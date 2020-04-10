Подъём Тюркского каганата

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10 апреля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Тюркский каганат – одна из известнейших и могущественных восточных империй, существовавшая в Тёмные века. Началось всё ещё в далёком-предалёком Китае в 5-м столетии от нашей эры.

Тогда Поднебесной угрожал опасный «вирус» в человеческом обличии, прозванный Жужанями. Жужани были древнемонгольскими племенами, основавшими собственный каганат, и постоянно вторгавшимися на территорию Китая. Если вспомнить легенду о воительнице Хуа Мулан, то там как раз отчётливо показывается противостояние этой угрозе со стороны китайцев. После того, как Жужани стали слабеть, пришла новая угроза, на этот раз от Тюркских племён. Сами Тюрки жили в областях Алтая и долгое время были вассалами Жужаньского каганата. Тогда ещё они назывались Ашина и считались Потомками Волков. Дорога к их возвышению началась в 545 году, когда тюркский вождь Бумын поднял мятеж против своего сюзерена Юйцзюлюя и наголову разбил жужаней. После падения враждебного каганата, Бумын принял титул ильхана (великого владыки) и заключил союз с китайским царством Западная Вэй.

Бумын стал первым Тюркским каганом в истории, превратившийся в главу огромного государства. Но вскоре великий правитель умер, и власть перешла к его наследникам. В 553 году жужани попытались отвоевать свои территории, но были окончательно разгромлены тюрками. В следующем году, брат умершего Бумына, Эстеми-каган начал свой опустошительный поход на запад. Уже через два года Тюркский каганат распространил свою власть на все земли до Аральского моря. В 558 году новая орда наголову разгромила эфталитов и уаров, некогда известных своей неустрашимостью. Уничтожив своих врагов, Тюркский каганат расширил свои владения до самой Волги. Но реку они переходить не стали, так как земли славян их поначалу совсем не привлекали. Каганы были довольны и тем, что у них имелось. Каганат превратился в могущественную империю, простирающуюся от Маньчжурии до самого Поволжья. Такой громадной державы на востоке ещё не знал мир. Даже Эфталитское царство, покорившее Индию, было намного меньше по территориям.

Далее Тюрки распространяли своё влияние уже на другие царства. Византия и Сасаниды тщательно подготовились к встрече с этими загадочными людьми, создавшими могучую державу. На протяжении второй половины 6-го века Тюркский каганат то заключал союзы с Византией и Персией, то объявлял этим странам войны и всячески преуспевал. Тюркская конница, обладавшая хорошими стрелками, не знала равных на поле боя. Против степных конных лучников были бессильны даже византийские катафракты, с ног до головы закованные в броню. Тюркам удалось покорить многие земли, и вскоре они всё-таки прошли за Волгу. Их армии появились на Кавказе и даже в Крыму. Именно тогда и было уничтожено некогда великое Боспорское царство, прозванное как Киммерийский Боспор. Благодаря завоеваниям, ильханы стали контролировать большую часть знаменитого Шёлкового Пути, и это позволило им обзавестись несметными богатствами.