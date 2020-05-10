Темные века. Как славяне воевали с византийцами

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10 мая 2020, 06:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Самыми страшными врагами для Византии были вовсе не авары и не гунны. Авары по крайней мере убивали быстро и предпочитали не смотреть на мучения с наслаждением. А вот те, кому посвящена данная статья, порою прибегали к самым изощрённым пыткам, вроде снятия кожи или сожжения заживо.

Ужас и страх на Византию, да и на все окрестные народности, наводили знаменитые Славяне, наши дальние предки. Речь идёт о Тёмных веках, когда западный Рим уже пал, и его место начали занимать варварские королевства. В V столетии славяне ещё не представляли собой могущественную силу. Многие из их племён шествовали с Гуннами и вместе с королём Аттилой грабили города. Но уже после падения Гуннской империи славянская мощь значительно возросла. Ведь не было уже у них никакого властителя свыше.

Византия в VI веке от нашей эры вела ожесточённые войны на нескольких фронтах. Бои шли не только с Сасанидами на востоке, но и с вандалами в Африке. Также не прекращались кровопролитные бои с королевством Вестготов в Испании и Остготским королевством Италия. Бесконечные войны значительно ослабили наследников Рима. И вот у границ великой империи появились славянские орды. Их вторжения становились всё чаще и чаще с каждым годом. Юстиниан приказал ставить укрепления на всех западных границах державы. Славяне жаждали балканских плодородных земель. Да и сама Фракия была для них лакомым кусочком. Славян не остановили ни форты, ни византийские легионы. Их огромные и необузданные армии проникали в самую глубину Фракии. Беспощадные орды не церемонились с местными. Кого-то жестоко убивали на месте, других приносили в жертву, а над некоторыми и вовсе устраивали ужасные расправы, наблюдая за чудовищными мучениями. Была весьма популярна пытка вроде медленного снятия кожи.

Напрасно Юстиниан пытался сделать славян федератами (вспомогательными силами). Поначалу князья наших пращуров даже соглашались на эту сделку. Но внутри они понимали, что союз будет недолгим, и в скором времени вновь придётся схватиться за клинки. Славянские вожди жаждали не только золота и славы, но и создания своего государства. Они желали заселить плодородные земли Балкан и Фракии, а римляне им только мешали. В 548 году федератский договор с ромеями был нарушен. Славяне принялись убивать византийцев налево и направо.

Они совершили поход в провинцию Иллирия, где устроили настоящую бойню среди местного населения. Они едва не дошли до самого Адриатического моря. Другая же группа переправилась через Дунай и начала чинить массовый разбой. Ослабленная многочисленными войнами Византия не была готова к подобному удару. Легионов оказалось слишком мало для противостояния необузданным варварам. Вскоре славяне добрались и до срединных земель Фракии. Один из ромейских полководцев по имени Азбад пытался напасть на них с тяжёлой кавалерией, но затея обернулась фиаско. Несчастный генерал попал в плен близ крепости Цурула. Его долго пытали, а затем заживо сожгли. Впоследствии, ряд поражений византийской армии привёл к захвату Топера, крупного города империи. Там славяне устроили бойню похуже, чем в Иллирии. Одних мужчин было убито до 15 000. Палачи даже не отдыхали, а продолжали орудовать топорами денно и нощно. Очень много людей было заживо сожжено, и тем самым они разделили участь Азбада.

Набеги славян ослабились лишь с приходом орды с востока. Это были Авары – тюркоязычные народы, родственные гуннам. В 558 году многие племена наших предков примкнули к новообразованному Аварскому каганату. Вплоть до разгрома каганата Карлом Великим, многие славяне были частью армии тюрков. Они участвовали и в осаде Константинополя, случившейся в I половине VII века. Но сами Авары не слишком любили славян. Они считали их за дикарей, и использовали в своих целях, как хотели. В основном славяне представляли собой передовые отряды, за которыми уже следовали элитные каганские конники. Не стоило византийцам недооценивать наших предков даже в составе Аварского каганата. Ведь славяне ещё в VI столетии умели строить боевые ладьи и прекрасно сражаться на море. К тому же их лучники использовали ядовитые стрелы. После падения каганата, славяне продолжили селиться на территориях Балкан и части Фракии. Их противостояние с Византией затянулось на многие века. Особенно возросла славянская роль с созданием другой крупной тюркской державы, получившей название – Болгарское царство. Вот почему, ромеи даже после крещения Руси и относительной нормализации отношений со славянами, продолжали относиться к этим народам с крайним недоверием и даже отторжением.