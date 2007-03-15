Дела сердечные

Клубника для Шуры

Первая операция по пересадке донорского сердца прошла в декабре 1986 года. Больной прожил неделю. Потом умер - отказали почки. Этого было достаточно чиновникам от здравоохранения для орг­выводов. Совещания и заседания устраивались ежедневно. Беспокоились, что не все тут гладко, надо еще на собаках потренироваться...

Поэтому решиться на следующую операцию - это был уже подвиг и для Шумакова, и для его пациентки Александры Шальковой.

О чем Шура думала в ночь накануне операции? Наверное, мечтала о жизни. А Валерий Иванович тоже, наверное, думал о жизни, о жизни десятков тысяч людей, которым он может вернуть здоровье.

...Шурино сердце начало нормально функционировать сразу на операционном столе. Операция прошла успешно!

Когда пациентка очнулась в реанимационной палате, первое, что она увидела, были глаза доктора Шумакова. «Спасибо!» - прошептала она. «Что тебе принести?» - спросил врач.

«Клубнику хочу...» А где ее взять, клубнику-то? На дворе март 1987-го, за яблоками и то в очереди настоишься... И все­таки Валерий Иванович добыл где­-то желанную ягоду, а где, и сам уже не помнит.

Сердце на ладони

За 20 лет в Институте трансплантологии проведено 120 операций по пересадке сердца. Как считает академик Шумаков, специалисты института могли бы делать гораздо больше при наличии достаточного количества донорских органов, совершенного закона о трансплантологии и соответствующего отношения общества к таким операциям. «В Испании, например, везде висят плакаты, даже на дверях церквей, с призывом: «Не берите свои органы на небо, они могут еще послужить на земле», - говорит Шумаков.

К сожалению, нигде в мире не создали прибор, полностью заменяющий человеческое сердце на многие годы. Хотя работы в этом направлении ведутся и в России, и в других странах мира. Перспективными направлениями являются клонирование, ксенотрансплантация (пересадка органов от животного человеку) и дальнейшее совершенствование искусственных органов. На пресс­конференции Валерий Шумаков сказал, что НИИ близко к одному очень важному открытию, но о сути его пока не стал говорить - преждевременно. Как только будет можно заявить о ноу­хау - мы проведем специальную пресс­конференцию академика и его коллег.

Сейчас только в НИИ трансплантологии ждут своих доноров около двадцати человек, а нуждаются в таких операциях - тысячи. По всей России. Попасть же в Москву могут единицы. Кроме столичных клиник есть неплохой центр в Екатеринбурге. И все...

Скоро к существующим проблемам прибавится еще одна - экономическая. Операции проводятся бесплатно, а аппараты искусственного сердца стоят дорого. Мало кому из россиян по карману. Поэтому эта проблема уровня государственного. Решить ее могла бы национальная программа по здравоохранению. К сожалению, и здесь пока молчание...

...В далеком созвездии Скорпиона сияет звезда, названная именем Валерия Шумакова. Звезда человека, который считает нужным быть оптимистом и до последнего верить в успех.