 года Стан уже находился в районе Белостока, а в августе (один из полков) в окрестностях Варшавы. Остальных же в июле 1944 года перебросили далеко на юг - в северо-восточную Италию, в окрестности Толмеццо (область Карния-Фриули).

Где бы донские казаки не находились, их задачи не менялись: ликвидация повстанцев и партизан.

В феврале 1945 года личный состав вывели из состава вермахта и переподчинили СС. В апреле реорганизовали сам Казачий Стан - он стал Отдельным казачьим корпусом СС под командованием Доманова: в нем тогда числилось 18 тысяч строевых казаков и 17 тысяч членов их семей.

2 мая 35-тысячный Корпус, снялся с места и за восемь дней перебазировался в окрестности Лиенца в Восточном Тироле. Капитуляция Рейха застала их как раз на спуске в долину Дравы, на которой стоял Лиенц.

11 мая там появились англичане и изъяли у казаков все оружие, включая нагайки. После этого, события достигли своей кульминации - передачи казаков советским властям на стыке мая и июня 1945 года. Англичане поступили именно так, как обязаны были поступать. Вражеские военнослужащие, специализировавшиеся на карательных акциях, включая эмигрантов, квалифицировались как потенциальные военные преступники (а казаки из СССР - еще и как предатели) и подлежали передаче тем союзникам, против кого они воевали.

Согласно техническому приложению Ялтинского соглашения, передаточным пунктом для Тироля служил Юденбург в «советской» Штирии, а демаркационной линией - река Мур.

Советскую комиссию по приему казаков возглавляли полковник Мальцев и подполковник Патрикеев. Прием и конвоирование осуществлялись силами 25-го и 134-го погранполков. Всего за десятидневку, между 29 мая и 7 июня, от англичан было принято 42 913 человек. Среди них были и немецкие военнослужащие. Все немецкие военнослужащие и офицерский состав «власовцев» (так именовали казаков в документации) направлялись в спецтюрьму в Граце. При сверке списков было выявлено более 300 человек, проходящих по всесоюзному розыску, в том числе 68 агентов разведывательных и контрразведывательных органов.