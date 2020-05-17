«Гунны Древнего мира». О вторжениях Киммерийцев в Малую Азию в период Ранней Античности

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17 мая 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Вторжения кочевников случались нередко во времена Античности и Тёмных Веков. Чего стоят только опустошительные набеги Гуннов, унесшие жизни сотен тысяч людей. Тысячи и тысячи разъярённых всадников уничтожали целые города.

Но мало кто знает, что нечто подобное случалось ещё задолго до нашей эры. И речь сейчас пойдёт далеко не о вторжении парфян в Империю Селевкидов и не о набегах Юечжи.



Могущественные киммерийцы – полулегендарный народ, обитающий некогда в Причерноморье и Закавказье. О нём известно не так много, как хотелось бы. Даже их язык вызывает споры у многих историков. Одни учёные считают их индоиранскими народностями, другие же говорят о родстве с фракийцами. Есть и историки, полагающие, что эти народы и вовсе принадлежали к отдельной группе, а их язык поистине уникален. На данный момент ни одного киммерийца не сохранилось, и мы можем смело называть их вымершим племенем. Но память о них живёт и по сей день.



Одним из самых разрушительных вторжений кочевников было завоевание Малой Азии киммерийскими племенами. Эти события произошли почти 3000 лет назад. В 714 году до н.э. о киммерийцах уже знали в Ассирии. Сведения ассирийских правителей говорят о том, что эти кочевники платили дань Урарту, ещё одному древнему государству, находящемуся в районе современной Армении. Но вскоре киммерийцы возненавидели Урарту, а заодно и загорелись масштабными завоеваниями. Один из царей Урарту по имени Руса I объявил кочевникам войну, однако в схватке с ними оказался наголову разбит. В плен попал не только сам правитель, но и большая часть знати страны. Тогда киммерийцы впервые показали своё превосходство всему восточному миру.

Уже в VII веке до н.э. армии кочевников продвинулись в Малую Азию, разорив при этом множество государств. Они появились и вблизи восточных границ с Ассирией. В 679 году до н.э. ассирийский царь Ассархадон нанёс киммерийцам поражение, но оно никак не повлияло на ход войны. Киммерийцы отступили, но затем продолжили свои завоевания. В Малой Азии они устраивали настоящую бойню, действовали похуже, чем гунны в Европе. Фригийское царство было ими полностью завоёвано и опустошено. Фракийцы Малой Азии не сумели оказать вторженцам должного сопротивления. В боях были убиты десятки тысяч воинов. Киммерийцы, как и их гуннские «собратья» в далёком будущем, эффективно использовали тактику конных лучников. Колесницы и плотные строи копейщиков были против них абсолютно бессильны.



В 660 годах до н.э. возникло угроза полного завоевания Малой Азии и уничтожения местных государств. Киммерийцы огнём и мечом прошлись через половину Лидийского царства. Отчаявшийся правитель Лидии запросил поддержки у Ассирии, надеясь, что соседняя империя хоть как-то спасёт его страну. Но ассирийцы сами опасались киммерийского вторжения. Тем более, что сами киммерийцы немало их потрепали. Многие ассирийские провинции на западе империи были разграблены и опустошены. Лидия так и не получила должной поддержки и была окружена буквально со всех сторон. Киммерийский царь Тугдамме никого не пощадил. Он взял штурмом город Сарды, столицу Лидии, и устроил там настоящую бойню. Лидийский правитель Гиг пал в бою вместе со многими знатными людьми. Зверства, учинённые варварами, не поддавались никакому здравому смыслу.



На Лидии киммерийцы не остановились и продвинулись вплоть до Эгейского побережья. Там произошло их столкновение с эллинами. В результате войны был полностью разорён Эфес. Великий Храм Артемиды, построенный греками задолго до вторжения, подвергся разграблению. Тугдамме был крайне доволен масштабными завоеваниями и громкими победами над врагами. Он объявил о создании киммерийского государства, и его столицей сделал город Антандр. Затем Тугдамме снова обратил взор в сторону Ассирии. Он намеревался смести это государство с лица земли и захватить Ниневию. Однако в одном из походов он умер. Власть перешла к его родственнику по имени Сандакшатра. Но уже при Сандакшатре киммерийцам так и не удалось восстановить былое могущество. Их империя начала стремительно разваливаться.



Судя по историческим хроникам и ассирийским документам, киммерийцев удалось изгнать из Малой Азии, а затем и из Закавказья. Против кочевников поднимались всё новые и новые силы. Их не терпели ни восточные цари, ни эллинские архонты. Упоминались и кровопролитные конфликты киммерийцев со скифами. Уже после окончания VII века до нашей эры сведения о киммерийцах пропадают вовсе. Ассирийские источники их более не упоминают. Полагается, что кочевники либо ушли обратно за Кавказские горы, либо же попросту смешались с местным населением.