Почему опустилась почка?

В чём причина опущения почки. Насколько это опасно? Всегда ли необходима операция?

Валентина, Саратов

В клинической практике опущение почки называется нефроптозом. Под этим диагнозом подразумевается патологическое состояние, характеризующееся её чрезмерной подвижностью. Именно чрезмерной, поскольку почки, как и большинство органов человека, находятся в состоянии относительной подвижности.

Например, в норме они могут перемещаться по вертикали на 1–2 см, однако, как правило, возвращаются на своё вместилище в поясничной области. А вот при нефроптозе почка смещается вниз, в область живота или таза, и может за счёт образования спаек остаться на новом месте.

Почему это происходит? Основной причиной опущения почки является ослабление и растяжение её связочного аппарата. Это, в частности, может быть следствием травмы. Особенно – падения с высоты, сопровождающегося повреждением связок, которые удерживают почку в поясничной области. К возникновению нефроптоза могут привести также профессиональные вредности. Например, вибрация (ей подвергаются водители транспортных средств), физическое напряжение (грузчики), длительное нахождение тела в вертикальном положении (хирурги, парикмахеры).

Нередко ослабление связочного аппарата почки связано с резкой потерей веса. Это порой бывает у девушек, отказывающихся от пищи ради стремления к карьере манекенщиц. В результате похудения истощается имеющаяся вокруг почки жировая капсула, которая наряду со связками удерживает наш жизненно важный орган на обычном анатомическом месте. Ещё одна причина нефроптоза – ослабление брюшной стенки после беременности и родов. Кстати, у женщин, в силу их анатомо-физиологических особенностей опущение почки встречается значительно чаще, чем у мужчин.

Как проявляется недуг? Симптомы его зависят от степени опущения почки. Скажем, в лёгких случаях, когда эта степень выражена незначительно, болезнь протекает бессимптомно. Если недуг прогрессирует, появляются боли, которые обусловлены перегибанием мочеточника. А это затрудняет прохождение мочи и сопровождается её застоем в чашечно-лоханочных структурах почки. Такая ситуация нередко приводит к серьёзным осложнениям. Например, развитию пиелонефрита – воспаления почечной ткани и лоханки.

Что касается лечения, то на ранних стадиях болезни при отсутствии резких болей и осложнений оно может быть консервативным. Прежде всего следует исключить тяжёлые физические нагрузки. Больному рекомендуется носить специальный бандаж, который надевается в горизонтальном положении утром, перед тем как встать с постели, а снимается вечером. Кроме того, назначают комплекс физических упражнений, направленных на укрепление мышц брюшного пресса. Если нефроптоз развился в результате похудения, то необходимо полноценное питание, чтобы набрать потерянный вес.

К хирургическому лечению прибегают на поздних стадиях нефроптоза, когда почка уже находится в малом тазу и самостоятельно не возвращается на своё анатомическое место в поясничной области. Операция показана при выраженном болевом синдроме, нарушении кровообращения в почке, развитии пиелонефрита, появлении гематурии (кровь в моче), а также при повышенном артериальном давлении, причиной которого является нефроптоз. Не обойтись без хирургического вмешательства и в случаях, когда у больного опущение почки произошло в результате травмы.

Операция, которая применяется при нефроптозе, называется нефропексией. В чём её суть? Хирург возвращает почку в её обычное ложе в поясничной области, а затем укрепляет там путём фиксации с соседним анатомическим образованием. В послеоперационном периоде больному в течение двух недель необходимо соблюдать постельный режим. Это важно для того, чтобы почка надёжно закрепилась в своём ложе. Остаётся добавить: если больному показана операция, то с её проведением не стоит затягивать, поскольку своевременное хирургическое вмешательство обычно даёт хорошие результаты.