Выход из тупика

Рано или поздно проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы (давление, сердце, голова, сон), заставляют нас обратиться к врачам. Так мы становимся хроническими больными - нас начинают лечить химическими фармпрепаратами. Проходят годы. Лечение все усложняется. Количество относимых в аптеки денег увеличивается. Однако здоровье не улучшается.

Мы постепенно привыкаем к этому врачебно-аптечному ритуалу, как к неизбежности, и все же в глубине души надеемся на улучшение здоровья, как на чудо. Многие, особенно после выхода в телеэфир Геннадия Малахова, пытаются пробовать различные народные средства, но через некоторое время убеждаются, что они дают лишь небольшое и временное облегчение.

У некоторых «хроников» рано или поздно (чаще всего после инсульта или инфаркта) возникает резонный вопрос: «А стоило ли тратить уйму времени и нервов в поликлинике, кучу денег в аптеках, если в результате многолетнего «лечения» здоровье не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось?»

Если вы зададите такой вопрос терапевту или кардиологу, то наверняка услышите, что без лечения вам было бы еще хуже. Что лечение, как говорят в телевизоре, «улучшает качество жизни пациента» и продлевает его жизнь. Здесь самое время напомнить, что продолжительность жизни в России за последние 15 лет резко снизилась. Это знает статистика. За это же время количество аптек многократно увеличилось. Это видит каждый.

Больше половины людей в России умирают от болезней сердца и сосудов. Главные причины инвалидности и смерти - ишемические мозговые инсульты и инфаркты миокарда. И медицина здесь бессильна. Даже если пациент находится в больнице, даже и в «кремлевской». Повсеместно применяемое лечение сердечников и гипертоников чаще ускоряет печальный финал, чем отдаляет его. Об этом говорят сами кардиологи, правда, в своем узком кругу.

«Несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарст­венных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, даже уменьшается» (из выступления академика Е. Чазова на Национальном конгрессе кардиологов («Медицинская газета» №81, 2003 г.).

(«Рост больничной летальности» - это уменьшение числа пациентов кардиоклиник, уходящих оттуда живыми.)

Большинство гипертоников, принимая таблетки от давления, думают, что уберегают себя от инсульта, считая (с подачи врачей), что они случаются от высокого давления. На самом же деле, по статистике, только 1 из 6 инсультов является кровоизлиянием и может быть следствием повышенного АД.

5 из 6 инсультов - ишемические, т.е. острое нарушение мозгового кровообращения вследствие сужения мозговых сосудов или вследствие «лишнего» снижения АД таблеткой или инъекцией.

«Умеренная гипотония не приводит к нарушению мозгового кровообращения. Если же гипотония медикаментозная, то есть в результате снижения АД препаратами, то это состояние опасно. Если стараться у всех больных в одинаковой степени снижать артериальное давление и доводить его до формальных нормальных цифр - 120/80, то у части пациентов подобное снижение может вызвать (и вызывает) инсульт мозга, как следствие чрезмерной терапии. Нет ничего более страшного, чем болезнь, созданная руками врача». З.А. Суслина - член- корреспондент РАМН, директор НИИ неврологии РАМН. (Журнал «Предупреждение» №4, 2002 г.))

«Устрани причину - уйдет болезнь», - сказал еще Гиппократ. Тупик кардиологии вытекает из незнания главной причины болезней, за которую выдаются холестерин, атеросклероз, тромбоз, к гипертонической болезни не имеющие вообще никакого отношения и являющиеся причиной лишь небольшого числа инфарктов и инсультов. Ведь на самом деле любой человек знает, что инфаркты, как правило, - результат стресса. И народ недаром говорит, что «все болезни от нервов»

Выход из тупика наконец-то найден. Это сделали самарские физиологи и инженеры под руководством авторитетного ученого-физиолога, одного из основателей космической медицины, а ныне почетного профессора кафедры нормальной физиологии Российского университета дружбы народов, дейст­вительного члена Российской академии медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ Н.А. Агаджаняна.

С 1998 года уже сотни тысяч гипертоников и сердечников самостоятельно избавились от своих неизлечимых болезней, прекратили принимать лекарст­ва, надолго защитились от инсультов и инфарктов. Секрет этого недостижимого для медицины результата прост: больные люди стали здоровыми, устранив причину своих болезней. За считанные месяцы с минимальными затратами времени и денег эти люди с помощью простых процедур «успокоили нервы», сняли спазм сосудов, восстановили нормальное кровоснабжение всех органов - стали здоровыми людьми.

Автор книги - Ю.Н. Мишустин, ученик

и соавтор академика Н.А. Агаджаняна.