Синдром холодных конечностей, или советы замерзающим!

Если в межсезонье или просто в прохладном помещении у вас сильно мёрзнут какие-либо части тела, особенно конечности – руки, ноги, пальцы, кончик носа, – это может говорить о нехватке в организме тех или иных полезных микроэлементов, а также о некоторых недугах сердечно-сосудистой системы. В чём ещё причина этого явления и как с ним справиться – об этом рассказывает невролог, врач высшей категории Алексей ЛАЗУТИН.

И стар и млад

Ощущение постоянно прохладных, немеющих кистей рук и стоп может быть обычной реакцией организма на резкое изменение температуры, но и также признаком не очень хорошего кровоснабжения организма! Чаще всего с этой проблемой сталкиваются пожилые люди и заядлые курильщики, так как в результате вредных привычек и с возрастом периферическое кровообращение особенно замедляется. Кроме того, чем старше мы становимся, тем больше у нас меняется соотношение мышечной и жировой ткани: жировая ткань увеличивается, мышечная – уменьшается, из-за этого опять-таки в организме снижается термогенез (производство тепла).

Ухудшение работы кровеносных сосудов может встречаться и у людей более молодого возраста, а то и подростков и быть симптомом вегетососудистой дистонии и других неполадок сердечно-сосудистой системы! Также плохое кровообращение может сигнализировать о гормональных сбоях (проблемах с щитовидной железой), повышенном уровне сахара в крови (как следствие – сахарный диабет).

Ещё одна причина, по которой некоторые испытывают озноб конечностей, – недостаток того или иного микроэлемента в организме из-за низкокалорийных диет и разгрузочных дней (к примеру железа, а отсюда анемия).

Как бы там ни было, если вас беспокоит «синдром холодных конечностей», то необходимо проконсультироваться у врача о вашем состоянии. Попутно можете попробовать самостоятельно восстановить процесс кровоснабжения внутренних органов. Сделать это можно несколькими способами.

Разгоняем кровоток

Для начала начните вести более активный образ жизни! Особенно это касается пожилых людей. Умеренные физические нагрузки на открытом воздухе – ходьба, велопрогулки, утренняя гимнастика, плавание – не перегружают сердечную мышцу, но при этом улучшают кровоток и препятствуют уменьшению мышечной ткани.

Включите в свой рацион горячие жидкие супы, отруби, клетчатку, продукты, богатые железом. Не повредит и приём железосодержащих витаминных комплексов, а также кальция, магния, витаминов группы В, витаминов С и Е, жирных кислот омега-3 (содержатся в красной рыбе или капсулах с рыбьим жиром).

Начните пить имбирный настой – это средство как никакое другое улучшает кровообращение и обладает способностью разогревать организм! 1–2 дольки свежего имбиря или ч. л. имбирного порошка залейте стаканом кипятка и настаивайте 20 минут. Пейте напиток в горячем виде. Также с имбирём можно заваривать любой чай, добавляя к нему ломтик лимона, гвоздику и корицу (по ч. л.). Пейте чай натощак утром и вечером перед сном. Неплохо улучшает кровообращение и чай на основе тысячелистника.

Полезны для тонуса сосудов также различные острые специи: красный и чёрный перец, чеснок (если нет противопоказаний со стороны ЖКТ), карри, куркума.

Эфирный душ и массаж

Улучшить кровоснабжение тканей, органов и работу сосудов помогут тёплые ванны или контрастный душ с эфирными маслами розмарина, чайного дерева и апельсина. Смешайте 2–3 капли масел с вашим обычным средством для душа и с помощью мочалки средней жёсткости нанесите смесь на тело, уделяя особое внимание проблемным зонам. Вытираясь после такого душа, хорошенько разотрите всё тело махровым полотенцем – это прекрасный массаж для тонуса и здоровья сосудов! И возьмите за правило ежедневно массировать руки и стопы перед сном – лучше с помощью специальных согревающих мазей и гелей (продаются в аптеках). Помогут справиться с проблемой и специальные массажные стельки для обуви.

Обратите внимание на свой гардероб – тесная обувь и одежда способствуют нарушению теплообмена и кровоснабжения организма. Откажитесь от курения, вызывающего спазм сосудов.

Народный рецепт

Наладить хорошую работу сосудов и согреть конечности поможет такой рецепт: 2 ст. л. горчичного порошка, 1 ст. л. крупной морской соли и 1 стручок красного жгучего перца (разрезать пополам) поместите в стеклянную тару и залейте 0,5 л водки. Ёмкость закройте и настаивайте в тёмном месте примерно неделю, иногда взбалтывая. Если настойка приобрела красный оттенок, значит, она готова.

Перед сном, нанеся немного настойки на ватный диск, смазывайте им ступни и кисти рук. На ноги надевайте х/б носки, а на руки специальные полотняные перчатки или держите руки под одеялом. Процедуру проводите от двух недель до месяца, и результат не заставит себя ждать!