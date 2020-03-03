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3 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

из какого мяса делают котлеты, pixabay.com

При ком появилось любимое мясное блюдо – долго угадывать не придется, Петр I стал новооткрывателем французского деликатеса. Причем в России котлеты приняли иной вид. Если во Франции ребрышки свинины или говядины оборачивали в бекон, колбасную нарезку. То у нас мясо на котлеты стали рубить, и формировать лепешки. Изначально такая еда считалась только праздничной, поскольку не все селяне могли позволить себе есть мясо каждый день. Но сейчас это блюдо вошло в привычный рацион большинства семей.

О том, как правильно, сочно и вкусно приготовить котлетки дома – сегодня в нашей статье.

Изучив каждый вопрос внимательно, вы найдете главные секрет приготовления и сможете порадовать мясным шедевром друзей и родных.

Из какого мяса делают котлеты?

Что добавлять в фарш для котлет?

Что придает котлетам сочность?

Как пожарить котлеты сочными и мягкими?

Как пожарить сочные котлеты: беспроигрышный рецепт.

Котлета по-киевски имеет 3 легенды происхождения: В Санкт-Петербурге был ресторан «Киев». Чтобы посетителям было удобно кушать непривычное блюдо, в котлету стали вставлять косточку. Гости держались за нее и поедали мясной деликатес. Из-за названия заведения образовалось и название котлеты.

В Украине утверждают, что блюдо готовили из куриного филе таким способом с 1918 годов. Вкус настолько понравился люду, что котлета стала одним из главных и традиционных блюд в ресторации Киева.

В Америку, украинские эмигранты завезли рецепт котлеток. По сегодняшний день мясной фарш с кусочком масла внутри подается практически во всех ресторанах США.

Мягкие котлеты = хорошее мясо

Совет: Рекомендуем никогда не покупать готовый фарш, если есть желание приготовить котлетки. Поскольку непонятно что входит в его состав и неизвестно откуда появилось на прилавке. Также, вкусовые качества блюда потеряются, котлеты получатся жесткими и сухими. Готовьте из свежего, домашнего мяса.

Из какого мяса лучше делать котлеты: Для стандартного приготовления используют 2 вида мяса свинину и говядину. Подойдет кусок грудинки или лопатки, ведь в тех местах мясо не очень жирное. Если выбрать одно говядину – получится жестко, одну свинину – жирно.

Котлеты сочные из птицы станут диетическим и полезным вариантом. В них можно добавить секретный ингредиент, и вы влюбитесь в это блюдо. Про рецепт – немного позже.

Когда выбираете мясной продукт, не забывайте смотреть на его свежесть и нюхать. Продавцы могут обмануть и продать залежавшийся товар. Цвет мясной части свинины должен быть розово-красным, и пахнуть свежим поросенком. Настоящей говядине свойственно иметь темно-красный оттенок.

Попробуйте готовить котлеты из мороженого фарша. Перемолов мясо, дайте ему остыть 1-2 часа в холодильнике. Если время позволяет сделать это.

Котлеты на мангале – особый вид искусства. Для мангала надо взять пропорцию: 70% говядины и 30% свинины. Подавать мясо можно с греческим или обычным овощным салатом, а также с запеченной картошкой.

Секреты фарша, сочные котлеты из мяса

Советуют перемалывать мясо в мясорубке несколько раз. Так оно должно стать нежнее и мягче. Но настоящая мясная котлета - слегка жесткая при этом сочная. Поэтому достаточно один раз перемолоть мясной продукт. Не рубите лук самостоятельно. Если хотите, чтобы котлеты стали по-настоящему вкусные и сочные – в помощь мясорубка. Возьмите один средний лук на 400-500 грамм фарша, порежьте и запустите в перемол. Так, после приготовления луковица не будет ярко выражаться в котлете, а просто сделает ее вкус насыщеннее и пустит сок мяса. Хотите сделать фарш заранее – пожалуйста! Только не закидывайте в него хлеб, лук, не добавляйте специи. Пусть это будет просто перемолотое мясо в холодильнике. Иначе вкус компонентов потеряется и не даст должного эффекта. Также, можете пользоваться мороженым фаршем, но не забывайте надолго про его наличие в морозильной камере. Отбивайте и мешайте фарш только руками. Мясо и лук отпускают свои соки. Соединяются в одной концентрации. Фарш асыщается кислородом и становится тягучим. Во время жарки фарш тушится и жарится в собственном соку. Вкус и запахи ваших котлет разбудят всех соседей района. Что добавить в фарш для сочности? – картошку. Закиньте в мясорубку 1-2 средних картошек и хорошенько вмешивайте в фарш. Она придаст сочности и сделает котлеты воздушными. Или попробуйте залить в перемолотое мясо ложечку оливкового масла, пол стаканчика ледяной воды.

Еще, что добавить в котлеты для сочности?

Конечно же хлеб! Он удерживает фарш и не дает ему развалиться во время жарки. Более того, если у вас завалялось пару кусочков несвежего хлебушка – используйте его для фарша. Подсохший хлеб выделяет больше клейковины.

Замачивайте хлебушек в молоке, дайте ему полностью пропитаться молочным продуктом. Так котлеты станут нежные и воздушные, появится легкий сливочный вкус.

Вы худеете и хлеб нежелательный продукт? – ничего страшного. Возьмите кабачок и мелко натрите на терку. В котлете он будет практически незаметным и не нанесет вред вашей фигуре.

Добавляйте в мясной фарш любые овощи. Это не только полезно, но и вкусно. Свекла, морковь, лук, кабачок и даже тыква – сделают блюдо необычным и диетическим.

Совет: Никогда не добавляйте в перемолотое мясо белок. Оно станет жестким и забитым. Лучше используйте овощи или сухарики.

Чтобы котлеты были сочными – их надо правильно слепить!

Из чего лучше делать котлеты – мы выяснили. Давайте узнаем, как лепить их правильно.

Охладите фарш за час до формирования лепешек. Или сформируйте фарш и отправьте в холодильник. Можете заранее делать шарики и замораживать их – это ускорит процесс приготовления обеда или ужина в любой день.

Если фарш прилипает к рукам – слегка смочите их оливковым маслом или холодной водой.

Делайте котлеты одного размера и однородности. Мясо без швов не выпустит сок, котлетка останется сочной и мягкой.

Панировка, что добавляют в котлеты:

Чтобы котлеты приобрели вкусный и вызывающий вид – используйте панировку. Она удерживает внутренние соки, добавляет приятный вкус и придает эстетичный вид.

Для панировки подойдет:

Мука + взбитое яйцо. Взбейте яйцо с мукой, в отдельную мисочку насыпьте просто муку. Обваляйте фарш в смеси яйца, потом в муке.

Панировочные сухари – сделайте сами из сушеного хлеба, или купите в магазине.

Посыпьте кунжутом или молотым орешком. Учтите – калорийность станет больше.

Как приготовить вкусные сочные котлеты, благодаря жарке

Есть 5 основных правил жарки любых мясных блюд. Используйте их и ваши рецепты станут любимыми для всей семьи и гостей:

Жарьте котлеты на толстых сковородках. Они должны быть слегка разогреты.

Прожаривайте каждую сторону на сильном огне 1-2 минуты. После того, как появилась корочка, уменьшайте температуру. И жарьте еще по 3-4 минуты с двух сторон.

Не переворачивайте мясо каждые 10 секунд. Оно потеряет сочность.

Сделали необычный и вкусный соус для котлет? – по готовности мясного блюда залейте его соусом. Дайте потушиться мясу 5-6 минуточек.

Не добавляйте воду при жарке, иначе фарш начнет тушиться, а не жариться.

Жарьте около 15-17 минут, а проверить готовность можно с помощью зубочистки. Проткните мясо и если сок прозрачный – готово.

«Как сделать самые вкусные котлеты, наш лучший рецепт: возьмите необходимое количество куриного филе. Для 4-х хватит 2 штучки. Пропустите мясо, луковицу, сырую среднюю картошку через мясорубку. Не забудьте про вымоченный в молоке хлеб. Хорошенько перемешайте фарш, посолите и поперчите его. Оставьте в холодильнике на 30 минут. Достаньте и сформируйте шарики. Обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте на небольшом огне, не добавляя много масла. Блюдо получится диетическим, но безумно сонным и вкусным. Приятного аппетита!