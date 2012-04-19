В поисках здоровья

Как россияне выбирают поликлинику и врача, когда нужно обратиться за медицинской помощью? Как показал недавний социологический опрос, проведённый исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, большинство (около 40%) обращается в районную поликлинику, второе место занимает ответ «лечусь самостоятельно» (27%).

Наши варианты

Популярность районных поликлиник большинство объяснили тем, что не видят разницы между частными и государственными учреждениями. Россияне полагают, что квалификация врачей из коммерческих клиник ничем не отличается и от статуса учреждения качество лечения не зависит. Около 11% доверились страховым компаниям, у которых приобрели полис дополнительного медицинского страхования. Почти столько же опрошенных (10%) сообщили, что опираются на чьи-либо советы. Частным клиникам отдали предпочтение 6% граждан. А вот поиск врача через Интернет, не набрал ни одного голоса.

«Интернет как способ поиска медицинских услуг непопулярен, поскольку не вызывает доверия из-за опасности манипуляций, некачественной рекламы, «накруток», когда пользователь оценивает информацию по количеству просмотров. – комментирует ситуацию известный психотерапевт Марк Сандомирский. – Поэтому и результат оказался именно таким».

Что найдётся в Интернете?

Тем не менее поиск врача через Интернет при всех его недостатках имеет одно глобальное достоинство – техническую возможность сделать осознанный выбор, опираясь на массив объективных данных (поиск врача через знакомых, естественно, такой возможности не даст). Естественно, при условии, что этот массив создан, систематизирован, оснащён удобной системой навигации и поиска – словом, представляет собой доступный интернет-ресурс, которым может воспользоваться каждый потенциальный пациент. И, что немаловажно, воспользоваться совершенно бесплатно!

Проверить достоверность этих утверждений для ряда клиник россияне могут уже сейчас, обратившись к информационно-поисковому порталу Панацея.Ру. Проект разработан в рамках социальной программы «Здоровье России: доступность и качество медицины» и представляет собой национальную информационную площадку рынка медицинских услуг. Его основа – формируемая разработчиками обширная база медицинских учреждений всех типов: будь то районная поликлиника, крупный научный центр или частный косметологический кабинет (главное, чтобы учреждение обладало лицензией на медицинскую деятельность). Для каждого учреждения создан специальный паспорт, в котором отражаются все параметры работы, важные для пациента – от квалификации персонала до перечня оборудования (отметим, что таких параметров – около 30 тыс.). За правдивость сведений поручатся сами же врачи: руководитель медучреждения лично заверяет паспорт, подтверждая, что обмана нет.

«Да и не нужно никому никого обманывать! – убеждён один из авторов проекта, профессор Юрий Сергеевич Харитонов. – Все клиники, независимо от того, государственные они или частные, понимают, насколько нужна такая система сегодняшним пациентам. Да и самим врачам она также необходима. Во-первых, им очень часто приходится самостоятельно искать узких специалистов для своих пациентов. Во-вторых, база даёт возможность провести глубочайший мониторинг состояния российской медицины в целом. В-третьих, это первый шаг к созданию реального цивилизованного рынка медицинских услуг».

Второй, не менее важный элемент проекта Панацея.Ру – удобная система навигации, которая позволяет не только детально ознакомиться с услугами каждой из клиник, но и сравнить медучреждения между собой. Кроме того, система позволяет подобрать клинику с опорой не только на конкретное заболевание. На сайте можно найти не просто место, где лечат какой-то определённый недуг, но и задать совокупность параметров: перечень болезней, мидицинские услуги, оборудование, условия обслуживания, район расположения и многое другое. Кроме того, на сайте есть и так называемая система визуализации с 3D-моделями мужчины и женщины. Достаточно выделить на этих моделях зоны где болит – и получить список предполагаемых заболеваний вместе с перечнем клиник.

Базой данных и поисковой системой сайт Панацея.Ру не ограничивается. Здесь можно найти статьи на медицинскую тематику, энциклопедию заболеваний, правила первой помощи. А также заглянуть на форум, где общаются не только пациенты, но и врачи. В ближайшем времени на сайте появятся данные о ценах в клиниках, а также возможность получить онлайн-консультацию врача-специалиста. И, что немаловажно, казённых денег авторы проекта не требуют. «Мы предлагаем классическое частно-государственное партнёрство, которое в сфере медицины просто необходимо», – утверждает Юрий Харитонов.