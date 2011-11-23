Чем дольше жуёшь - тем дольше живёшь

Скажите, правда ли, что если долго пережёвывать еду, то в организм попадает меньше калорий и человек не толстеет? Почему так происходит?

Ирина, Красноярск

Отвечает врач Наталья Марадудина:

- Дело обстоит несколько иначе. Тщательно пережёвывать пищу следует не для того, чтобы в ней «уменьшилось» количество калорий. Просто нашему мозгу необходимо некоторое время на «переваривание» информации о том, насытился организм или нет. А она поступает к нему от рецепторов желудка приблизительно за 20 минут, то есть с некоторым запозданием. И нередко получается так: пока человек старательно и безостановочно впихивает в себя порцию за порцией, мозг ещё даже толком не знает – наступила ли уже сытость. Зато через пару десятков минут ему об этом будет известно наверняка. И он примет верное решение, скомандовав либо «стоп», либо – «можно продолжить». Следовательно, чем дольше вы жуёте, тем меньше успеваете съесть за это время. И тем больше вероятность того, что вскоре мозг вас аккуратно «притормозит».

В любом случае надо помнить: полной сытости лучше не дожидаться. У жителей японской префектуры Окинава (здесь самая высокая в мире средняя продолжительность жизни у женщин и у мужчин) есть выражение: «хара хачи бу». В переводе оно звучит так: «ешь, пока не будешь сыт на восемь частей из десяти». Всегда оставляйте в желудке немного свободного места. Если этому не следовать – можно стать заложником собственной недальновидности. Поскольку когда человек переедает, его желудок начинает приспосабливаться и постепенно растягивается. Сначала чуть-чуть, потом ещё чуть-чуть и ещё… В итоге, вы съедаете больше и больше. Так возникает порочный и опасный для здоровья замкнутый круг.

Возможно, это покажется делом непростым, но старайтесь каждый кусок пережёвывать около 40 раз. Постепенно привыкнете. А заодно уменьшите количество потребляемых калорий примерно на 15% по сравнению с тем, сколько могли бы набрать, не дождавшись запретительного сигнала собственного мозга.