Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Диалог поколений

Ночная ведьма

1 октября 2012, 13:19 [«Аргументы Недели», Материалы подготовили Елена КОЗИНОВА, Константин МИРСКИЙ, Сергей СЫЧ ]

Надежда Попова, летчица
Надежда Попова, летчица

Единственный в мире полностью женский авиаполк ночных бомбардировщиков был сформирован в 1941 году. Надежда Попова, летчица этого полка, совершила 852 боевых вылета…

Как для вас началась война?

– 22 июня в полдень я гладила платье, чтобы пойти на танцы. Тут по радио стали передавать сообщение Молотова: враг напал на нас. У меня даже руки затряслись... Ну какие после этого танцы? К началу войны я окончила Херсонскую летную школу и Донецкое военное авиационное училище и готовила летчиков-истребителей для фронтовой авиации. Когда Герой Советского Союза Марина Раскова занялась формированием трех женских авиаполков, я тут же попросилась туда, в 588‑й полк ночных бомбардировщиков. Знала, что его первым отправят на фронт. Правда, самолеты там были не ахти какие: открытые, тихоходные, в кабине не развернешься. Сначала они назывались У-2 (учебный), а потом ПО-2. Из-за невысоких скоростей, которые они развивали, приходилось летать только ночью: днем самолеты были обречены. Летали без парашюта. В армии тогда много чего не хватало...

– А если собьют, уже не выпрыгнешь!

– На моих глазах, сбросив бомбы, погибла летчица, которую поймали вражеские прожектора. Они держали самолет в своих щупальцах, ослепляя летчицу и засвечивая приборы. Немцы открыли по ней настоящий шквал огня! Самолет сгорел вместе с девушкой. Москвички Таня Макарова и Вера Белик у меня на глазах упали прямо в траншеи советских войск, атакованные немецким истребителем...

– Какой из вылетов самый тяжелый?

– Их было 852. Разве можно какой-то один назвать? Трудно было избегать прожекторов, уходить из-под обстрела и летать на разведку погоды, попадая в снег, в грозу или в непроглядную темень. Под Варшавой 16 боевых вылетов пришлось делать, всю ночь не вылезая из кабины самолета. Прилетаю и сразу же лечу по другому маршруту.

– Правда, что вы любовь нашли в небе?

– С Семеном Харламовым мы познакомились летом 42-го, под Майкопом. Мой самолет был подбит, и я оказалась в Черкесске. Вижу, сидит летчик с забинтованной головой, читает «Тихий Дон». Рядом лежит гимнастерка с засохшими пятнами крови. Жалко его стало! Думала, у человека с таким серьезным ранением и от лица-то ничего не осталось. Стали общаться. Развлекала его, как могла: все песни перепела, которые знала, все шутки вспомнила. А потом за мной прислали самолет. Только и успела крикнуть: «588-й полк! Пишите!» В следующий раз встретились с ним в Баку, куда ездила ремонтировать самолет. И опять совершенно случайно! Потом он уже сам нашел меня на аэродроме. И я впервые увидела его без повязки, такого веселого и красивого! От радости поцеловала в щеку. Он был ошарашен: не ожидал! А 23 февраля 1945 года я увидела его фамилию в одном списке со своей. Это был Указ о присвоении званий Героев Советского Союза.

В мае победного года Семен был уже командиром полка. Он пригласил осмотреть Берлин. Мы с Сеней взяли осколок и оставили на стене рейхстага свои подписи: «Надя Попова из Донбасса» и «Семен Харламов. Саратов». А потом он предложил мне никогда больше не расставаться.

– Немцы вас называли «ночными ведьмами»… 

– Меня это не обижало: это было лестно. Значит, боялись.  

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан