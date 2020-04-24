Насильственная христианизация. Немного о саксонских войнах Карла Великого

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24 апреля 2020, 23:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В VIII веке христианство уже начинало обретать более средневековые черты. Появились фанатичные священники, жаждущие распространения новой религии повсюду. Появились первые зачатки средневекового рыцарства. Нередко желания многих правителей распространить новую веру доходили до кровавых противостояний.

В пример можно привести Саксонские войны Карла Великого. Действия франкского короля в ту войну вполне можно назвать инквизиторскими. Были убиты тысячи иноверцев, причём многие из них закончили свои дни в ужасных мучениях. Вся христианизация, устроенная Карлом, была насильственной, так как добровольно принимать новую веру саксонские племена не желали.

Началось всё ещё задолго до 772 года, когда Карл впервые объявил официальную войну Саксонии. Племена, жившие в северо-германских областях, нередко наведывались в земли Франкского королевства. Результатом их массовых походов были грабежи, убийства, изнасилования и сожжение деревень. Грабительские набеги иноверцев были вызваны ещё и неопределённостью границ. Официальная граница между франками и саксами так и не была проведена. В 772 году Карл Великий созвал государственную ассамблею в Вормсе, на которой поднял вопрос о вторжении в Саксонии. В тот же год армия франков напала на Эресбург, одну из крупных цитаделей саксов. Карл не стал щадить никого из местных и устроил показательные разрушения языческих святилищ. В Эресбурге была уничтожена главная местная святыня – Древо Ирминсул.

Вплоть до 777 года Карл Великий и его войска устраивали в Саксонии истребление местных. Они призывали в эти земли и священников, которые начинали крещение саксов. Помимо массовых убийств Карл строил франкские цитадели и укреплял их, создавая могучие гарнизоны и назначая наместников. Священникам и самому королю поначалу, что саксы принимают новую веру охотно и легко, но на деле же местные жители втайне продолжали молиться своим Древним Богам, родственным по эгрегору Скандинавским. В 777 году произошёл окончательный разгром саксов, который привёл к их временной покорности. Временной, потому что в душе они всё же ненавидели «поганых» франков и презирали их новую веру. Саксонские лорды присягнули на верность Карлу и объявили о том, что принимают христианство. На деле же это было лишь обманным манёвром.

Буквально в том же году восстали саксы-вестфальцы и провозгласили верховным правителем лорда Видукинда, находившегося в Дании. Видукинд, в отличии от других саксонских воителей, никогда не принимал участие в сражениях, а предпочитал отсиживаться в «штабах». Его едва ли можно было назвать истинным воином Одина. В 777-778 годах франки противостояли вестфальцам, разбивали их и отсеивали. Саксонское сопротивление начало сходить на нет. Во всяком случае, так казалось Карлу Великому. Король расслабился и подумал, что христианизация завершена. Он собрал основные силы и направил их на войну со вторгшимися славянами в Тюрингию. Но в 779 году в Саксонию внезапно вернулся лорд Видукинд, призывая всех своих сородичей на борьбу с франками. Местные жители тотчас же побросали кресты в воду и схватились за оружие. Вновь зазвучали призывы нести смерть «несносным» франкам во имя Одина (или как его называли саксы, Вотана). Запылали христианские храмы. Священников безбожно убивали направо и налево. Зазвучали и антихристианские лозунги.

С 779 по 797 год Саксонские войны продолжаются, а действия франков всё больше напоминают настоящий геноцид. В 782 году Карл Великий отдал приказ саксонским старейшинам отдать франкам всех зачинщиков мятежа и их соучастников. Пленников, отринувших веру во Христа, было велено уничтожить. Под Верденом франки обезглавили почти 5000 человек. Впоследствии, это событие получило название Первой Верденской резни. Вторая случилась уже в Первую Мировую. Франкские воины не щадили никого. Убивали не только сдавшихся в плен, но и даже ни в чём не повинных людей. Священники, шедшие вместе с Карлом, призывали воителей к очищению Саксонской земли от грешников и язычников. Именно тогда и начала сформировываться та самая ненависть к иноверцам со стороны христиан. Духовники воспринимали любого сакса, как страшного врага или даже самого дьявола. В кострах погибали тысячи людей. По приказу Карла вырезались целые сёла.

В последующие годы франкский король устраивал не только истребление иноверцев, но и их переселение. Многие саксонские семьи были увезены на территории Франкского королевства. Они навсегда лишились возможности посещать свою бесценную родину. Переломный момент в войне случился лишь в 785 году, когда лорд Видукинд и его соратник Аббио, предводители саксонских народов, официально признали над собой власть Карла Великого. Также они приняли христианство и навсегда отринули власть Старых Богов. Карл Великий даже стал крёстным отцом Витукунда. Вместе с владыками саксов христианство приняли и другие их вельможи. Отныне всё население Саксонии понимало, что эра Старых Богов подошла к концу. В их землях поселилась новая вера, отказ от которой приводил к смерти. Конечно же сам Иисус Христос пребывал бы в ужасе, если бы узнал о франкских расправах с Его именем на устах, но к сожалению, в те времена люди были более жестокосердными. Массовые казни не вызывали ни у кого страха или недоумения. Священники же и вовсе полагали, что Карл Великий и его воины действуют строго по Божьему приказу.

Окончательно Саксонские войны прекратились только в 797-м, когда было подавлено последнее восстание местных племён. Совсем скоро почти всё население этих областей обрело новую веру, на этот раз уже навсегда.