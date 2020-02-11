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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Какие фрукты и овощи наиболее полезны в холодное время года

, 16:50 [ «Аргументы Недели», ]

Какие фрукты и овощи наиболее полезны в холодное время года
полезное питание,pixabay.com

В холодное и пасмурное время года всем нам нужны витамины.  здоровье было крепким, нужно съедать не менее трех порций фруктов и овощей в день. Что же нужно есть?


Сезон именно витаминов давно закончился и организм требует полезные продукты. Для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровым нужно регулярно подпитывать себя витаминами. Рацион зимой не особо разнообразен и редко получается съедать положенное количество растительной пищи. В итоге к весне мы получаем авитаминоз.


Многие знают, что овощи, фрукты и соки служат неотъемлемой частью нашего рациона, но мало кто из них понимает, что эти важные принципы необходимо реализовывать каждый день. Регулярное употребление фруктов и овощей станут хорошей защитой организма человека от всех болезней и старения.


В холодильнике обязательно должны быть  бананы, апельсины, киви, цитрусовые, капуста, лук, морковь, гранат, свёкла, тыква и кабачок. Все перечисленные продукты отлично восполняют недостаток витаминов.
Бананы – сытные. Отлично спасет зимой от депрессии. В этом фрукте содержится гормон счастья – серотонин. Этот гормон радости помогает избавиться от раздражительности. Также повысит вашу внимательность и работоспособность. Калий, содержащийся в банане, укрепит сердце и сосуды.


Гранат – незаменимый товарищ в сезон простуд и гриппа. В нем много витамина C и B12. Гранат хорошо разжижает кровь.  


Капуста – отлично укрепляет сосуды. Нормализуется обмен веществ. Во время простуды капустный сок сыграет роль отхаркивающего средства.


Киви – способен принести большую пользу. Прекрасно укрепляет иммунную систему. В нем много витаминов, таких как : С, А, РР, Е, В9. Железо, магний, йод. Киви желательно есть с кожурой, но без волосков.


Цитрусовые – апельсины, лимоны, грйпфруты, помело и мандарины. Все эти фрукты поднимут настроение своим ярким цветом и поддержат иммунитет на нужном уровне.


Лук – содержит фитонциды. Именно они уничтожают микробы. Обязательно добавляйте любые виды лука в супы, салаты и вторые блюда и в скором времени вы заметите прилив сил и улучшение самочувствия.


Морковь – полезно похрустеть в зимннй период. Она наладит пищеварение и обмен веществ. Более того, массу витаминов вы извлечете из вареной моркови, которая предотвращает развитие опухолей. Лучше всего делать коктейль из сливок и морковного сока. Так вы не только получите все целебные вещества, но и повысите усвояемость витамина А. Он оказывает благоприятное воздействие на зрение, зубы и кости.


Свёкла – снижает давление и борется с воспалительными процессами, а также налаживает перистальтику кишечника.


Тыква – в ней много макроэлементов, которые защитят организм от нехватки солнечного света и замедлят процессы старения. Полезно щелкать и тыквенные семечки.


Кабачок -  В кабачке содержится структурированная вода, необычайно полезная для работы желудочно-кишечного тракта. Пищевые волокна и клетчатка обеспечивают активную помощь в обменных процессах, способствуют выведению ненужных шлаков и токсинов, стимулируют кишечник. Кабачок способствует снижению уровня холестерина в крови и  уменьшению отёков. Питайтесь правильно.

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