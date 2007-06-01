Изжога
Выпить воды с содой? Это не лучший совет!
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]
Кому не знакомо неприятное ощущение, когда в груди словно ком какой-то стоит и жжет! «Попей воды с содой», – может посоветовать кто-то из близких, и это будет не самый лучший совет. Потому что изжога может указывать на серьезные заболевания пищевода и желудочно-кишечного тракта в целом, о чем рассказывает врач-гастроэнтеролог Александр Коршунов.
ИЗЖОГА может возникнуть даже у здоровых людей.
Редкие проявления изжоги не требуют специального лечения, проходят сами. Но чтобы быстрее от них избавиться, нужно освободиться от тесных поясов, выпить воды для «разбавления» желудочного сока или пожевать жевательную резинку.
Симптомы разные
В ЧАСТНОСТИ, при эзофагите изжога очень часто сочетается с кислой отрыжкой и затруднением при глотании. Некоторые ощущают не только кислый, но и горький привкус. Заброшенный из желудка сок иногда попадает и в дыхательные пути и может вызвать охриплость голоса, упорный кашель, боли и ощущение комка в горле. С такими жалобами больные обычно обращаются к ЛОР-врачу, хотя отмечено, что до 10% пациентов с признаками воспаления гортани страдают именно эзофагитом. Поэтому, если у человека упорный ларингит, не мешает измерить кислотность.
Некоторые больные при ощущении боли при прохождении по пищеводу пищи стараются меньше и реже есть. В результате худеют, организм обезвоживается. В сложных случаях пищевод может быть поврежден настолько, что возникает кровотечение и появляется рвота с примесью крови или окрашенный кровью стул (он выглядит как черный, дегтеобразный). Симптомы эзофагита отмечаются у многих пациентов с бронхиальной астмой.
Эзофагит может прогрессировать и привести к эрозиям слизистой и язвам пищевода, а то и к чему похуже.
Маневры, маневры…
СЕГОДНЯ для лечения эзофагита и изжоги используются противокислотные лекарства – антациды, которые хорошо гасят кислоту без растягивания желудка. Применяются адсорбенты, обволакивающие средства, препараты, снижающие кислотность. Однако из-за обилия симптомов эзофагита лечение ими должен назначать врач, и прием их следует проводить под его контролем.
Ну а что касается профилактики заболевания, то в первую очередь нужно не переедать и не злоупотреблять алкоголем. Не стоит увлекаться пивом, газированными и шипучими безалкогольными напитками, так как газы способствуют появлению изжоги. Ее иногда вызывают даже «пористые» блюда вроде оладий, бисквитов, суфле и взбитых сливок. Очень важно исключить курение, раздражающее слизистую пищевода. При появлении изжоги нужно исключить из рациона тугоплавкие животные жиры (бараний, гусиный), торты и пирожные, острые соусы и приправы.
Не ешьте кислые ягоды и фрукты, цитрусовые, томаты, а также их соки, овощи с грубой клетчаткой и жгучие растения (белокочанную капусту, редис, редьку, репчатый лук, чеснок). Поменьше черного хлеба, шоколада, кофе, да и крепкого чая. Все напитки лучше пить теплыми. Стоит избегать всего, что содержит ментол или мяту, поскольку они тоже могут спровоцировать изжогу.
Сделайте упор в питании на нежирном мясе (лучше птицы) и отварной и запеченной рыбе и так называемых пищевых антацидах: сливки, сметана, творог, яйца всмятку, паровые омлеты. Овощи нужно есть в отварном или запеченном виде, а при упорной изжоге – еще и протирать, делая из них пюре. Это же относится к яблокам и другим фруктам.
Еще про заповеди
ВАЖНАЯ заповедь – не есть перед сном. Последний прием пищи должен быть не менее чем за три часа до сна, да и то легким, без мясных блюд. В течение дня лучше есть почаще (5–6 раз в день), не переедая, есть медленно, глотать небольшими порциями. После еды постоять, посидеть, еще лучше – прогуляться. Чтобы избежать изжоги в ночные часы, спать на кровати с наклоном, приподняв подушку на 15–20 сантиметров.
Не напрягайте брюшной пресс: не наклоняйтесь, особенно после еды, не носите давящих на желудок тугих поясов, корсетов, тесной одежды. Чаще ешьте растительную клетчатку: свеклу, фрукты, распаренный чернослив, злаки, отруби.
Аргументы доктора
ЕСЛИ изжога повторяется не меньше трех раз в неделю, с неприятным привкусом во рту, постоянным сухим кашлем, охриплостью голоса, ощущением кома в горле, болью в груди и приступом затрудненного шумного дыхания, то немедленно идите к врачу-гастроэнтерологу. Это воспаление слизистой оболочки пищевода – эзофагит, или рефлюкс-эзофагит, – самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта.
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