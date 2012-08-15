//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Уйди, прошу, бессонница…

Существуют ли действенные способы одолеть проблемы со сном?

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Минислам МАНАПОВ, врач ]

Уйди, прошу, бессонница…

Сон – великий кудесник и целитель. Чтобы решить проблему – нужно переспать с ней. Чтобы эффективнее терять вес во время диеты – нужно полноценно спать, поскольку именно во сне волшебным образом уходят зловредные граммы. Чтобы побыстрее победить простуду или справиться со стрессом – нужно опять же хорошенько выспаться. Эти формулы известны всем. Но как быть, если в один совсем не прекрасный день организм даёт сбой и вместо ночного отдыха вас настигает ночной кошмар – бессонница?

Стресс: бег по кругу

Самая распространённая причина нарушений сна – стресс. Механизм развития «стрессовой» бессонницы прост: человек находится в состоянии сильного напряжения, не может до конца расслабиться, резервы организма истощаются – и это очень быстро начинает сказываться на качестве сна. Нам требуется больше времени, чтобы заснуть, мы чаще просыпаемся ночью или перед рассветом. Достаточно скоро возникает порочный круг: мы начинаем беспокоиться теперь и по поводу плохого сна – и он становится ещё хуже. А это, в свою очередь, истощает организм ещё больше.

Что делать?Во-первых, понять: то, что вы проснулись среди ночи, – само по себе не повод для беспокойства. Сон любого человека включает четыре фазы продолжительностью примерно 120 минут. Если вы проснулись и не можете заснуть, не волнуйтесь: до следующего двухчасового периода сна у вас масса времени. Можно, например, почитать. А когда вы почувствуете сонливость, просто отложите книгу, и быстро заснёте.

Во-вторых, помнить: причиной «стрессовой» бессонницы могут стать препараты, которые вы принимаете «от стресса», – всевозможные антидепрессанты, обладающие стимулирующим эффектом. Да что уж говорить об антидепрессантах, если причиной нарушения сна может стать даже банальный цитрамон, принятый «от головы». Между тем он содержит кофеин, который легко может лишить вас сна. Поэтому возьмите за правило тщательно изучать состав лекарств, которые вы принимаете, на предмет стимулирующих веществ.

Гормоны: во всём виноват эстроген

Довольно часто причиной бессонницы становятся гормональные сбои в организме. Например, гипертиреоз – усиление функций щитовидной железы. Один из симптомов этого нарушения – излишняя раздражительность, различные расстройства нервной системы. И как итог – бессонница.

Нарушениями сна, к сожалению, страдают многие женщины в период наступления менопаузы. В это время уменьшается выработка организмом гормона эстрогена. Он отвечает не только за нормальную деятельность органов репродуктивной сферы у женщины, но и влияет на состояние кожи, волос, костей, а также на функционирование центральной нервной системы. Бессонница, вызванная недостатком эстрогена, может начинаться по-разному: кому-то становится труднее засыпать; кто-то – наоборот, вечером быстро погружается в сон, зато пробуждается в 4–5 утра. А может быть и так, что с длительностью сна всё нормально, но сокращается так называемая фаза глубокого сна. В результате организм недостаточно отдыхает ночью.

Что делать в этом случае?Если вас настигла бессонница, не поленитесь пройти обследование у эндокринолога. Вполне возможно, она вызвана гормональным сбоем в организме, и тогда врач назначит вам соответствующее лечение. Однако врачи предупреждают: при гормонозаместительной терапии не следует рассчитывать на быстрый эффект. Поэтому если, несмотря на приём таблеток, сон не нормализуется сразу, не поддавайтесь панике, не начинайте пичкать себя снотворными – лучше вспомните старые добрые способы улучшить сон. Пейте на ночь успокоительные травяные настои. Вечером гуляйте на свежем воздухе и больше занимайтесь спортом: плавание, ходьба – лучшие в этом деле помощники. Старайтесь не забывать и о народных средствах: принимайте на ночь успокоительные травяные настои.

Добрый совет

Стакан красного вина или тёплого пива на ночь – прекрасное средство от бессонницы, убеждены многие. Между тем учёные-медики доказали: гораздо эффективнее выпивать на ночь стакан молока. И уж совсем хорошо, если это будет молоко не из магазина, а от коровы. Как показали исследования, снотворный эффект коровьего молока достигается за счёт гормона мелатонина. Причём его уровень оказывается гораздо выше, если коров доить до того момента, как они увидят утренний свет.

Вначале разберёмся, что именно считать бессонницей. Если вы посмотрели поздним вечером футбольный матч с участием любимой команды, переволновались, а потом ворочаетесь в постели, тщетно пытаясь уснуть, – это ещё не она. Хотя, по мнению врачей, даже одна бессонная ночь способна снизить работоспособность человека на 10%. А вот если подобная проблема настигает вас в течение нескольких дней подряд, время бить тревогу. И первое, что нужно сделать, – разобраться в причинах бессонницы.

Ночные смены: днём не спать!

К нарушениям сна может привести сбой внутренних биологических часов. И особенно опасны тут ночные смены. Если перевод стрелок на зимнее-летнее время (к которому мы, скорее всего, очень скоро вернёмся) или перелёт в страны иного часового пояса – явление всё-таки не частое, то смены – это, увы, регулярный стресс для организма. Попытки доспать после ночи, как правило, неэффективны. Плюс ко всему, поспав днём, вы вряд ли уснёте в привычный вечерний час. Несколько месяцев в таком режиме – и получите-распишитесь бессонницу.

Подсчитано: человек, работающий в ночные смены, не досыпает в среднем 5–7 часов в неделю. Это само по себе не очень полезно. А если ко всему подключится бессонница – то постоянная раздражительность, накопление стресса и, как следствие, сбои в работе организма вам гарантированы.

Как быть в таком случае? Пусть этот совет выглядит странно, но – не спать днём. Просто потому, что в данное время организмом правят гормоны бодрствования. И укладываться сейчас спать – значит обрекать себя на заведомо недоброкачественный отдых.Эффективнее дотянуть до вечера и лечь в постель на 2–3 часа раньше обычного. Ну а чтобы справиться с дневной сонливостью, обеспечьте себя максимумом света: зажгите дома все лампочки, распахните окна (если на улице солнечный день). Побольше двигайтесь. Так вы не только обманете организм, но и утомитесь к вечеру. А значит – гарантированно уснёте.

Поможет оставаться бодрым после ночной смены и «правильная» еда. Чтобы не тянуло спать днём, «показана» белковая пища: мясо, рыба, птица, яйцо, молочные продукты. Наоборот, сладкое и мучное нагонят сонливость. Так же, как и переедание. Так что в дни ночных смен скорректируйте свою диету.

Несколько правил борьбы с бессонницей

Ложитесь в постель только тогда, когда хочется спать.


Спальня – место только для сна! В ней не должно быть телевизора, компьютера – тем более работающих.

Не ешьте в спальне.

Читайте в спальне только при свете ночника.

Если вы взяли работу на дом, делайте её за рабочим столом, а не в спальне.

Сведите к минимуму (20–30 минут) сон в дневное время или откажитесь от него.

Поднимайтесь с постели в одно и то же время каждое утро, независимо от того, сколько проспали в течение предыдущей ночи.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Зеленскому нашли замену

Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Мексика и США - заклятые друзья?

Мексика и США - заклятые друзья?

Сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы очень открытый и народ, во-вторых, непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из "страшных историй"...

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Трамп забыл о Зеленском

Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

//Новости СМИ2

//Общество

Как продлить жизнь своего смартфона?

Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

//Общество

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

//live

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

//Происшествия

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

//В мире

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

//Новости партнеров

//Общество

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи дали несколько советов, как эффективно распределять своё время и успевать все намеченные дела. По мнению специалистов, одним из первых шагов к успешному тайм-менеджменту должно стать составление списка дел с указанием времени для их исполнения.

//Общество

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В Минкультуры предложили запретить посетителям кинотеатров брать на сеансы свою еду

В российском Министерстве культуры предложили ввести запрет на еду в кинотеатрах, которую зрители приносят с собой. Аргументируется подобная инициатива тем, что бары кинотеатров теряют выручку.

//Происшествия

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти рассказали, почему под Ачинском произошёл новый взрыв

Власти Красноярского края рассказали, что стало причиной нового взрыва на военном складе под Ачинском. Согласно официальному сообщению, один из снарядов сдетонировал во время разминирования территории.

//В мире

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Латвийского певца Интарса Бусулиса назвали «латышской рукой Кремля»

Иногда не понимаешь, а что в голове людей, которые несут чушь. Критике подвергся латвийский певец Интарс Бусулис, который принимает участие в российской программе «Три аккорда».

//В мире

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

Авиакомпания объяснила почему российский лайнер пролетел через воздушное пространство Украины

В российской авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему самолет Boeing-738, следовавший рейсом Бари-Москва, нарушил все существующие запреты и совершил пролет через воздушное пространство Украины.

//Общество

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

В Архангельской области рассказали, осталась ли после ЧП опасность для жителей региона

Эксперты из Роспотребнадзора оценили радиационный фон в Архангельской области после пожара на военном полигоне и оценили, насколько безопасной нынешняя обстановка является для жителей региона.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
2

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры