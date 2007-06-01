Кому не знакомо неприятное ощущение, когда в груди словно ком какой-то стоит и жжет! «Попей воды с содой», – может посоветовать кто-то из близких, и это будет не самый лучший совет. Потому что изжога может указывать на серьезные заболевания пищевода и желудочно-кишечного тракта в целом, о чем рассказывает врач-гастроэнтеролог Александр Коршунов.

ИЗЖОГА может возникнуть даже у здоровых людей.

Редкие проявления изжоги не требуют специального лечения, проходят сами. Но чтобы бы­стрее от них избавиться, нужно освободиться от тесных поясов, выпить воды для «разбавления» желудочного сока или пожевать жевательную резинку.

Симптомы разные

В ЧАСТНОСТИ, при эзофагите изжога очень часто сочетается с кислой отрыжкой и затруднением при глотании. Некоторые ощущают не только кислый, но и горький привкус. Заброшенный из желудка сок иногда попадает и в дыхательные пути и может вызвать охриплость голоса, упорный кашель, боли и ощущение комка в горле. С такими жалобами больные обычно обращаются к ЛОР-врачу, хотя отмечено, что до 10% пациентов с признаками воспаления гортани страдают именно эзофагитом. Поэтому, если у человека упорный ларингит, не мешает измерить кислотность.

Некоторые больные при ощущении боли при прохождении по пищеводу пищи стараются меньше и реже есть. В результате худеют, организм обезвоживается. В сложных случаях пищевод может быть поврежден настолько, что возникает кровотечение и появляется рвота с примесью крови или окрашенный кровью стул (он выглядит как черный, дегтеобразный). Симптомы эзофагита отмечаются у многих пациентов с бронхиальной астмой.

Эзофагит может прогрессировать и привести к эрозиям слизистой и язвам пищевода, а то и к чему похуже.

Маневры, маневры…

СЕГОДНЯ для лечения эзофагита и изжоги используются противокислотные лекарства – антациды, которые хорошо гасят кислоту без растягивания желудка. Применяются адсорбенты, обволакивающие средства, препараты, снижающие кислотность. Однако из-за обилия симптомов эзофагита лечение ими должен назначать врач, и прием их следует проводить под его контролем.

Ну а что касается профилактики заболевания, то в первую очередь нужно не переедать и не злоупотреблять алкоголем. Не стоит увлекаться пивом, газированными и шипучими безалкогольными напитками, так как газы способствуют появлению изжоги. Ее иногда вызывают даже «пористые» блюда вроде оладий, бисквитов, суфле и взбитых сливок. Очень важно исключить курение, раздражающее слизистую пищевода. При появлении изжоги нужно исключить из рациона тугоплавкие животные жиры (бараний, гусиный), торты и пирожные, острые соусы и приправы.

Не ешьте кислые ягоды и фрукты, цитрусовые, томаты, а также их соки, овощи с грубой клетчаткой и жгучие растения (белокочанную капусту, редис, редьку, репчатый лук, чеснок). Поменьше черного хлеба, шоколада, кофе, да и крепкого чая. Все напитки лучше пить теплыми. Стоит избегать всего, что содержит ментол или мяту, поскольку они тоже могут спровоцировать изжогу.

Сделайте упор в питании на нежирном мясе (лучше птицы) и отварной и запеченной рыбе и так называемых пищевых антацидах: сливки, сметана, творог, яйца всмятку, паровые омлеты. Овощи нужно есть в отварном или запеченном виде, а при упорной изжоге – еще и протирать, делая из них пюре. Это же относится к яблокам и другим фруктам.

Еще про заповеди

ВАЖНАЯ заповедь – не есть перед сном. Последний прием пищи должен быть не менее чем за три часа до сна, да и то легким, без мясных блюд. В течение дня лучше есть почаще (5–6 раз в день), не переедая, есть медленно, глотать небольшими порциями. После еды постоять, посидеть, еще лучше – прогуляться. Чтобы избежать изжоги в ночные часы, спать на кровати с наклоном, приподняв подушку на 15–20 сантиметров.

Не напрягайте брюшной пресс: не наклоняйтесь, особенно после еды, не носите давящих на желудок тугих поясов, корсетов, тесной одежды. Чаще ешьте растительную клетчатку: свеклу, фрукты, распаренный чернослив, злаки, отруби.

Аргументы доктора

ЕСЛИ изжога повторяется не меньше трех раз в неделю, с неприятным привкусом во рту, постоянным сухим кашлем, охриплостью голоса, ощущением кома в горле, болью в груди и приступом затрудненного шумного дыхания, то немедленно идите к врачу-гастроэнтерологу. Это воспаление слизистой оболочки пищевода – эзофагит, или рефлюкс-эзофагит, – самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта.