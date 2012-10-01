Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Диалог поколений

Амир-счастливчик

1 октября 2012, 13:22 [«Аргументы Недели», Елена КОЗИНОВА ]

Имя Амир по-арабски означает «вершина». Амира Амаева назвали так в честь двоюродного брата отца. Как оказалось, очень точно. Мальчик, родившийся на склонах высоких гор в маленьком дагестанском ауле Унчукатль, добился высоких вершин в науке. Будущий крупный специалист в области реакторного радиационного материаловедения ушел на фронт добровольцем, был тяжело ранен и выжил только благодаря помощи простых советских людей.

Интервью с А. Амаевым – часть предъюбилейного проекта «Аргументов неделi» «Говорят герои. Диалог поколений».

Амир Джабраилович, из аула Унчукатль родом около десяти докторов наук, более ста кандидатов наук, лауреаты почетных премий! Может, воздух там особенный?

– Просто люди трудолюбивые и увлекающиеся. У нашего села богатейшая история. Во времена Российской империи оно воевало против Шамиля, а когда утверждался Советский Союз – против аварских националистов. В годы Великой Отечественной Унчукатль стал рекордсменом среди дагестанских аулов по числу воевавших. Многие из наших тогда погибли... Дяде моему повезло: всю войну с первого дня прошел и вернулся целым.

– Вы тогда тоже пошли воевать?

– 22 июня 1941-го я защищал диплом в Махачкалинском механическом техникуме. Как узнал о начале войны, так сразу решил идти на фронт добровольцем. Многие из нас горели этой мыслью: кто-то хотел в авиацию, кто-то – во флот. Но нас не взяли. Объяснили ценностью научно-технических кадров для страны. По направлению техникума нас отправили работать на военный завод №182 по изготовлению торпед.

В феврале 42-го я все равно ушел добровольцем. Сначала попал в Махачкалинское пехотное училище, эвакуированное в Грузию. Потом в военное училище, где в качестве командира стал готовить будущих офицеров. Когда немцы захватили Ростов-на-Дону и начали стремительно продвигаться к Владикавказу, в зону военных действий приехал Берия. Ему было поручено не допустить прорыва врага к каспийской нефти и богатствам Кавказа. Он приказал: «Костьми лечь, а немцев в Грузию не пропустить!»

– И ведь легли...

– Да, мне довелось  ось поучаствовать в боях под Моздоком. Очень тяжелые были бои! Они шли с августа 42-го по январь 43-го. Наше училище преобразовали в 69‑й отдельный танково-истребительный батальон. Я находился в пехоте. К Новому году мы взяли в плен немецких танкистов. Они разрисовали лица свастикой, запаслись кучей еды – так собирались отмечать праздник. Да не довелось!

– В боях под Моздоком и вы были пленены. Как удалось спастись?

– Благодаря нашим родным советским людям! Я помню, как командующий армией Гречко скомандовал: «Зарыться в землю! Идет танковая дивизия «Адольф Гитлер». Прямо у моего окопчика развернулся немецкий танк, почти завалив меня землей. За ним последовал бронетранспортер. Меня прекрасно видели, и я ожидал выстрела, но меня взяли в плен.

Пленных угнали в Ставропольский край. В селе Рог нас, семнадцать человек, поместили в сарай ожидать расстрела. Когда нас выводили, я был последним и каким-то чудом смог незаметно прошмыгнуть в следующий сарай. Там кормились лошади. И добрый конюх не побоялся спрятать меня в кормушке. Засыпал всего кормом и подпустил лошадей! Когда немцы пересчитали всех пленных, хватились одного пропавшего и с руганью ворвались к конюху. Но никого не нашли. Трупы шестнадцати расстрелянных кинули потом в речку Черную. Семнадцатым должен был быть я.

Немцы вскоре покинули село, и конюх посоветовал мне идти в станицу Солдатскую. Но шесть километров были для меня непреодолимым расстоянием. Я еле держался на ногах! Пришлось рискнуть и остаться. И опять помогла добрая женщина! Я постучал в оконце крайней избы, и хозяйка пустила на ночлег. Вшивого, грязного! Она дала мне халат мужа, тоже воевавшего на фронте, и продезинфицировала мою одежду.

– Наверняка она надеялась, что и ее мужу кто-то также окажет помощь.

– На войне люди старались помогать друг другу. После плена меня отправили на проверку в Буденновск, а потом я стал командиром стрелковой роты.

Во время ожесточенных боев в Краснодарском крае меня тяжело ранило. 5 мая 1943 года разрывная пуля угодила в правый карман шинели. Там находился трофейный пистолет с двадцатью патронами. Все они разорвались. Боль была дикая! Я оказался весь напичкан свинцом. Это произошло в станице Неберджаевская. Немцы с противоположной стороны реки обстреливали меня из миномета. Около меня упало шесть мин, и ни одна не разорвалась! Это не чудеса. Это советские военнопленные не заряжали снаряды, умышленно выпуская брак.

Меня потом подобрали санитары и отправили в госпиталь. Пришлось перенести три операции.

В Махачкале меня оперировал известный профессор Цанов, ученик академика Бурденко. Ногу разрезал от колена до паха под местным наркозом, а потом сказал: «Да, такого я еще не видел!»

«Чистил» меня больше трех часов, но около пятидесяти осколков остались в ноге и до сих пор дают о себе знать. После этого война для меня закончилась. Через полгода, на костылях, я вернулся в родное село. Долго не мог ни на коня сесть, ни в горку подняться…

– Но это не помешало вам покорить главную вершину в своей жизни – научную.

– Да, не зря же меня назвали Амиром. Окончив МИФИ, я попал по распределению к Курчатову. Позже за свою научную деятельность был удостоен нескольких премий, в том числе Ленинской и двух Государственных. Во время войны пенсию по ранению я получать отказался: перечислял ее в Фонд обороны. Мы все тогда жили по принципу «Сначала другим, потом себе». Потому и победили.

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан