Голод – не тетка

Что происходит в животе?

Когда мы начинаем голодать, наша жизненная сила, которая шла в основном на переработку пищи в энергию и построение тканей, идет на удаление из организма вредных веществ. За 24 часа голодания можно избавиться от токсинов, особенно если вы что-то не то съели во время празд­ников. При полном голодании, когда вы пьете одну только воду, организм питается собственными запасами жиров, белков и углеводов. Сначала он использует то, что легче усваивается: жиры, животный сахар - гликоген. Затем начинается более глубокая очистка органов и тканей. При этом уничтожается прежде всего ослабленная, болезненно измененная ткань, а также имеющиеся в организме болезнетворные клетки, отеки, спайки. Выводятся все ненужные отложения в виде шлаков, солей, склеротических бляшек. Поэтому после голодания уменьшаются жировые слои, улучшается состояние кожи, заживают язвы. Заметно нормализуется пищеварение и усвоение питательных веществ. Так что за один день без еды ничего плохого с вами случиться не может.

Как правильно голодать?

Если вы здоровы, то никаких специальных мер принимать не нужно. Надо только пить воду - до трех литров в день. Она может быть кипяченой или минеральной, но без газа. Если хотите, можете добавить треть чайной ложки меда и чайную ложку лимонного сока. Это сделает питье более вкусным и к тому же лучше растворяющим слизь и токсины. Но более трех литров жидкости употреблять диетологи не рекомендуют. Это не ускорит процесс вымывания шлаков и обновления клеток, а вот дополнительную нагрузку на почки создаст. Да еще и желудок растянет. В течение суток можно проводить и сухие голодовки, если вам, например, нужно снять отеки. Но такое очищение нужно проводить осторожно, так как в этом случае недостаточно эффективно выводятся шлаки.

Как себя вести во время голодания?

Не стоит специально лежать или сидеть. Тело должно быть в движении - это ускорит процесс молекулярно-клеточного обновления. Но и переутомляться нельзя. Если у вас есть возможность на день уехать куда-нибудь на дачу, за город, просто сменить обстановку и провести голодание там, на свежем воздухе и в одиночку - вы достигните самых лучших результатов. Не следует в это время принимать витаминно-минеральные комплексы. Будьте осторожнее с лекарствами: при голодании они действуют на организм по-другому.

Как выходить из суточного голодания?

После голодания первой пищей должен стать салат из свежих тертых овощей, в основном моркови и капусты. Заправить его лучше всего соком лимона. Такое блюдо действует на кишечник, как метла. Потом съешьте мисочку отваренных овощей - моркови, сельдерея, тыквы, артишоков, очищенных томатов. Вы можете съесть и два подсушенных кусочка черного хлеба. Все это нужно готовить без масла. Кроме того, в течение двух дней после голодания не употребляйте кислую пищу и мясо.

Голодание особенно полезно:

При ожирении, задержке жидкости в организме, воспалительных заболеваниях. Голодание хорошо устраняет физическую слабость, общую вялость, улучшает настроение. Не еда, а ее отсутствие восстанавливает нервную систему. После голодания обычно ощущается легкость, прилив сил и энергии. Воздерживаясь от еды, вы помогаете своему организму. Это лечение прекрасно еще и потому, что оно не имеет побочных эффектов. И помните, что лучше голодать регулярно.