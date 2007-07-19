Фитотерапия при кольпите

ПРИГОТОВЬТЕ смеси: кора дуба – 6 частей, трава душицы – 4 части, трава спорыша, крапивы, череды, плоды шиповника – по 3 части, корень алтея и цветки ромашки – по 1 части.

Или другой рецепт: трава лаванды, цветки черемухи, трава полыни – по 1 части, кора дуба, листья земляники – по 2 части, плоды шиповника – 3 части.

Еще рецепты: чабрец, мать-и-мачеха, корень алтея – по 2 части, крапива, зверобой, тысячелистник – 1 часть; цветки донника, листья мать-и-мачехи, золототысячник, крапива – по 1 части, тысячелистник – 2 части; корень солодки, трава череды, корень аралии маньчжур­ской, трава хвоща полевого, плоды шиповника, корзинки бессмертника, корень девясила, соплодия ольхи – каждого по 1 части.

Перед тем как принимать тот или иной сбор, желательно проконсультироваться с фитотерапевтом, поскольку при имеющихся у вас хронических заболеваниях названные травы могут иметь противопоказания.

Любой из выбранных сборов предварительно измельчается в кофемолке или на мясорубке. Для приготовления настоя берут по 1 ст. ложке смеси на 0,5 л кипятка. Довести до кипения, слить вместе с травой в термос, настаивать ночь. Утром процедить и принимать в течение дня по 150 мл за 30 мин. до еды в течение 3–4 месяцев. После этого делают перерыв на 10–14 дней, затем меняют сбор и продолжают лечение.

Одновременно с приемом внутрь приготовленный настой используют для теплых ванночек и подмываний, которые делают 2 раза в день. Для ванночки теплый настой процеживают. Длительность процедуры – 10–15 минут.

Положительный результат фитотерапии у многих ощущается уже на 2–3-й неделе лечения, но для получения стабильного эффекта оно должно продолжаться не менее года, затем травяные настои принимают для профилактики обострений весной и осенью.



